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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1309) марш (449) националисты (335) Ужгород (276)

 Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины. ФОТОрепортаж

В Ужгороде прошел Марш Славы Героев, приуроченный празднованию 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 01

Марш проводится в Ужгороде уже 12 раз. В акции принимали участие представители националистических организаций. 

Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 02

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Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 03
Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 04
Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 05

От дома "Просвещения" колонна прошла по центру города. Затем направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской.

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Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 06
Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 07
Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 08

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Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 09

Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида.

Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 10

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Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины 11

Мероприятие прошло без провокаций.

Источник: https://censor.net.ua/p3056197
 
 
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Не оглядатися, а тримати в полі зору, вони ж не тільки говорять, а вчиняють конкретні дії проти нас.
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Вони тільки з НАТО намагалися зашкодити- нічого з того не вийшло. І далі не вийде- Україна вже зміцніла як держава.
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у них поддержки в регионе.... ну еще, человек сто, от силы... Это чужаки для Закарпатья
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Вони такі ж українці, як і ти. І на своїй землі.
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Порохобот, ты вообще видать в жизни запутался?
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А до тебе як звертатися, просто "Эй, ты!", чи якось по-особливому?
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Можешь и так. Странно как-то, что ты этим йобикам симпатизируешь..
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Ти кого "йобіками" назвав? Не ліізь туди, в чому ти ніц не розбираєшся!
А за "порохобота" ще окремо мені відповіси.
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Ні, не такі. Я на камеру, за бабки не працюю. ВОни, навіть на справу Правого сектора, автобусами людей з Коломиї та Львову везли... які на.ер націоналісти на Закарпатті?
Це для розуміння про що мова: http://transkarpatia.net/transcarpathia/actual/88167-polcya-zakarpattya-zatrimala-golovu-karpatskoyi-sch-tarasa-deyaka-vdeo.html
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Ми Україна і цій шпані по націоналізму, до мене, як до Говерли рачки... Мізками потрібно свою націю прославляти, а не плакатами, гаслами і приховуючи обличча. До речі, якого х.я вони несуть перекреслений флаг ЄС???
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Ти диви... Така "шпана" першими взяла в руки автомати та пішла боронити Україну. Про "ультрас" щось чув? Теж "шпана" по-твоєму?
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Это ты сейчас про Деяка написал? Видео походу ты не смотрел...
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Я навіть його пояснення подивився і до нього на ФБ заглянув.
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Ну и как? Совпадают "пояснення" с реальным видео?
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ну тогда почитай альтернативное мнение простых людей - комменты под видео.
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Я не маю жодної довіри до таких дописів. А слова цей хлопчик сьогодні вірні сказав- на відміну від тих, що весь час кажеш ти. Ось такі справи, Сержику.
І ще запам'ятай- Закарпаття це Україна, а не ваша "вотчина".
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есть огромная разница говорить то что хотят от тебя услышать и говорить правду.
Этот хлопчик спит и видит себя депутатом, и говорить он может все что хочет. Меня больше интересует что он делает, а комменты к видео, это позиция местного населения. ТАк кого он представляет, при таких кооментах?
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От на виборах і побачите- і він, і ти. Іншого шляху немає.
