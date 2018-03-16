EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1170  60
Все про:выборы (20150) переговоры (3429) Порошенко (14480) Россия (68446) Эрдоган (375)

 Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ из-за голосования в оккупированном Крыму. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава Украинского государства поблагодарил Президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Петр Порошенко отметил, что сегодняшний разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также во временно оккупированном ею Крыму.

Также читайте: Граждан РФ не будут допускать в российские дипучреждения 18 марта для голосования, - Аваков

Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове. "Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил Петр Порошенко.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Также читайте: Результаты "выборов" президента РФ в оккупированном Крыму не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом, - МИД

Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ из-за голосования в оккупированном Крыму 01

Источник: https://censor.net.ua/p3056127
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
В честь чего мистер Порошенко надел галихве?
 показать весь комментарий
 
 
Бо тільки з фронту прибув. І це не "галихве".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С какого еще фронта?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
С колчаковского
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В пятницу пытался Крым отбить?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
С колчаковских фронтов,с дрыщатиком вместе
 показать весь комментарий
 
 
Я бы так громко не говорил, а то походу у нас этот человек общий.
 показать весь комментарий
 
По ходу Вы с Крестом вместе на смене...
Вот 2 плюса
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
придурок,вот как солдаты выглядят на службе,а не в чистенькою форме ,которую порошенко одел для дешевого пиара


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дрыщатик поет ,как он на колчаковских фронтах подносил патроны порошенку


 показать весь комментарий
 
 
Тю! А шо когда вы по телефону разговариваете, хиба штаны не меняете?
 показать весь комментарий
 
 
Чтобы обявить очередное первоапрельское перемирие
 показать весь комментарий
 
Там інше сказано- саме вибори в Криму не визнавати.
 показать весь комментарий
 
 
Я читав оригінал. Та саме я не помилився.
 показать весь комментарий
 
Щось я не зрозумів, ти казав що "не визнавати вибори в Криму", а там написано "...сьогоднішня розмова відбувається напередодні президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому нею Криму. Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів", тобто на всій расії. Чи не так?
 показать весь комментарий
 
Ну не вміють в нас журналісти тексти писати- навіть в АП. Не моя вина.
 показать весь комментарий
 
 
Серый Кардинал‏ @slevo4kin

СледванеСледване на @slevo4kin

Стало известно, что Порошенко заказал у известного киллера Поклонскую. Леон отметил, что в этом деле у него есть личная заинтересованность - он хочет отомстить депутату Госдумы за гонения на Матильду. Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ из-за голосования в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 347

6:38 ч. - 16.03.2018 г.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко призвал Єрдогана не признавать результатьі вьіборов в РФ и вложил свои честно сpиженные миллионы в российскую сеть Бургер Кинг.
Тому що послідовний!
 показать весь комментарий
 
 
Инвестбанкир Порошенко вошел в долю российской Burger King

Среда, 14 марта 2018, 09:57

Крупнейшим акционером Burger King в России стала кипрская Xomeric, связанная с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.
Об этом сообщает российский РБК, передает "Экономическая правда".
Согласно материалам кипрского реестра компаний, в конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в России компании - Burger King Russia (Cyprus) Ltd - изменилась.
Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.

Продавцом пакета выступила структура ВТБ. В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичную продажу доли в компании". После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia.
Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с инвесткомпанией ICU. Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd. Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd.
Представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King.
Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.
В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".
Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.
7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины экс-президенту Януковичу помогла компания ICU.
Читайте также "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко
и Конфискованные миллиарда Януковича. версия Луценко
После революции компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка.
Петр Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.
Читайте также "Слепой траст" гаранта, или Куда Порошенко дел Roshen"
и "Оффшорный налоговый маневр президента Украины".
Макара Пасенюка характеризуют как "финансиста Порошенко". Депутаты с БПП называют его одним из самых сведущих в делах бизнеса президента.
 показать весь комментарий
 
 
Отож. Славних прадiдiв великих правнуки поганi. (с)
 показать весь комментарий
 
 
не президент, а сирково-творожна маса. з-під крайньої плоті.
 показать весь комментарий
 
Ответ Эрдогана нашему гаранту для истории останется неизвестным...
 показать весь комментарий
 
 
так низзя.Наркобарон должон быть фюрером рюсскага СаРая.ОХвициально
 показать весь комментарий
 
Пётр Вяземский Пушкину.
я понимаю что ты РАБ,не выездной и просто никакой.Напиши своё мне :

Судьба свои дары явить желала в нем
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство,знатный род с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой

 показать весь комментарий
 
Сегодня ночью ...по крымскому мосту замечена необычная миграция...со стороны Кубани была замечена необычная миграция гуманоидов, согласно установленных хвостов и рогов, и копыт на конечностях,было установлено что это просто вид черти обыкновенные. Двигались большим группами .разновозрастными составами и с вещами, и мебелью на горбу. Порошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ из-за голосования в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8938
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко призвал Эрдогана не признавать выборы президента РФ из-за голосования в оккупированном Крыму. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх