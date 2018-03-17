 Напали сзади, били тяжелым предметом и ногами, - активист и соучредитель партии «Сила Людей» в Кривом Роге Мокряков пострадал от рук неизвестных. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу партии "Сила Людей" Кривого Рога.

"Недавно Сергей занял должность заместителя председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии - одного из руководящих органов партии, при этом не оставляя активной общественной деятельности в Кривом Роге, где он известен острой и сокрушительной критикой действующей власти. Нападавших было минимум четверо, атаковали коварно сзади, били тяжелым предметом, а затем, повалив, ногами. Ни попытки ограбить, ни выдвинуть какие-то требования не было. Просто грубые удары, прежде всего, по голове и рукам. После нескольких минут избиения быстро и организованно скрылись", - говорится в сообщении.

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Сейчас Мокряков находится в больнице. Ему диагностировали сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, сломан палец. Жизни, по словам врачей, по состоянию на сейчас ничего не угрожает.





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"Я уверен, что мы движемся в правильном направлении, и искренне верю, что усилия нашей команды не будут напрасными, несмотря на сопротивление со всех сторон. Я понимал, что будет сложно, но не думал, честно говоря, что дойдет до такого. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов хулиганство, и я не вижу других оснований меня бить, кроме мести за то, что я говорю, пишу и делаю. Очевидно, многим это не нравится", - отметил пострадавший.

По мнению депутата горсовета Светланы Совы, чьим официальным помощником является Мокряков, эта ситуация связана с его общественной и политической деятельностью.