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Ви же на Закарпатті живете і знаєте, що націй там дуже багато. Тому краще не шукати хто там чужинець.
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Логично, я про это и пишу. Я не хожу по городу с криками что это моя земля. Я просто живу в дружбе и мире, пытаюсь престиж украинца не уронить, но и чужое, если оно хорошое, тоже перенимаю. А что делают они? Пытаются доказать Будапешстким идиотам что они идиоты? Гиблое это дело соревноваться с идиотом, он всегда завалит тебя опытом...
К тому же, я выше Саше выложил ссылку. Это обычная - банда.
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Так у вас не тільки ця банда. Пам'ятаю про банду Балоги...А ще був у друзів-русинів, які теж не такі Націоналісти провели в Ужгороді марш до річниці проголошення незалежності Карпатської України - Цензор.НЕТ 7625
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русини - такі самі ряжені, як і ці.
Закарпатье крайне аполитично... Я даже не знаю есть ли у нас другие настолько аполитичные регионы в стране. Поэтому если кто то на Закарпатье выходит с "плакатом" то это заказ либо Балоги, либо Медведчука, либо кацапо/мадяров, но никак не душевный порыв....
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Можливо. Давно не був на Закарпатті.
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У мене нікого в Ужгороді вже не залишилося.
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Так, але на цей раз плакати занадто ультра...
Совпаденіє?
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Я негативно отношусь к любой такой тусовке молодняка в чёрном и закрытыми мордами. Кравчучка - КПП - Венгрия/Параша/Дырлянлия!
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на крисме:1. В Керчи с применением силы оккупанты разогнали мирное собрание гаражного кооператива, члены которого хотели обсудить земельную проблему своих участков, созданную оккупантами. На место моментально прибыли полицаи режима, многие из которых являются понаехавшими, судя по рожам и акценту, и потребовали разойтись. Некоторые ватники ещё не поняли, куда попали, поэтому возмущенно доказывали полицаям, что они ничего не нарушают, никому не мешают и имеют право на собрание. На что полицаи снова повторили, что это "несанкционированный митинг" и всем следует убираться. Ватники кричали, что это козни тех, кто "ненавидит русских людей", а также бредили какими-то указами путина, которые не выполняются во благо этих самых русских людей. В итоге организатора собрания силой увезли в гестапо. Оставшиеся ватники смиренно возмутились, но их заставили разойтись. В конце видео ватница кричала полицаям: "И это вы то нас?!", - т.к. считала их "защитниками", а не оккупантами. К сожалению, видео снято пропагандонами, поэтому, судя по всему, многие реплики вырезаны https://twitter.com/CrimeaUA1/status/974968956451770368
2. Межгорное водохранилище - самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Водохранилище находится недалеко от Симферополя, в Таксабинской балке, возле села Скворцово. Сегодня водохранилище практически обмелело и заросло. По ссылке посмотрите видео. Оно снято ватником, который винит во всем Украину https://www.youtube.com/watch?v=lEGgzdhGXC0 (видео).
3. В Судакской больнице больше нет кардиолога, эндокринолога, отоларинголога, онколога… Уже вижу картину, как достроили мост, и по нему в Крым идут онкологи, кардиологи… Намек ясен, вата? https://twitter.com/KrimRt/status/974702156266733568 (скрин).
4. Крымские пропагандоны сообщают срочную новость: "Власти радуются, что продукты в Крыму дорожают медленно". Хоть и медленно, но процветаем же))) https://twitter.com/crimea_john/status/974908691668488193 (скрин).
5. Турист из Ульяновской области украл из магазина в Коктебеле шесть бутылок водки. Туриста поймали, но водку он уже успел выпить. Ну вот, а вы говорите, что туристов нет http://kafanews.com/novosti/143359/turist-iz-ulyanovskoy-oblasti-ukral-iz-magazina-v-koktebele-shest-butylok-vodki_2018-03-17
6. Ялтинский автовокзал продолжают обносить забором. Нижнюю платформу вы уже видели, а теперь посмотрите на лабиринты из заборов на верхней платформе вокзала. Чем не зона? https://twitter.com/KrimRt/status/975003712237264896 (все фото). У жителей Ялты снова случилась истерика https://twitter.com/KrimRt/status/975006080437751808 (скрин). А понаехавшие пишут, что мы в Крыму "привыкли жить в отсталой Украине". Оказывается, заборы - признак развития. Идиоты https://twitter.com/KrimRt/status/975008509577265153

