 Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
В конкурсе принимали участие представители всех родов войск, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО.
Все участники опытные пулеметчики и стрелки, которые неоднократно подтверждали свои профессиональные навыки при применении крупнокалиберного оружия в боевых условиях. Поэтому все без исключения расчеты показывали хорошие результаты.
По решению жюри победителем конкурса определен пулеметный расчет десантно-штурмовой войск.
Будут крепить к пулемету детский калейдоскоп...
-
Мы сегодня уже услышали, что дымовые шашки на 72 млн от Минобороны лучше всего применять для обкуривания дерева)))
А по сути надо наказать тех, кто препятсвует прекращению войны, кто не хочет чтоб АТО длилось неделю!
Кто сегодня главный по смене, Саша Крест уже ушел?
Теперь, как вы Егор болтаете, по сути: меня надо наказывать... Я, правда, не очень препятствую прекращению войны, но меня таки- стоит наказать. Бо я всегда был за то, чтобы вас просто изолировать. Стеной. Навсегда. И забыть о вас. Тоже- навсегда. А меня тут спамили, даже, бывало- банили. А всё потому, что я не препятствовал прекращению войны. А просто хотел... и продолжаю хотеть: забыть о вас навсегда. Вот просто всё: вас нет. Воюйте. В Сирии. В Афгане. Где там ещё. Срал я на вас. Понятно? Ну вот и славно.
Украина разосралась уже со всеми соседями!
Белорусы людей воруют, Поляки за Бандеру садят, Венгры блокируют Евроинтеграцию...
-
Какие еще потужные реформы есть в вашем штабе?!
Достреливать ВРадиевцев нужно целко.