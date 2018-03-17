 Патрульный полицейский задержан в Киеве за взяточничество, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что указанный полицейский после составления админпротоколов в отношении водителей, остановленных во время управления транспортом в нетрезвом состоянии, предлагал за денежное вознаграждение закрыть материалы административных дел или способствовать их "лояльному" рассмотрению в суде.

"В качестве потенциальных жертв полицейских выбирал иностранцев или граждан с низким социальным статусом. Размер неправомерной выгоды, которую он требовал за свои коррупционные действия, составлял от 500 до 3,5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Полицейского задержали сразу после получения им очередной суммы взятки.

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