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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Порошенко наградил орденами и медалями 12 военнослужащих ВСУ. ФОТО

Во время поездки в зону АТО президент Петр Порошенко вручил государственные награды украинским военнослужащим.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко наградил орденами и медалями 12 военнослужащих ВСУ 01

За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим были награждены 12 военнослужащих ВСУ.

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Среди них 7 награждены орденом Богдана Хмельницкого и 5 медалью "За военную службу Украине".

Источник: https://censor.net.ua/p3056187
 
 
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це добре солдату важливо знати що про нього памятають ! його роботу цінять
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да, особенно в предверии выборов,
опять победа вадинтур ?
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до выборов еще год, к тому же раньше их так же награждали, без выборов... но такие типочки как ты весь ближайший год, что полезного не будет делаться, все на выборы спишут!
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То він про свої, на кацапії. В нього просто в голові все змішалось ))
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яких виборів ? це тебе там піймали що ти писав один той самий комент з трьох ніків ?
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Лучше солдатам медалей не давать, а то они потом их сдавать будут...и Петру станет стыдно!
Награждать надо только проверенных временем людей
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Барыга любит медальки шоколадные раздавать.
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это "наказаный" .... залез на Цензор через Оперу... !
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интересно, бойцов шмонали перед встречей,
не видно быков из ССО
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нет не шманали, у нас не так как у вас, на кацапии
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Передвиборча компанія петі розпочалася..Йому треба будь-якими засобами підняти свій рейтинг.. Коли востаннє петя співчував родинам полеглих на передовій простих воїнів ЗСУ? Згадайте - і кожному стане зрозумілим ставлення петі до ЗСУ..
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це пише людина яка на іншій гілці за садового розпинається ! твій садовий ще в 14 казав що війна програна ! чи память коротка ?
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Кука а чего мусоров под ружжо не поставите,вы ж с погонами все херои по тылам.Вперед.Или с корешем захаром воевать не по понятиям))))))
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Майкл Бом db7a924d - не отвечают, потому что вопрос такой.... Мер Конотопа к примеру и еще тысячи не воров, которые есть в Украине... Пускай даже сельский учитель, который болеет за свою страну и не будет обворовывать в глобальных масштабах свой народ во время войны...

Лучше ошибки, чем сознательный саботаж....
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Леонид Днепр- это не сработает уже... Он сейчас просто проверяет свою болтологию на простых мужиках которые в зале сидят...., а те наверное думают - "Эх, не было бы твоих Гелетеевских псов сейчас за нашими спинами ..!"
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что за помещение такое?
Вроде и под камуфлаж, но высота потолков 5 метров (больше 2ых ростов Порошенка)...
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А награжденная Петей Надя Савченко сегодня заявила о готовности украинских военных к государственному перевороту. Как говорится, Медведчук зазря никого не меняет.
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Отсоси лолибот, в отличии от тебя Надя себя проявила.
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Та сейчас пете мальдивскому возвращают больше медалей,чем он раздаёт ,стыдно людям иметь такого президента ...
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Рубан якобы вез минометы в Киев чтобы обстрелять Банковую, а тут Пеця сам приезжает на расстояние минометного выстрела... и все тихо
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Так на Киев оружие уехало, целый бусик!
По ходу Петро знает, что больше нет
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Вы то не разгоняйте зраду.Он своим видом распугал всех сепаров)))
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Когда уже Петро заметит военов Дмитра Кука и Сашу Креста?
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Они тоже получили свои награды.

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Да получают шестерки бабки,скоро До хенералов ментовских дослужаться)))
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Не комментируйте и тогда шакаладное гавно Вас не замарает
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Східна Гута: знову десятки загиблих, тисячі цивільних залишили анклав
Унаслідок авіаударів по місту Замалка в Східній Гуті 17 березня щонайменше 30 людей загинули, десятки поранені, заявляють спостерігачі. За їхніми даними, за цей день з району евакуювалися близько 10 тисяч осіб.
Порошенко наградил орденами и медалями 12 военнослужащих ВСУ - Цензор.НЕТ 9071
Наслідки бомбардувань у Східній Гуті
Щонайменше 30 людей загинули в суботу, 17 березня, внаслідок авіаударів по сирійському району Східна Гута, повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, в місті Замалка мішенню авіаудару стала група людей, які намагалися втекти на підконтрольну уряду Сирії територію. Ще кілька десятків людей були поранені, передає агенція dpa.
Центр моніторингу повідомив також, що близько 10 тисяч людей, включаючи сотні жінок та дітей, вранці 17 березня залишили анклав. Загалом же, як зазначили в центрі, починаючи з п'ятниці на підконтрольну уряду територію зі Східної Гути втекли близько 40 тисяч осіб.