7. Неблагодарные гардемарины требуют назад личные вещи, отобранные охраной артиста путина при шмоне: "Я немного с опозданием, но мне чисто интересно, есть ли возможность или шанс вернуть свои вещи, которые представители правоохранительных органов забрали при проходе через пропускной пункт на площади 14 числа? Ведь обещали, что всё будет в целости и сохранности, один даже хотел мне РАСПИСКУ предложить, юморист… Хотя как можно было этому поверить, если личные вещи людей просто-напросто валялись в траве: духи, дезодоранты, капли, пилочки, блески для губ… Совершенно не продумали этот вопрос. Я возмущена" https://twitter.com/KrimRt/status/974957124152414208 (скрин). Тем временем предатель Украины Валерий Бородулин ("прокурор") шокирован, как стадо свозили на митинг со всего Крыма. Прочтите по ссылке https://twitter.com/KrimRt/status/974998530740883456 (скрин).
8. Оккупанты нам пятый год крутят кино про вымышленных террористов и экстремистов, а наша вата все никак не хочет в стойло - привыкли жить в свободной стране. Я же говорю, начнут реально взрывать: "По теме безопасности! Один мой знакомый, который прошёл две чеченские кампании, говорит, что Крым и Севастополь - это страна непуганых идиотов (простите за грубость), и он прав! Лента ВКонтакте полна новостей о подготовках к терактам, задержании террористов, в том числе и в Крыму. А люди возмущаются, что их слишком тщательно проверяют во время массовых скоплений людей и мероприятий городских" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/974975584911716352

9. Как же мы раньше жили без заборов, металлоискателей, шлагбаумов, блокпостов? Совсем не беспокоились о безопасности. Но вот россиюшка "спасла" нас и появились террористы и враги, которые все время покушаются на наши скрепы.
10. Керчь в поисках лучшей жизни: "На Индустриальном выключили свет! По городу свет есть?". Ответы: "АТС до 8:30 не было света", "На Орджоникидзе нет воды, по городу есть вода?", "У меня нет денег, по городу есть деньги?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/974978663744720896 (скрин).
11. Оккупанты сообщили, что "Украина готовит диверсии в Крыму в день выборов". Раз опубликовали такую информацию, могут взорвать какой-нибудь участок, обвинив Украину https://twitter.com/KrimRt/status/974992554931445760 (скрин).
12. Оккупанты продолжают давить на бюджетников, заставляя явиться на "выборы". Такая вот демократическая демократия… Не ходите на "выборы". Не делайте им картинки. Да, будет тяжело! Но уже недолго! Начинайте о будущем переживать https://twitter.com/KrimRt/status/974651851890098181 (скрин).
13. В севастопольском медучреждении вывесили объявление для персонала, в котором ещё и ошибка в сакральном слове допущена: "18.03.2018 все на выборы презЕдента россии!!! Всем проголосовавшим! Сразу отзвониться старшей! Ей необходимо докладывать данные главному врачу каждые 2 часа! Голосование - ваш гражданский долг! Администрация" https://twitter.com/wasily_crimea/status/974921364095361024 (фото).
14. Сегодня дочь, добираясь на учебу, ехала с двумя пересадками в троллейбусе. В обоих траликах слышала объявления, что 18 март весь день проезд бесплатный. Только придите на "выборы" и проголосуйте. Капец! Уже не знают, как угодить, заманить, обмануть, развлечь, запугать (что там ещё?!), чтобы люди пошли на "выборы".
15. Знакомая ватница сказала: "Денег нет, совсем хреново стало. Дом снесут, наверное. Чего от этой власти бандитской ждать? Пойду за путина голосовать, он так правильно все говорит". Больные люди… Я даже испугался этому всепоглощающему чувству ненависти, которое меня накрыло!
16. Этот цирк трудно скрыть. Все всё понимают: "Если бы вы только знали, как местные чинуши боятся неудачного результата на выборах. Каждый хочет показать самый высокий результат! Я так понимаю, от выборов президента у многих зависят дальнейшие политические карьеры. Все просто: если даже за президента народ не захочет голосовать, значит, друзья, за пару лет вы натворили тут неизбежных ошибок. Вот и старается каждый город показать САМЫЙ ВЫСОКИЙ результат! Анонимно". Ответы: "По всей стране трясутся", "Им явочка нужна, а там уже не суть важно, хоть за Собчак голосуйте", "В советские времена был такой стишок. Ваша цифра высока, наша ещё выше. Ваша взята с потолка, наша взята с крыши. Вы думаете, что-то изменилось с тех пор?", "Чем больше правильной макулатуры соберут, тем крупнее получат пионерскую звезду", "Они трясутся, сволочи. А яйца, с*ка, на Пасху по 100 руб будут" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/974768360956284929 (скрин).
17. Вата пустила в ход туалетную агитацию: "В 2014 году крымчане сплоченно шли на референдум. Почему сейчас очень многие не хотят идти на выборы? Результат известен? Так после приема пищи тоже результат конечный известен, но вы же кушаете". Это упрощенная версия "мочить в сортире" https://twitter.com/KrimRt/status/974941456547942402

