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 Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов "Грязь" о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Название книги "Грязь"[*Khaki], потому что "грязь" - это точно про войну, военный Донбасс и про тех, кто ее "хавал". [*Кhaki] - тоже про войну. Еще это первый камуфляжный цвет, и переводится слово khaki, как "грязь".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал ее автор, бывший военный разведчик с позывным Saigon Сергей Сергеевич.

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"В сей чудесный пятничный вечер имею честь сказать, что книга военных рассказов, о которой вы просили, - готова. В данный момент верстается макет. Думаю, через пару недель запустим предзаказ. Вернее, сначала напечатаем сигнальные экземпляры и организуем что-то типа предпрезентации для желающих, чтоб вместе оценить качество и выслушать замечания, если таковые будут", - написал он.

"Теперь собственно о книге. Это сборник автобиографических рассказов (кроме "Свої") о войне на Донбассе. Язык слов автора в книге - русский. Язык героев и диалогов - оригинальный, то есть, мешанина самых разнообразных языков и диалектов, используемых на фронте. Писал все максимально просто и честно, словами, которые знаю и которые слышал. Название книги "Грязь"[*Khaki]. Почему? Потому что "грязь" - это точно про войну, военный Донбасс и про тех, кто ее хавал. [*Кhaki] - тоже про войну. Еще это первый камуфляжный цвет, и переводится слово khaki, как "грязь". Мне понравилась такая связь и значение слов. До появления "Грязи" на свет я буду немного анонсировать рассказы из книги, чтоб вы не забывали о ней", - пояснил автор книги.

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Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов Грязь о войне на Донбассе 01

Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов Грязь о войне на Донбассе 02
Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов Грязь о войне на Донбассе 03
Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов Грязь о войне на Донбассе 04
Бывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов Грязь о войне на Донбассе 05

Источник: https://censor.net.ua/p3056124
 
 
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Мені дуже подобаються вірши шляпнікова
Я не любитель выпить по утру...
Эдуард Шляпников
Я не любитель выпить по утру ,
И не нуждна мне к празднику поллитра ,
Но перед боем хосется нутру
Хотяб сто грамм наркомовского спирта .

Положено , а может быть привык !
Как конь-трудяга привыкает к пашне .
Да так , что запускается кадык
Глотательно сжимаясь в шейной башне .

В рот заплеснёшь и без оглядки в бой ,
И по плечу любые нормативы ...
Но знай , боец , - герой , без всяк герой !
И , не нужны ему аперитивы !
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А ось ще шедевр
Солдат спускается с пригорка (Николай Зиновьев)



Видение

Солдат спускается с пригорка,
С семьёю встреча впереди.
Медаль «За взятие Нью-Йорка»
Я вижу на его груди.

Я вижу: дочка его Танька
На речку гонит двух гусей,
Где с башни натовскового танка
Сын Федька ловит карасей.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБывший военный разведчик Сергей Сергеевич (Saigon) написал сборник автобиографических рассказов "Грязь" о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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