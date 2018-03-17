 Российские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Сотрудник посольства РФ сбил на переходе женщину с ребенком, - в полиции рассказали детали ДТП
Российский дипломат Мухамадеев сбил женщину в Киеве на пешеходном переходе. ФОТОрепортаж
Полицейские в Киеве остановили автомобиль с дипломатом РФ за рулем с признаками опьянения: рапорт об инциденте направлен в МИД, - Тракало
Десять шагов Вакарчука и Вилкула навстречу выборам
Посольство РФ в США не комментирует сообщения Госдепа о высылке двух российских дипломатов
тада...
пусть знают свое место кацапо-псы
Бред и глупость, пиар для социков, в конечном итоге наша украинская страховая компания оплатит окраску или мойку автомобиля.
Первая жена после развода приняла гражданство и живёт во Франции. Владеет тремя историческими замками времён Людовика-16.
Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом Фаассеном, проживает в Амстердаме и является самым крупным инвестором в экономику Голландии.
Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу в Лондоне, владеет судоходной трансатлантической компанией.
2. Премьер министр РФ Медведев Д.А.
Сын Илья живёт в США, гражданин США. Владеет сетью супермаркетов и АЗС.
3. Министр иностранных дел РФ Лавров С.В.
Дочка Екатерина проживает в США, оформляет гражданство.
4. Пресс секретарь Песков Д.С.
Жена (официальная) - гражданка США.
Дочь гражданка Франции.
Сын гражданин Великобритании, (в тюрьме отсидел в Англии)
5. Вице-спикер Госдумы РФ Железняк.
Дочь Екатерина - в Швейцарии.
Дочь Анастасия - в Лондоне.
Дочь Лиза - в Лондоне.
6. Вице-спикер Госдумы А. Жуков.
Сын Петя не просто живёт в Лондоне, но и сидит в английской тюряге, за кражу. За кого будут голосовать 18 марта 2018 года, Россияне ??!!
мне кажется что им помогли и они не очень этому рады..
услышать бы их мнение.... или почитать заявы в полицию (если будут?)
"В городе остались одни террористы" -- Баерн 3
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...а я сегодня в турецком супермаркете был: кинза, укроп, петрушка, перчик, бастурма, приправы, козий сыр, бараньи рёбрышки... ...жить можно...*)
Прям сами взяли и прыкрасылы.
"О Донбассе без цензуры: россиянин рассказал как долго ЛДНР смогут противостоять ВСУ"
-"Реальная ситуация на Донбассе резко отличается от той, которую нам пытаются навязать крупные СМИ. Разница между тем, что происходит в Донецке и Луганске и тем, что мы видим по телевизору - колоссальна, пишет Владимир Орлов из российской МОО «Вече», недавно вернувшийся из Донбасса".
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Якщо пропустить Цензор, то ось її адреса:
https://newsland.com/user/4297826898/content/o-donbasse-bez-tsenzury-rossiianin-rasskazal-kak-dolgo-ldnr-smogut-protivostoiat-vsu/6257558
Ну маячня ж!!! МАЯЧНЯ і АБСУРД!!!
.Як ці ПОСОЛЬСТВА І КОНСУЛЬСТВА країни-агресора по всій Україні (UK лише за отруєння двох Скрипалів вислала 23 дипломата..... а тут. анексовані території і 10 тис. вбитих, і хоч би хни...далі продовжують працювати, якби 4 роки агресії не було )..... так і ця новина Цензора, про змиваюче мазякання на автомобілях русскіх наркобариг з посольства Раші...