DW.COM
Тим часом в російському Генштабі повідомили, що з ранку суботи зі Східної Гути вийшли понад 27 тисяч людей, а загалом "гуманітарним коридором" виведено понад 44 тисячі осіб, повідомляє агенція "Інтерфакс". Також росіяни стверджують, що сирійські урядові війська під час проведення операції проти бойовиків ісламістської групи "Джебхат ан-Нусра" повністю дотримуються резолюції Радбезу ООН.
Нагадаємо, 18 лютого війська президента країни Башара Асада за підтримки російської авіації почали наступ на позиції повстанців у Східній Гуті. За даними Сирійського моніторингового центру, з того часу в районі загинуло майже 1400 мирних жителів. В урядовій армії заявляють, що взяли під свій контроль більше половини території анклаву.
За даними спостерігачів, в облозі у Східній Гуті перебувають майже 400 тисяч жителів, які не мають доступу до продовольства, питної води та медикаментів. http://www.dw.com/східна-гута-знову-десятки-загиблих-тисячі-цивільних-залишили-анклав/a-43024102?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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только конченый ублюдок может принят награду из рук шоколадного хряка!
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только конченый ублюдок как ты, думает, что у него есть мозги и он имеет право рассуждать, кого и как награждать в Украине.
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За него топят такие же тела без совести и чести.
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Мені цікаво. там знайшовся хоча б один козак з яйцями.
що запитав пороха. чому в країні і ЗСУ відбувається таке блядство.
чи там були лише благонадійні.
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Таких не приглашают.Могут и е..ло набить говнокомандующему.
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Чего при награждении мы видим одни затылки?
1. Солдатам стыдно
2. Мы этих людей всех знаем...привозные
3. Фотографа забыли
4. Снимали главного героя этого вечера
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С Надей истерия понятна.
Она против Саакашвили...это раз!(Ньюзван интервью смотрите за сегодня)
Если завтра в 12.00 что-то и будет, то скажут, что люди вышли за Надю!
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Люди не за мишу или надю выходят. Они выходят, т.к. шыкаладка кучерявая уже забебала
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Это понятно!
Вот только все против митинга:
1. Рубан вез бусик оружия
2. "Есть незаперечные доказы, что Надя планировала, организовывала и будет выполнять..."
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Наградил, молодец. А теперь надо засунуть жлобский язык в жопу и не травить Надю. Особенно когда гутарят утырки типо - Луценки или другие толстожопые мрази.
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А про ордена, которые вернули пэтьке промолчим. Кстати вернули не мало
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Так он эти же и раздавал!
Жадность она такая...что ж добру то пропадать!
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Порошенко завтра срочно валит со страныПорошенко нагородив орденами і медалями 12 військовослужбовців ЗСУ - Цензор.НЕТ 3541 Завтра 18 марта он с утреца улетает в Кувейт на два дня Потом еще на два дня перелетает в Катар https://112.ua/politika/poroshenko-posetit-kuveyt-i-katar-s-rabochim-vizitom-18-20-marta-437749.html … Шо выкинет снова без него Аваков одному богу известно
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а шо там завтра чергове повалення порошенка ?
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В нього вже мабудь розклад щоденний складений до виборів . Ні дня без фото і згадки про його добрі справи.
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Порошенко: "Нам вдалося створити найпотужнішу армію на континенті, за стандартами максимально наближену до НАТО..." Доречі, "Ширлан" - це т.з. показова частина (полігон) уявіть, який 3.14здець відбувається в інших, звичайних частинах не таких "популярних" серед ЗМІ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко наградил орденами и медалями 12 военнослужащих ВСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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