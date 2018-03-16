 ВСП отменил представление об увольнении судьи Малиновской, которая в 2013 году вынесла решение о взятии под стражу зверски избитого фотографа Нужненко, - Маселко. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет член Общественного совета доброчестности при Высшей квалификационной комиссии судей, адвокат Роман Маселко.
"Высший совет правосудия пробил 351 дно. Мы же получили тысячное подтверждение истинной цели деятельности ВСП. 15.03.18 Высший совет правосудия отменил представление об увольнении судьи Шевченковского районного суда города Киева Малиновской Валентины Николаевны, дисциплинарное производство закрыли", - сообщил он.
"Эта судья 03.12.13 года вынесла решение о взятии под стражу фотографа Сергея Нужненко, который был зверски избит беркутовцами 01.12.13. О дело Нужненко и поведение судьи ниже. Сперва дисциплинарная палата решила уволить судью. Но Малиновская подала жалобу и ВСП передумала", - отметил Маселко.
Адвокат подчеркнул что, в деле судьи Малиновской интересными есть еще и другие факты:
1) невестка судьи Малиновской уже длительное время работает руководителем отдела в .... Высшем совете правосудия.
2) Шевченковский суд сейчас рассматривает дело по обвинению члена ВСП П.Гречковского. Двое из трех судей коллегии являются также судьями Майдана, которые сохранили свои должности благодаря решению ВСП.
3) Шевченковский суд, в связи с изменениями в УПК имеет стратегическое значение, поскольку именно он будет рассматривать все ходатайства об обыске от большинства органов досудебного расследования, которые зарегистрированы в Шевченковском районе. Поэтому власти очень нужно там иметь ручных судей.
Показательным является и то, что в этот же день ВСП рассматривала жалобы другого судьи Шевченковского суда - И.Макаренко на вынесенное ей предупреждение за длительное рассмотрение одного дела.
Судья Макаренко известна тем, что не только не прогнулась во времена Майдана под власть, но и дала показания, относительно давления на судей со стороны председателя этого суда. После этого у нее и начались проблемы.
Также рассматривалась жалоба судьи Галицкого суда г. Львов - Радченко, которому объявили предупреждение за вынесение постановления об обыске у известного председателя Окружного админсуда г. Киева Павла Волка. Это предупреждение имеет все признаки расправы над судьей, который посмел нарушить круговую поруку да еще и относительно самого Волка. И Макаренко и Радченко отказали в удовлетворении их жалоб, а вот Малиновский удовлетворили.
"ВСП продолжает с одной стороны - формировать пул ручных судей, которые обязаны своими должностями этой власти. С другой стороны - наказывать тех, которые демонстрируют настоящую независимость и способны противодействовать указаниям и круговой поруке. Кстати, судья Малиновская в апреле 2018 будет проходить квалификационное оценивание в ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины. - Ред.) и согласно последнего решения ВККС успешно его пройдет. Напоминаю, ВККС решила, что не будет рассматривать выводы ОСД (Общественного совета доброчестности. - Ред.) относительно решений или действий судьи, если вывод не будет базироваться на решении ВСП или суда. Напоминаю, что из 351 судьи Майдана уволены только 48, то есть 14 %. Все остальные продолжают осуществлять "правосудие" и теперь спокойно пройдут квалификационное оценивание, останутся на должностях и будут получать от 35 до более 100 000 грн. зарплаты. И пофиг ВСП, ВККС и Президенту на ожидания общества, на обещания очистки, на требования Семей Небесной Сотни, которые в годовщину расстрелов требовали наказания для судей Майдана", - резюмировал Маселко.
1 декабря 2013 года в Киеве в ходе зачистки улицы Банковой от демонстратов работниками "Беркута" были задержаны и зверски избиты 9 человек, среди которых был и Сергей Нужненко. Позднее всех их назовут "узниками Банковой".
Навіть ООН прогнозує , в Україні , через 10 років менше 30 млн населення ... фсьо .
Вот не ВСП, а больница. https://ua.censor.net.ua/news/3056069/ye_problema_yurchyk_yaku_my_ne_budemo_vyrishuvaty_v_korydori_lvivski_medyky_ne_dayut_politseyiskym_provesty
И это у нас везде. Желание жить не по закону, а по круговой поруке.
Здесь не в отдельном пэдриле дело. Это менталитет.
Слава Кокоріну!
Лоліті слава!
Паразиты на теле Украины , многоголовая гидра , которую вскормило тело коррупционной власти.
В тебе вкрали Україну. Прийшов час повертати своє.
Шило на мыло .
А типу інші кандидатури від Офшоренка чимось кращі ?
Кого б він не призначив - результат буде такий самий ...
Все , що за останні 3 роки робиться в Україні - "реальное унижение Всех Граждан Украины" ... і що тепер робити ?
- або тікати з України
- або готуватися до боротьби ...
