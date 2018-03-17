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 Происшествия, Фоторепортаж, Авто
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 Группа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция. ФОТО

Работники Департамента киберполиции разоблачили преступную группу, участники которой занимались мошенничеством в интернете.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Оперативники Черкасского отдела киберполиции установили: группа состояла из шести участников и действовала на территории всей страны начиная с 2016 года. Для осуществления своей преступной деятельности они создали несколько сайтов по продаже автозапчастей. Рекламу своей деятельности размещали на известных интернет-площадках. Ежемесячно на продвижение своего "продукта" они тратили около 50 тыс. гривен.

Злоумышленники предлагали купить автозапчасти по сниженной цене, а после 100% предоплаты за товар, исчезали. Обманывая таким образом своих клиентов, мошенники ежедневно получали прибыль от 20 до 30 тыс. гривен. 

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Для конспирации своей преступной деятельности каждые две недели группа меняла место расположения своего "офиса", переезжая из региона в регион. Также, постоянно (один раз в 3-4 дня) менялись номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты товаров. Установлено, что все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц.

В их "офисе", который на этот раз размещался в городе Умань Черкасской области, правоохранители провели санкционированный обыск. Изъято компьютерное оборудование, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией. 

Группа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция 01

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Группа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция 02

По факту совершения противоправной деятельности полиция начала более 15 уголовных производств. Все они квалифицируются по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/p3056209
 
 
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Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Містічєськая закономєрность.
Де з'являється Крест, там в ітогє - одні хрестики...
Совпадєніє? Нє думаю...
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Фокусы с государственным Приват-24...это реально самое опасное место в кидалове.
+ карточки могут числиться как в ДНР, ЛНР, Крыму...так и в Липецке
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Вон Минобороны бутафорные гранаты на сотни миллионов покупает...а вы тут интернет-мошенники...
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Что бы не попасть в просак:

«Утром стулья - днем деньги, днем стулья - вечером деньги, вечером стулья - ночью деньги, ночью стулья - утром деньги».
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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