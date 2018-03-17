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 Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО. ФОТОрепортаж

В Донецкой области завершился первый этап соревнований на "Лучший расчет пулемета ДШК".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

В конкурсе принимали участие представители всех родов войск, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения АТО.

Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО 01

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Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО 02

Все участники опытные пулеметчики и стрелки, которые неоднократно подтверждали свои профессиональные навыки при применении крупнокалиберного оружия в боевых условиях. Поэтому все без исключения расчеты показывали хорошие результаты.

Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО 03
Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО 04

По решению жюри победителем конкурса определен пулеметный расчет десантно-штурмовой войск.

Также смотрите: Десантники провели учения подразделения ПВО в зоне проведения АТО. ФОТОрепортаж

Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО 05

Источник: https://censor.net.ua/p3056212
 
 
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Волонтери возили на ці ДШК снайперські приціли та тепловізори, чому стрільби проходять без оптики??? ДШК може влучно вистрілити на відстань 3,5км, а тут стріляють на 100м, що це за фейкові змагання? Потрібно стріляти на максимальну відстань 2200м.
Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8137
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Та уже спасибо, ненадо!
Будут крепить к пулемету детский калейдоскоп...
-
Мы сегодня уже услышали, что дымовые шашки на 72 млн от Минобороны лучше всего применять для обкуривания дерева)))
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Вы ненавидите тех людей, которых по сути бросили на тех территориях.
А по сути надо наказать тех, кто препятсвует прекращению войны, кто не хочет чтоб АТО длилось неделю!
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Вам такие новые методички пишут.
Кто сегодня главный по смене, Саша Крест уже ушел?
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Шо-шо??? Я их- вовсе не ненавижу. Я плевал на них. Слюной. Так понятно?
Теперь, как вы Егор болтаете, по сути: меня надо наказывать... Я, правда, не очень препятствую прекращению войны, но меня таки- стоит наказать. Бо я всегда был за то, чтобы вас просто изолировать. Стеной. Навсегда. И забыть о вас. Тоже- навсегда. А меня тут спамили, даже, бывало- банили. А всё потому, что я не препятствовал прекращению войны. А просто хотел... и продолжаю хотеть: забыть о вас навсегда. Вот просто всё: вас нет. Воюйте. В Сирии. В Афгане. Где там ещё. Срал я на вас. Понятно? Ну вот и славно.
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Кого вас и какой стеной?
Украина разосралась уже со всеми соседями!
Белорусы людей воруют, Поляки за Бандеру садят, Венгры блокируют Евроинтеграцию...
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Какие еще потужные реформы есть в вашем штабе?!

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Отборочные соревнования за Приз Надежды Савченко?
Достреливать ВРадиевцев нужно целко. Соревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3558
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСоревнования на лучший расчет пулемета ДШК прошли на Донетчине, - штаб АТО. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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