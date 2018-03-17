 Группа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Оперативники Черкасского отдела киберполиции установили: группа состояла из шести участников и действовала на территории всей страны начиная с 2016 года. Для осуществления своей преступной деятельности они создали несколько сайтов по продаже автозапчастей. Рекламу своей деятельности размещали на известных интернет-площадках. Ежемесячно на продвижение своего "продукта" они тратили около 50 тыс. гривен.

Злоумышленники предлагали купить автозапчасти по сниженной цене, а после 100% предоплаты за товар, исчезали. Обманывая таким образом своих клиентов, мошенники ежедневно получали прибыль от 20 до 30 тыс. гривен.

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Для конспирации своей преступной деятельности каждые две недели группа меняла место расположения своего "офиса", переезжая из региона в регион. Также, постоянно (один раз в 3-4 дня) менялись номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты товаров. Установлено, что все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц.

В их "офисе", который на этот раз размещался в городе Умань Черкасской области, правоохранители провели санкционированный обыск. Изъято компьютерное оборудование, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией.

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По факту совершения противоправной деятельности полиция начала более 15 уголовных производств. Все они квалифицируются по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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