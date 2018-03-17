 Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
По информации местного керченского издания, участники кооператива 16 марта собрались в сквере Летчиков, чтобы обсудить земельную проблему гаражного кооператива. Однако, приехавшие на место проведения мирного собрания "полицейские", применив силу, забрали председателя кооператива "Марат" Игоря Вовка в отделение полиции для составления на него административного протокола, а остальных участников заставили разойтись.
"Члены кооператива продолжили оформление бумаг, платили за землю, но не так давно получили претензию на миллион рублей (около 455 тысяч гривен – ред.). Именно эту проблему хотели обсудить люди. На место также прибыли представители администрации Керчи и правоохранители, а также члены одной из политических партий", – пишет издание.
По словам председателя кооператива Игоря Вовка, российская оккупационная администрация города дала ответ на проведение митинга с нарушением сроков. Однако организатор мероприятия согласился отменить митинг и объявить об этом собравшимся.
После оккупации в Крыму оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".
Soviet union is back.
Восстановление совка происходит ударніми темпами.Особенно єто все направлено
на молодежь.
На фото студотряді со времен совка.
Если интересно я буду продолжать публиковать заметки о возрождении фашизма в стране агрессоре.
А также у меня к вам есть вопрос кто єтот человек?
http://tayga.info/123583
На фото Владимир Павук.У меня вопрос кто он такой и почему он сотрудничает с мєрией
страні оккупанта?
Был в Керчи - тоже молчи ! (С)
в другом.Четіре рока идет война.Ни точніх потерь ни протестов требованием прекращения
войні и вівода войск не проводится+освобождения полит заключенных не проводятся.
Люди ,живут обічной жизнью в стране агрессоре.Веселятся,по улицам гуляют парочки
ездят какие-то зарубежніе исполнители сюда(я не понимаю зачем?).Войні нет и как
будто ничего не существует.
Я ничего не понимаю.
Ара да? Иди сюда, писпарт давай да?! https://youtu.be/KgnQCjkFHrk
Зверніть увагу..
подібні картинки (я про формат) гівно варті ,бо не ставляються на багатьох форумах... (
Вєді вайска.