 Украинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Вовчинский стал вторым среди спортсменов в категории "стоя" в лыжных гонках. Он преодолел дистанцию 10 километров классическим стилем за 24 минуты 15,5 секунды.

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В лыжной гонке на 7,5 километров среди мужчин в категории "сидя" Яровой преодолел дистанцию за 22 минуты 39,9 секунды и завоевал бронзовую награду.

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Напоминаем, ХІІ зимние Паралимпийские игры-2018 стартовали 9 марта. По состоянию на 17 марта украинская сборная уже завоевала 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград).