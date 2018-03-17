 Националисты провели в Ужгороде марш к годовщине провозглашения независимости Карпатской Украины. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Марш проводится в Ужгороде уже 12 раз. В акции принимали участие представители националистических организаций.

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От дома "Просвещения" колонна прошла по центру города. Затем направилась к памятнику Августину Волошину, президенту Карпатской Украины. Пройдя по улицам, участники марша дошли до кладбища на улице Капушанской.

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Там, у могилы воинов Карпатской Сечи и воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, состоялась панихида.

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Мероприятие прошло без провокаций.