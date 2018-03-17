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 "Что-то пошло не так": оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму. ФОТОрепортаж

Очередной памятник российских оккупантов, который открыли в Крыму, стал предметом для насмешек в Интернете.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такой вывод можно сделать из поста журналиста Дениса Казанского в Facebook.

Что-то пошло не так: оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму 01

"В Севастополе поставили новый памятник - копию памятника "Воину-освободителю" в Берлине. Но что-то пошло не так... Девочка особенно хорошо получилась. Напоминает героев фильма "Вспомнить все" в тот момент, когда у них лопался скафандр на Марсе", - отмечает Казанский.

Что-то пошло не так: оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму 02

"Разве это девочка?- удивились заказчики.
- Кто докажет, что это мальчик, пусть кинет в меня камень! - ответил скульптор", - комментирует один из пользователей соцсети.

"Всё фейковое: и референдумы, и ополченцы, и памятники...", - отмечает еще один комментатор под постом Казанского.

 Что-то пошло не так: оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму 03

"А представьте лицо матери этой девочки-представили?Если нет-то вы не знаете истории!Красная армия идёт к вам...", - пишет еще один пользователь.

"Если они ещё и мост крымский построят под стать этой скульптуре, такого же убогого качества, то можно открывать шампанское", - пишут под постом Казанского.

Что-то пошло не так: оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму 04
Памятник воину-освободителю в Берлине

Напомним, ранее Владимир Путин также опозорился с открытием памятника Александру III в оккупированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/p3056181
 
 
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Митці,блин. росияне, что бы не делали в своей раше, напоминают семью геев пытающихся завести ребёнка - чем больше пытаются, тем сильнее болит жопа.
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Воин, совершивший подвиг в Берлине - Трифон Лукьянович - этнический белорус.
Солдат, позировавший скульптору Вучетичу - Иван Одарченко - этнический украинец...
Вучетич - сын серба и француженки...
Когда россияне не имеют к делу никакого отношения, то и памятник получается выдающимся, и берлинцы его очень ценят и ухаживают за ним...
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Бутафорский воин перекочевал ко Дворцу с горы Гасфорта - в честь презентации фильма Александра Залдостанова (Хирурга) «Русский реактор». Председатель севастопольской ячейки «Ночных Волков» Дмитрий Синичкин сообщил "Примечаниям", что памятник скорее всего уберут после выходных.
В ответ на эту информацию Юрий Югансон интересуется, любое ли непотребство можно творить в общественных пространствах, если предварительно пообещать убрать его через несколько дней?

"Щось пішло не так". Окупанти знову зганьбилися з відкриттям пам'ятника в Криму - Цензор.НЕТ 404
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Что-то пошло не так": оккупанты вновь опозорились с открытием памятника в Крыму. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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