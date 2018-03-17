 Украинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Вовчинский стал вторым среди спортсменов в категории "стоя" в лыжных гонках. Он преодолел дистанцию 10 километров классическим стилем за 24 минуты 15,5 секунды.
В лыжной гонке на 7,5 километров среди мужчин в категории "сидя" Яровой преодолел дистанцию за 22 минуты 39,9 секунды и завоевал бронзовую награду.
Напоминаем, ХІІ зимние Паралимпийские игры-2018 стартовали 9 марта. По состоянию на 17 марта украинская сборная уже завоевала 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград).
Ни себе hуя... В расцвет молодости десятку бегал в лучшем случае за 39 м. Так получается я был инвалид. Шайтан, Аднако...