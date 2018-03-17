 Микроавтобус с пассажирами перевернулся на Львовщине, 3 человека пострадали, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

ДТП произошло 17 марта около 07.40 недалеко от села Орява Сколевского района.

Водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 29-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернусь. В микроавтобусе находились 7 пассажиров, все - жители Буковины.

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В результате ДТП 3 человека были доставлены в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

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