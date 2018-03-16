 ВСП отменил представление об увольнении судьи Малиновской, которая в 2013 году вынесла решение о взятии под стражу зверски избитого фотографа Нужненко, - Маселко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет член Общественного совета доброчестности при Высшей квалификационной комиссии судей, адвокат Роман Маселко.

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"Высший совет правосудия пробил 351 дно. Мы же получили тысячное подтверждение истинной цели деятельности ВСП. 15.03.18 Высший совет правосудия отменил представление об увольнении судьи Шевченковского районного суда города Киева Малиновской Валентины Николаевны, дисциплинарное производство закрыли", - сообщил он.



"Эта судья 03.12.13 года вынесла решение о взятии под стражу фотографа Сергея Нужненко, который был зверски избит беркутовцами 01.12.13. О дело Нужненко и поведение судьи ниже. Сперва дисциплинарная палата решила уволить судью. Но Малиновская подала жалобу и ВСП передумала", - отметил Маселко.

Адвокат подчеркнул что, в деле судьи Малиновской интересными есть еще и другие факты:



1) невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в .... Высшем совете правосудия.



2) Шевченковский суд сейчас рассматривает дело по обвинению члена ВСП П.Гречковского. Двое из трех судей коллегии являются также судьями Майдана, которые сохранили свои должности благодаря решению ВСП.



3) Шевченковский суд, в связи с изменениями в УПК имеет стратегическое значение, поскольку именно он будет рассматривать все ходатайства об обыске от большинства органов досудебного расследования, которые зарегистрированы в Шевченковском районе. Поэтому власти очень нужно там иметь ручных судей.

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Показательным является и то, что в этот же день ВСП рассматривала жалобы другого судьи Шевченковского суда - И.Макаренко на вынесенное ей предупреждение за длительное рассмотрение одного дела.



Судья Макаренко известна тем, что не только не прогнулась во времена Майдана под власть, но и дала показания, относительно давления на судей со стороны председателя этого суда. После этого у нее и начались проблемы.



Также рассматривалась жалоба судьи Галицкого суда г. Львов - Радченко, которому объявили предупреждение за вынесение постановления об обыске у известного председателя Окружного админсуда г. Киева Павла Волка. Это предупреждение имеет все признаки расправы над судьей, который посмел нарушить круговую поруку да еще и относительно самого Волка. И Макаренко и Радченко отказали в удовлетворении их жалоб, а вот Малиновский удовлетворили.



"ВСП продолжает с одной стороны - формировать пул ручных судей, которые обязаны своими должностями этой власти. С другой стороны - наказывать тех, которые демонстрируют настоящую независимость и способны противодействовать указаниям и круговой поруке. Кстати, судья Малиновская в апреле 2018 будет проходить квалификационное оценивание в ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. - Ред.) и согласно последнего решения ВККС успешно его пройдет. Напоминаю, ВККС решила, что не будет рассматривать выводы ОСД (Общественного совета доброчестности. - Ред.) относительно решений или действий судьи, если вывод не будет базироваться на решении ВСП или суда. Напоминаю, что из 351 судьи Майдана уволены только 48, то есть 14 %. Все остальные продолжают осуществлять "правосудие" и теперь спокойно пройдут квалификационное оценивание, останутся на должностях и будут получать от 35 до более 100 000 грн. зарплаты. И пофиг ВСП, ВККС и Президенту на ожидания общества, на обещания очистки, на требования Семей Небесной Сотни, которые в годовщину расстрелов требовали наказания для судей Майдана", - резюмировал Маселко.

1 декабря 2013 года в Киеве в ходе зачистки улицы Банковой от демонстратов работниками "Беркута" были задержаны и зверски избиты 9 человек, среди которых был и Сергей Нужненко. Позднее всех их назовут "узниками Банковой".









