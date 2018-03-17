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 Патрульный полицейский задержан в Киеве за взяточничество, - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции за систематическое взяточничество задержан 35-летний инспектор патрульной полиции Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что указанный полицейский после составления админпротоколов в отношении водителей, остановленных во время управления транспортом в нетрезвом состоянии, предлагал за денежное вознаграждение закрыть материалы административных дел или способствовать их "лояльному" рассмотрению в суде.

"В качестве потенциальных жертв полицейских выбирал иностранцев или граждан с низким социальным статусом. Размер неправомерной выгоды, которую он требовал за свои коррупционные действия, составлял от 500 до 3,5 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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Полицейского задержали сразу после получения им очередной суммы взятки.

Патрульный полицейский задержан в Киеве за взяточничество, - прокуратура 01

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Патрульный полицейский задержан в Киеве за взяточничество, - прокуратура 02

Источник: https://censor.net.ua/p3056205
 
 
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Позавчера меня тормознули по беспределу на ровном месте. Долго читали лекцию на тему "Моя совесть". Точнее - об ее отсутствии у меня. Потом напрямую - давай 500 грн! Я грю - а хер вам по всей морде, пишем протокол и указываем причину остановки. Отпустили. Но процедили сквозь зубы что я зря быкую ибо они ж знают где я живу...
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не пиликай))) очень редко берут и то на галёрках.. то что было при овоще .. небо и земля ..
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Берут постоянно и везде и всегда. Ни одно КПП при вьезде в Киев не простаивает без остановленного авто. И да, при овоще было с половины от суммы штрафа. Сейчас 80-100% от суммы штрафа
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молодец. Заметь, ты не дал, а они и не взяли. Ты один, победил коррупцию - на корню!
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а я никогда не даю и не давал. За что у меня штук 40 протоколов за всю жизнь. И десяток судебніх разбирательств. Просто раньше они все-таки были более вежливые и более ссыкливые, а счас кк беркута на Майдане наглые и по беспределу выступают
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Всем полицаям-взяточникам я пришлю палача:
Патрульный полицейский задержан в Киеве за взяточничество, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1331
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Пока авакова не посадим, не поможет....
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Єдина "реформа", котрою так хизувалася влада - це "реформа" поліції..
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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Совсем непонятно, какого же из «путиных», которые светятся в медиа, выберут русичи своим верховным главой? Интересно было бы все же прояснить: существует ли все еще среди живых тот «первоначальный Путин», кого Ельцин назначил премьером РФ в 1999 году, и при котором работает группа комиков-имитаторов, ныряющих вместо него в прорубь и распевающих дебильные песенки на митингах? Или никакого «начального Путина» уже нет, и его бренные останки лежат в гробу, а публичным шутовством занимается группа лицедеев, нанятых воровской группой, захватившей власть в Нейтральной РФ? - УРИНОТЕРАПИЯ СВЯТОЙ РУСИ
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Что такое ДВБ?
у меня дивные ассоциации
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Департамент Внутренней Безопасности.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульный полицейский задержан в Киеве за взяточничество, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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