 "Что-то пошло не так": оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из поста журналиста Дениса Казанского в Facebook.

"В Севастополе поставили новый памятник - копию памятника "Воину-освободителю" в Берлине. Но что-то пошло не так... Девочка особенно хорошо получилась. Напоминает героев фильма "Вспомнить все" в тот момент, когда у них лопался скафандр на Марсе", - отмечает Казанский.

"Разве это девочка?- удивились заказчики.

- Кто докажет, что это мальчик, пусть кинет в меня камень! - ответил скульптор", - комментирует один из пользователей соцсети.

"Всё фейковое: и референдумы, и ополченцы, и памятники...", - отмечает еще один комментатор под постом Казанского.

"А представьте лицо матери этой девочки-представили?Если нет-то вы не знаете истории!Красная армия идёт к вам...", - пишет еще один пользователь.

"Если они ещё и мост крымский построят под стать этой скульптуре, такого же убогого качества, то можно открывать шампанское", - пишут под постом Казанского.



Памятник воину-освободителю в Берлине

Напомним, ранее Владимир Путин также опозорился с открытием памятника Александру III в оккупированном Крыму.