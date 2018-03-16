 Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ из-за голосования в оккупированном Крыму. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава Украинского государства поблагодарил Президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Петр Порошенко отметил, что сегодняшний разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму.

Также читайте: Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования, - Аваков

Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. "Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил Петр Порошенко.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Также читайте: Результаты "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, - МИД