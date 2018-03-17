 Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

В конкурсе принимали участие представители всех родов войск, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО.

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Все участники опытные пулеметчики и стрелки, которые неоднократно подтверждали свои профессиональные навыки при применении крупнокалиберного оружия в боевых условиях. Поэтому все без исключения расчеты показывали хорошие результаты.





По решению жюри победителем конкурса определен пулеметный расчет десантно-штурмовой войск.

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