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 Украинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018. ФОТО

Украинские лыжники Григорий Вовчинский и Максим Яровой завоевали "серебро" и "бронзу" на зимних Паралимпийских играх.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Вовчинский стал вторым среди спортсменов в категории "стоя" в лыжных гонках. Он преодолел дистанцию 10 километров классическим стилем за 24 минуты 15,5 секунды.

Украинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паралимпиада-2018: биатлонист Лукьяненко принес Украине еще одно "золото". ТАБЛИЦА

В лыжной гонке на 7,5 километров среди мужчин в категории "сидя" Яровой преодолел дистанцию за 22 минуты 39,9 секунды и завоевал бронзовую награду.

Украинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018 02

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Напоминаем, ХІІ зимние Паралимпийские игры-2018 стартовали 9 марта. По состоянию на 17 марта украинская сборная уже завоевала 21 медаль (6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград).

Источник: https://censor.net.ua/p3056183
 
 
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Хлопці Ви МОЛОДЦІ !! Украіна пишається Вами !! Успіхів Вам , дорогенькі украінці !! 👍👍👏👏👏
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Он преодолел дистанцию 10 километров классическим стилем за 24 минуты 15,5 секунды.Источник: https://censor.net.ua/p3056183

Ни себе hуя... В расцвет молодости десятку бегал в лучшем случае за 39 м. Так получается я был инвалид. Шайтан, Аднако...
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Респект нашим паралімпійцям! Дійсно проявили волю до перемоги. Зустріч 20-го в Борисполі.
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Хорошо бы флешмоб с поздравлениями сделали бы. Они реально этого заслужили!
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Молодчики! Своим примером вы вдохновляете многих людей попавших в сложную ситуацию в жизни. Дякуемо!


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Цензор.НЕТФотоСпортУкраинские лыжники Вовчинский и Яровой стали призерами зимних Паралимпийских игр-2018. ФОТО
 
 
 
 
 
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