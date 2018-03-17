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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3633) Львов (3143) Нацполиция (7076) РГА (134)

 Глава РГА задержан во Львове за получение 105 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудниками Нацполиции разоблачена коррупционная деятельность главы районной администрации во Львове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. Также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

16 марта во Львове оперативники Управления защиты экономики Нацполиции задержали председателя районной администрации. Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию ​​о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

Глава РГА задержан во Львове за получение 105 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госмиграции в Одесской области уличен в получении 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО


Глава РГА задержан во Львове за получение 105 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

За совершение данного преступления главе РГА может угрожать лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3056177
 
 
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А ублюдки все крадуть і крадуть........................ коли вже накрадуться.............
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Андруша смицький - в українській мові немає слова "ублюдки".. Вчи мову.. Глава РГА задержан во Львое за получение 105 тыс. грн взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4591
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Это баг гугл-переводчика.....
он старается, недавно взяли....
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Зловили і під суд. Побачимо що примушують. Головне, щоб не було як у Німеччині 30-х, бо там теж були гасла боротьби з корупцією.
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Уже наверное в клетчатое одеяло заворачивают.А вообще,что толку с этих задержаний,только судьи и адвокаты становятся богаче.
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Львів'яни на форумі є? Що скажете про це затримання та про затриманого?
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Це не перший і не останній. чомусь не назвали призвище (Гнида) ,може почали відмазувати.
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мыши плакали кололись но ели кактус
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава РГА задержан во Львове за получение 105 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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