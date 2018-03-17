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 Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи. ФОТО

В оккупированной Керчи российские силовики разогнали собрание гаражного кооператива "Марат", а его организатора Игоря Вовка силой увезли в отделение полиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

По информации местного керченского издания, участники кооператива 16 марта собрались в сквере Летчиков, чтобы обсудить земельную проблему гаражного кооператива.  Однако, приехавшие на место проведения мирного собрания "полицейские", применив силу, забрали председателя кооператива "Марат" Игоря Вовка в отделение полиции для составления на него административного протокола, а остальных участников заставили разойтись.

 Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи 01

 "Члены кооператива продолжили оформление бумаг, платили за землю, но не так давно получили претензию на миллион рублей (около 455 тысяч гривен – ред.). Именно эту проблему хотели обсудить люди. На место также прибыли представители администрации Керчи и правоохранители, а также члены одной из политических партий", – пишет издание. 

Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи 02

По словам председателя кооператива Игоря Вовка, российская оккупационная администрация города дала ответ на проведение митинга с нарушением сроков. Однако организатор мероприятия согласился отменить митинг и объявить об этом собравшимся.

Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи 03

После оккупации в Крыму оккупанты практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского Национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

Источник: https://censor.net.ua/p3056158
 
 
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От же тупые эти крысчане... Назвали бы кооператиф Озеро - хер бы кто разогнал Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи - Цензор.НЕТ 7342
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Тогда сразу посадили бы Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи - Цензор.НЕТ 1384. За антигосударственную агитаицю
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Ротенберги + опровергли бы. Пу-цын их бы также поддержал
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ну тепереча можно и помирать у СральПарашке...
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так они хотели руцкий мир ))) мазохисты вообчем
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Путин им Мост построил а они гаражи свои ванючие зажали ...
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Наверняка члены этого кооператива не крымцы (не крымские татары). И 99% вероятности, что они галопом мчались на "референдум". Поэтому, я злорадствую сейчас. Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи - Цензор.НЕТ 4522
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то ще мало....вони там в Керчі більше всіх бігали проти України.
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тю...надо было сказать что это собрание избирателей хуйла.и никто не тронул бы Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи - Цензор.НЕТ 902
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собрание избирателей хуйла- тоже строго запрещено без повеления хуйла !Российские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи - Цензор.НЕТ 8368
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Так вы ж вернулись в родную говень, жуйте и радуйтесь.
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Да ну, если бы они протестовали а то просто свои денежные вопросы решали.
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Да пускай крысчан нагибают во все дырки,большая беда разогнали,так почему они не подняли бунт ведь арестовали только одного а остальные разбежались как крысы.
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Сказали же, больше трёх не собираться! Кому не ясно?
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типа мусора барыги не такая же падаль
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Це їм не при бендерах. Зате ж не забороняють ґаваріть парускі. Невдячні.
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Meanwhile in Russia.
Soviet union is back.
Восстановление совка происходит ударніми темпами.Особенно єто все направлено
на молодежь.


На фото студотряді со времен совка.
Если интересно я буду продолжать публиковать заметки о возрождении фашизма в стране агрессоре.
А также у меня к вам есть вопрос кто єтот человек?


http://tayga.info/123583

На фото Владимир Павук.У меня вопрос кто он такой и почему он сотрудничает с мєрией
страні оккупанта?
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На фото - современная молодежь, не имеющая к совковым стройотрядам никакого отношения. Если занимаешься ура-патриотической пропагандой, не уподобляйся Киселеву. И грамотность свою подтяни - ни на русском, ни на украинском ты выражаться не умеешь.
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Не был в Керчи - молчи!
Был в Керчи - тоже молчи ! (С) Російські окупанти розігнали збори гаражного кооперативу в Керчі - Цензор.НЕТ 7658
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А теперь по новости.ЛФюди сами хотели оккупацию они е' и получили.Самое интересное

в другом.Четіре рока идет война.Ни точніх потерь ни протестов требованием прекращения
войні и вівода войск не проводится+освобождения полит заключенных не проводятся.

Люди ,живут обічной жизнью в стране агрессоре.Веселятся,по улицам гуляют парочки
ездят какие-то зарубежніе исполнители сюда(я не понимаю зачем?).Войні нет и как
будто ничего не существует.
Я ничего не понимаю.


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Гаражный кооператив - опасная экстремистская организация
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Собрались в общественном месте (сквере) - на это в России надо брать разрешение у властей (скажите спасибо оппозиции в 2012 году). Собрались бы в самом кооперативе, подальше от глаз - никто бы никого не тронул. Російські окупанти розігнали збори гаражного кооперативу в Керчі - Цензор.НЕТ 3398
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Как савецком саюзе, там ток на кухне можно было.
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Никто ничего не потеряет! Російські окупанти розігнали збори гаражного кооперативу в Керчі - Цензор.НЕТ 7243Освежаем память крысчанам:

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Шановні !!
Зверніть увагу..

подібні картинки (я про формат) гівно варті ,бо не ставляються на багатьох форумах... (
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большое дело. по Украине такое сплошь и рядом. Недавно в Киеве на Татарке и на Подоле.
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Раньше гараж был нужная вещь. А теперь отстойник для хлама.В своем гараже бываю два раза, резину поменять.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийские оккупанты разогнали собрание гаражного кооператива в Керчи. ФОТО
 
 
 
 
 
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