і 3 не дано - бо це все , незабаром , все одно вибухне і "відсидітись" не вдасться нікому ...
Успіхів .
Слава петруляксеичу знатному реформатору и судебной реформе его имени!
Прошлый раз, вроде отбились от титушек.
Февраль 28, 2018
Метки: Верховный суд, судебная реформа Порошенко
Новоизбранный Верховный суд восстанавливает в должности одиозных судей, которых Верховная Рада уволила в сентябре 2016 года за вынесение неправосудных решений в отношении активистов Евромайдана.
Об этом заявил в Фейсбуке адвокат семей Героев Небесной Сотни Роман Маселко.
В частности, по его словам, 19 февраля, в годовщину расстрелов на Майдане Верховный суд вынес первое такое решение. Им отменено постановление Верховной Рады об увольнении судьи Васильковского горрайонного суда Виктора Степаненко, который во времена Революции Достоинства лишил прав 4 автомайдановца за поездку в Межигорье.
Маселко отмечает, что это стало возможным благодаря нарушению процедуры при рассмотрении парламентом вопроса освобождения судей в сентябре 2016 года.
«Напоминаю, 29.09.16, в последний день перед запуском судебной реформы парламент собрался на внеочередное заседание, чтобы наконец уволить 19 «судей Майдана«, представления на которых лежали в ВРУ месяцами. По регламенту судье должны сообщить об этом за три дня до заседания. Однако, учитывая исключительно церемониальную функцию ВРУ на это закрыли глаза», - говорит адвокат.
«Верховный суд не только отменил это решение ВРУ в связи с нарушением этих сроков, но и сделал парадоксальные выводы относительно роли Верховной Рады при увольнении судей», - утверждает Маселко.
По его словам, это означает, что все 19 «судей Майдана», которые были уволены Верховной Радой за нарушение присяги, будут восстановлены и вряд ли уже будут уволены. То есть они продолжат осуществлять «правосудие» пожизненно и им будет выплачена зарплата за «вынужденный прогул».
Также, по данным Маселко, кроме «судей Майдана» уже готовятся снова надеть мантии и другие, не менее интересные судьи. А именно Светлана Волкова, чье решение позволило сбежать в Россию «беркутовцу» Дмитрию Садовнику, Валерий Чорнобук, который будучи председателем Апелляционного суда АР Крым, после оккупации Крыма призвал коллег признать власть оккупантов.
«Вишенкой на торте будет восстановление люстрированного экс-председателя Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова», - прогнозирует Маселко.
Адвокат возлагает вину на президента Петра Порошенко:
«Это решение является лучшим свидетельством «выполнения» обещаний президента об очистке судебной системы и «новом Верховном суде», - говорит Маселко.
Общественные активисты и оппозиционные политики неоднократно раннее критиковали результаты конкурса в Верховный суд.
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Сейчас Порошенко мечтает по такому же подобию создать «карманный» Антикоррупционный суд…
Март 3, 2018
антикоррупционный суд, Верховный суд, Михаил Жернаков, судебная реформа Порошенко
2017 г. стал поворотным для судебной реформы в Украине. Но, к сожалению, поворот этот произошел не туда, куда надо. И чем дальше мы двигаемся по этому пути, тем становится очевиднее, что придется пройти еще большее расстояние, чтобы снова вырулить на правильную траекторию.
Такие оценки высказал директор Фонда DEJURE, главный эксперт по судебной реформе РПР Михаил Жернаков в статье для последнего выпуска еженедельника «Зеркало недели».
Безусловно, центральным событием 2017-го в судебной реформе было создание нового Верховного суда.
По замыслу, мы должны были получить новое высшее судебное учреждение вместо 4 старых кассационных судов, ассоциировавшихся с коррупцией и политической зависимостью. Но новым Верховный суд оказался лишь на бумаге да в речах президента.
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Почти 80% состава «нового» суда - это старые судьи. Добропорядочность большинства из них, по меньшей мере, под большим сомнением, а 27 вновь назначенных судей однозначно не отвечают критериям добропорядочности. Руководителями Верховного суда стали почти исключительно старые судейские боссы. Не работала на административной должности раньше разве что председатель суда Валентина Данишевская. Но и она рекомендовала назначить своим заместителем Богдана Львова, фигуранта нескольких уголовных дел, который к тому же не может объяснить происхождение коллекции своих часов стоимостью в несколько десятков тысяч долларов. За его кандидатуру проголосовали 69 из 89 судей «нового» ВС.
Не поработав и 3 месяца, Верховный суд уже успел «отметиться» несколькими громкими делами: отказался пересматривать законность выделения целого острова площадью 3,2 га Юлии Левочкиной, начал восстанавливать судей Майдана, с огромным трудом уволенных Верховной Радой в последний день ее конституционных полномочий, принял 4 разных процессуальных решения по идентичным заявлениям, при том, что сам призван утверждать единство судебной практики.
