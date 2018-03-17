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Все про:Кривой Рог (504) нападение (1444) партия (390) активист (444)

 Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных. ФОТО

Вечером 16 марта возле дома был жестоко избит известный общественный деятель, соучредитель "Силы Людей" Кривого Рога Сергей Мокряков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу партии "Сила Людей" Кривого Рога.

"Недавно Сергей занял должность заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии - одного из руководящих органов партии, при этом не оставляя активной общественной деятельности в Кривом Роге, где он известен острой и сокрушительной критикой действующей власти. Нападавших было минимум четверо, атаковали коварно сзади, били тяжелым предметом, а затем, повалив, ногами. Ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было. Просто грубые удары, прежде всего, по голове и рукам. После нескольких минут избиения быстро и организованно скрылись", - говорится в сообщении.

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Сейчас Мокряков находится в больнице. Ему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, сломан палец. Жизни, по словам врачей, по состоянию на сейчас ничего не угрожает.

Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных 01
Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных 02

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Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных 03

"Я уверен, что мы движемся в правильном направлении, и искренне верю, что усилия нашей команды не будут напрасными, несмотря на сопротивление со всех сторон. Я понимал, что будет сложно, но не думал, честно говоря, что дойдет до такого. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов хулиганство, и я не вижу других оснований меня бить, кроме мести за то, что я говорю, пишу и делаю. Очевидно, многим это не нравится", - отметил пострадавший.

По мнению депутата горсовета Светланы Совы, чьим официальным помощником является Мокряков, эта ситуация связана с его общественной и политической деятельностью.

Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных 04
Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных 05

Источник: https://censor.net.ua/p3056190
 
 
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Почему неизвестных ,дело рук петиных титушек ,.....
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Громадянське суспільство по-українськи
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Что за Партия такая Сыла Людей? опять что-то новенькое за год до выборов))))
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Схоже на зрадоботних оппоблоковців.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНапали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных. ФОТО
 
 
 
 
 
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