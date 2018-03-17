 Глава РГА задержан во Львове за получение 105 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник требовал и получал неправомерную выгоду за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района. Также решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тыс. гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

16 марта во Львове оперативники Управления защиты экономики Нацполиции задержали председателя районной администрации. Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию ​​о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

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За совершение данного преступления главе РГА может угрожать лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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