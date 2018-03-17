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Все про:выборы (20162) дипломатия (1059) посольство РФ (266)

 Российские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами. ФОТОрепортаж

Накануне президентских выборов в РФ автомобили российских дипломатов в Киеве были украшены украинскими символами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами 01

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Российские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами 02
Российские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами 03

Источник: https://censor.net.ua/p3056174
 
 
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Треба висилати тих дипломатів на росію.
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А еще нужно чтобы розийские дипломаты здали кровь с носа и умылись зеленкой.
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very good
пусть знают свое место кацапо-псы Российские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами - Цензор.НЕТ 6161
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кацапня вся тупая - они думают что кацапам так проголосовать разрешат что ли?
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Машины теперь никто не тронет. Но пока эти "дипломаты" себе на лоб тризубы не нанесут - они в зоне повышенного риска.
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Цель акции? Насрать на коврик перед дверями?

Бред и глупость, пиар для социков, в конечном итоге наша украинская страховая компания оплатит окраску или мойку автомобиля.
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1. Президент РФ Путин В.В.
Первая жена после развода приняла гражданство и живёт во Франции. Владеет тремя историческими замками времён Людовика-16.
Дочка Мария замужем за голландским бизнесменом Фаассеном, проживает в Амстердаме и является самым крупным инвестором в экономику Голландии.
Дочка Катя, сожительствует с гражданином Южной Кореи Ена Чжон-Гу в Лондоне, владеет судоходной трансатлантической компанией.

2. Премьер министр РФ Медведев Д.А.
Сын Илья живёт в США, гражданин США. Владеет сетью супермаркетов и АЗС.

3. Министр иностранных дел РФ Лавров С.В.
Дочка Екатерина проживает в США, оформляет гражданство.

4. Пресс секретарь Песков Д.С.
Жена (официальная) - гражданка США.
Дочь гражданка Франции.
Сын гражданин Великобритании, (в тюрьме отсидел в Англии)

5. Вице-спикер Госдумы РФ Железняк.
Дочь Екатерина - в Швейцарии.
Дочь Анастасия - в Лондоне.
Дочь Лиза - в Лондоне.

6. Вице-спикер Госдумы А. Жуков.
Сын Петя не просто живёт в Лондоне, но и сидит в английской тюряге, за кражу. За кого будут голосовать 18 марта 2018 года, Россияне ??!!
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это точно расейские дипломаты САМИ разукрасили свои авто?
мне кажется что им помогли и они не очень этому рады..
услышать бы их мнение.... или почитать заявы в полицию (если будут?)
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А если хуло готовит битье руцьких машин в киеве? Чтобы свалить на украинцеви? А с тризубом трогать нельзя
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Такой трафарет и баллончин краски можно в каждом магазине купить..... Російські дипломати в Києві прикрасили свої автомобілі українськими тризубами - Цензор.НЕТ 6616 Російські дипломати в Києві прикрасили свої автомобілі українськими тризубами - Цензор.НЕТ 5904
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Пусть ещё турецкими флагами обвешаются... -- турки в Сирии, какой-то город бомбанули -- в зоне ответсвенности Ашада и хуйла... Ок. 200 погибших, а 50 000 ломанулись в Дамаск. ...всем дали выйти, что интересно...
"В городе остались одни террористы" -- Баерн 3
........................................................................................
...а я сегодня в турецком супермаркете был: кинза, укроп, петрушка, перчик, бастурма, приправы, козий сыр, бараньи рёбрышки... ...жить можно...*)
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Надо было на машинах написать: "Все на выборы Хуйла". Признали бы просто предвыборной агитацией со стороны самих парашников.
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Мімікрія одноклітинних? Ніколи про таке не чув!
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" Російські дипломати в Києві прикрасили свої автомобілі українськими тризубами. ФОТОрепортаж" Цензор.

Прям сами взяли и прыкрасылы.
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Желательно такие рисунки наносить перфорацией...
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посторалис ребята украсить автомобили сруским, кстати - смех смехов, но теперь срусковатаны иногда косит под украинцов, говорит пару слов (думал всякие ваши блогери когда дёргает русню) по украински но в полне уверен что скоро истенно будет говорить не только Чечня круто но и слава Украине и слава Бандере.
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А машины сплошь гейроповские и пиндосовские . А как же импортозамещение ? Где же патриотизм ватный ?
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смельчаки якобы патриоты могут лично убить российского оккупанта, а не заниматься хулиганством
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Дуже гарна стаття на newsland.com = мені сподобалася -поГУГЛІТЬ
"О Донбассе без цензуры: россиянин рассказал как долго ЛДНР смогут противостоять ВСУ"

-"Реальная ситуация на Донбассе резко отличается от той, которую нам пытаются навязать крупные СМИ. Разница между тем, что происходит в Донецке и Луганске и тем, что мы видим по телевизору - колоссальна, пишет Владимир Орлов из российской МОО «Вече», недавно вернувшийся из Донбасса".
Далі читати тут:
Якщо пропустить Цензор, то ось її адреса:
https://newsland.com/user/4297826898/content/o-donbasse-bez-tsenzury-rossiianin-rasskazal-kak-dolgo-ldnr-smogut-protivostoiat-vsu/6257558
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Это они чтобы авто не подпортили. Я бы тоже на такую "хитрость" пошёл. Ерунда всё это...
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1941 рік. Лондон. Британія потерпає від агресії нацистської німеччини, Люфтваффе бомбардуваннями руйнують міста, німецькі підводні човни топлять британські торгівельні судна, гинуть піддані Британської корони. В той же час, газета Daily Mirror виходить з колонкою, про автівки послів нацистської Німеччини у Лондоні, з намазяканими на них гербами ЮНАЙТЕД КІНҐДОМ.

Ну маячня ж!!! МАЯЧНЯ і АБСУРД!!!
.Як ці ПОСОЛЬСТВА І КОНСУЛЬСТВА країни-агресора по всій Україні (UK лише за отруєння двох Скрипалів вислала 23 дипломата..... а тут. анексовані території і 10 тис. вбитих, і хоч би хни...далі продовжують працювати, якби 4 роки агресії не було )..... так і ця новина Цензора, про змиваюче мазякання на автомобілях русскіх наркобариг з посольства Раші...
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Я знаю чому. Коли у 2014 році народ потрощив кілька тачок кацапського посольства, директор страхової компанії, в якій кацапи застроахували по повному КАСКО, зміг через суд зменшити кількість страхових випадків і сумт страхових виплат. І після того випадку більшість українських страхових компаній відмовилася страхувати кацапські автівки.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийские дипломаты в Киеве украсили свои автомобили украинскими тризубами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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