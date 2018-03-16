 Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов "Грязь" о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал ее автор, бывший военный разведчик с позывным Saigon Сергей Сергеевич.



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"В сей чудесный пятничный вечер имею честь сказать, что книга военных рассказов, о которой вы просили, - готова. В данный момент верстается макет. Думаю, через пару недель запустим предзаказ. Вернее, сначала напечатаем сигнальные экземпляры и организуем что-то типа предпрезентации для желающих, чтоб вместе оценить качество и выслушать замечания, если таковые будут", - написал он.

"Теперь собственно о книге. Это сборник автобиографических рассказов (кроме "Свої") о войне на Донбассе. Язык слов автора в книге - русский. Язык героев и диалогов - оригинальный, то есть, мешанина самых разнообразных языков и диалектов, используемых на фронте. Писал все максимально просто и честно, словами, которые знаю и которые слышал. Название книги "Грязь"[*Khaki]. Почему? Потому что "грязь" - это точно про войну, военный Донбасс и про тех, кто ее хавал. [*Кhaki] - тоже про войну. Еще это первый камуфляжный цвет, и переводится слово khaki, как "грязь". Мне понравилась такая связь и значение слов. До появления "Грязи" на свет я буду немного анонсировать рассказы из книги, чтоб вы не забывали о ней", - пояснил автор книги.

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