18. Сегодня на работе под роспись требовали идти за царя на "выборы". Но ко мне не подошли даже, только сказали: "Ну тебя, бандеровскую рожу не спрашиваем. С вами и так все ясно". Улыбнуло - рожа, да еще и бандеровская. Видимо, страшилкой про Бандеру они сами себя еще лет сто пугать будут. Тем временем учителям грозят штрафами и увольнениями, если они не пойдут на "выборы" и не отчитаются за кого проголосовали. В итоге 75 из 76-и учителей гимназии №11 Симферополя отказались вообще идти голосовать. Сообщили пропагандоны https://twitter.com/hell_of_crimea/status/974957925709074433 (прочтите скрин).
19. СБУ напоминает! Завтра, 18 марта, все участники "референдума" 2014 года должны прийти на "избирательные участки" (на самом деле - точки агентов СБУ) и получить именной знак "Апатрид Украины-2018" в виде медалей
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https://twitter.com/KrimRt/status/974981006389383168 (фото). (Прим. Апатрид - человек, лишенный гражданства, например, за коллаборационизм).
P.S. Завтра состоятся вырабы путина. Настоятельно рекомендую воздержаться от посещения мест скопления людей… На всякий случай. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Почему герои в балаклавах?
Они чего-то боятся или это дресс-код у них такой?
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ой как вас коробит от независимости Украины...
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Ви все переплутали, бо ЗУНР та УНР до Закарпаття не мають стосунку.
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Отмечать независимость Карпатской Украины, которая просуществовала один день - это, по крайней мере, не серьезно!

Гораздо важнее другое событие - результат соглашения между Чехословакией и СССР в 1945 году территория Карпатской Украины отошла к СССР и стала Закарпатской областью в составе Украинской ССР (с)
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та звідки вас так багато сюда налізло як тараканів.....аж гидко .... брись за поребрик нах
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Автор идиотских конструкций на Майдане Сергей Проскурня. Я так понял личный челядин Порошенка от театральной интеллигенции. Думаю что вы должны это знать.

Націоналісти провели в Ужгороді марш до річниці проголошення незалежності Карпатської України - Цензор.НЕТ 1820
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В первую очередь пускай народ страны,правительство и СМИ определятся что такое нацизм и национализм и какая между этими понятиями разница.Складывается впечетление что наши люди нифига не понимают разницу а политики этим и пользуются намеренно пропуская и путая буквы в словах.А для русскоязычного населения путая несколько букв имеет огромное значение.
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Это от старого ректората Университета и по автомобильной дороге к выезду из города . . . Хоть от центра 5 минут, но там активного движа людей нет - в основном транспорт, причём не главный выезд из города, а такой, боковой . . . Я в центре был в обед - их не видно и не слышно было . . . Городские власти и полиция хорошо маршрут согласовали Если бы не Цензор.нет, то и не знал бы, что такое мероприятие в городе проходило
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНационалисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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