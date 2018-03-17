 Группа интернет-мошенников, торговавшая несуществующими автозапчастями, задержана в Умани, - киберполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Оперативники Черкасского отдела киберполиции установили: группа состояла из шести участников и действовала на территории всей страны начиная с 2016 года. Для осуществления своей преступной деятельности они создали несколько сайтов по продаже автозапчастей. Рекламу своей деятельности размещали на известных интернет-площадках. Ежемесячно на продвижение своего "продукта" они тратили около 50 тыс. гривен.
Злоумышленники предлагали купить автозапчасти по сниженной цене, а после 100% предоплаты за товар, исчезали. Обманывая таким образом своих клиентов, мошенники ежедневно получали прибыль от 20 до 30 тыс. гривен.
Для конспирации своей преступной деятельности каждые две недели группа меняла место расположения своего "офиса", переезжая из региона в регион. Также, постоянно (один раз в 3-4 дня) менялись номера телефонов, по которым с ними можно было связаться, и банковские реквизиты для оплаты товаров. Установлено, что все банковские счета, которые использовали злоумышленники, были оформлены на подставных лиц.
В их "офисе", который на этот раз размещался в городе Умань Черкасской области, правоохранители провели санкционированный обыск. Изъято компьютерное оборудование, более двух десятков мобильных телефонов и тетради с черновой бухгалтерией.
По факту совершения противоправной деятельности полиция начала более 15 уголовных производств. Все они квалифицируются по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Горіть у пеклі, москалі!
Де з'являється Крест, там в ітогє - одні хрестики...
Совпадєніє? Нє думаю...
+ карточки могут числиться как в ДНР, ЛНР, Крыму...так и в Липецке
«Утром стулья - днем деньги, днем стулья - вечером деньги, вечером стулья - ночью деньги, ночью стулья - утром деньги».