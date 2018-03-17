 "Что-то пошло не так": оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из поста журналиста Дениса Казанского в Facebook.
"В Севастополе поставили новый памятник - копию памятника "Воину-освободителю" в Берлине. Но что-то пошло не так... Девочка особенно хорошо получилась. Напоминает героев фильма "Вспомнить все" в тот момент, когда у них лопался скафандр на Марсе", - отмечает Казанский.
"Разве это девочка?- удивились заказчики.
- Кто докажет, что это мальчик, пусть кинет в меня камень! - ответил скульптор", - комментирует один из пользователей соцсети.
"Всё фейковое: и референдумы, и ополченцы, и памятники...", - отмечает еще один комментатор под постом Казанского.
"А представьте лицо матери этой девочки-представили?Если нет-то вы не знаете истории!Красная армия идёт к вам...", - пишет еще один пользователь.
"Если они ещё и мост крымский построят под стать этой скульптуре, такого же убогого качества, то можно открывать шампанское", - пишут под постом Казанского.
Памятник воину-освободителю в Берлине
Напомним, ранее Владимир Путин также опозорился с открытием памятника Александру III в оккупированном Крыму.
Солдат, позировавший скульптору Вучетичу - Иван Одарченко - этнический украинец...
Вучетич - сын серба и француженки...
Когда россияне не имеют к делу никакого отношения, то и памятник получается выдающимся, и берлинцы его очень ценят и ухаживают за ним...
В ответ на эту информацию Юрий Югансон интересуется, любое ли непотребство можно творить в общественных пространствах, если предварительно пообещать убрать его через несколько дней?