Причина такого результата - в двух ключевых вещах: в процедуре отбора судей и в органах, принимающих решения.
Процедуру отбора судей ВС часто называют «беспрецедентно прозрачной». Это миф. Кроме того, что были обеспечены трансляции собеседований с кандидатами онлайн и после продолжительной задержки были опубликованы судейские досье, похвастаться особо нечем. При этом практически каждый процесс отбора судей Верховного суда обозначен признаками манипуляций или, как минимум, серьезными недостатками. Критерии и методология отбора были нечеткими и некачественными, оценивание - непрозрачным, происхождение полученных кандидатами баллов - непонятно ни обществу, ни самим кандидатам, а факты, свидетельствовавшие о недобропорядочности кандидатов, - проигнорированы. Гражданское общество и международные партнеры Украины еще в октябре потребовали объяснений: как все же попали в победители конкурса недобропорядочные кандидаты? Но вразумительного ответа не получили и до сих пор.
Это не удивительно. Несмотря на то, что в вопросе очищения судебной власти от недобропорядочных судей общество в шесть раз больше доверяет представителям общественности, чем самим судьям, внедрение реформы полностью отдали Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) - органу, на две трети состоящему из судей. При этом роль Общественного совета добропорядочности, состоящего из представителей ГО - адвокатов, ученых и журналистов, - свели фактически к нулю, а подавляющее большинство его выводов - проигнорировали.
Стандарт «большинство судей, избранных судьями», выработанный в условиях высокого доверия к суду, в переходных демократиях не работает. Не оправдал он себя и в Украине. В результате его применения вместо независимости судейского корпуса от политической власти мы получили разве что меньшую подотчетность судей обществу. Ведь теперь политикам намного легче продолжать влиять на процесс через подконтрольных членов судейских советов, добропорядочность которых также сомнительна, а в случае чего - возложить всю ответственность на «независимое судейское самоуправление». И, как ни странно, это и далее преподносится украинскому обществу как большая победа демократии. А все вопросы к качеству работы этих органов разбиваются или о железное молчание, или вообще о довольно странные утверждения, что у нас «завершена судебная реформа», как недавно высказался президент в Давосе.
Судебная реформа на этом, очевидно, не завершена. По крайней мере в том виде, в котором предусмотрена действующим законом. Следующий уже начавшийся большой ее этап - переаттестация, или первичное квалификационное оценивание судей, которых в Украине несколько тысяч.Она проводится с целью проверить на добропорядочность и профпригодность судей первых двух инстанций: вопрос назрел еще с домайданных времен. Проблема этого этапа в том, что будет проводить его та самая Высшая квалификационная комиссия судей, еще и по весьма схожим процедурам. Но, к сожалению, отличие процедур - не в пользу очищения судебной власти.
Недавно ВККС изменила собственное Положение о проведении оценивания, якобы во исполнение тех же европейских стандартов. Этим она не только значительно усложнила жизнь Общественному совету добропорядочности, на который незаконно возложила дополнительные нагрузки, но и фактически отказалась оценивать любые решения судей в процессе переаттестации. Это будет означать, что ее успешно смогут пройти все судьи Майдана и любые другие судьи, к решениям которых есть претензии. Что недавно вызвало негодование семей Героев Небесной сотни, которые в годовщину трагических событий Майдана пришли с протестом под стены Комиссии. Представители ВККС их выслушали, но решение не изменили.
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Не лучше обстоят дела и с дисциплинарными процедурами, которые должны были быть постоянно действующим механизмом контроля над качеством судопроизводства. Лишь 14% судей Майдана были уволены в пределах дисциплинарных процедур (эта цифра может еще уменьшиться за счет восстановления уволенных судей Верховным судом). Что касается остальных судей Майдана - срок привлечения к дисциплинарной ответственности истек. Дисциплинарные производства в других делах тоже вряд ли можно считать эффективными, - за январь-ноябрь 2017 г. ВСП получил 8054 жалоб, но только в 301 случае (3,7%) открыл производство в деле, реальное же наказание понесли единицы судей. При этом иногда, по «странному стечению обстоятельств», рассмотрение дел судей в ВРП приходится на те же дни, что и рассмотрение этими судьями или возглавляемыми ими судами дел против общественных активистов.
Ответствен за этот процесс Высший совет правосудия (ВСП) - еще один судейский совет, большинство которого - судьи, избранные самими судьями. О независимости этого органа также вряд ли можно говорить всерьез. Вот лишь некоторые из его членов - бывшая юристка «5 канала» Татьяна Малашенкова, ее сосед в избирательном списке БПП Алексей Маловацкий, который недавно засветился в президентских газовых аферах… В Совет входит также адвокат Павел Гречковский, относительно которого ГПУ передала дело в суд за мошенничество на сумму 500 тыс. долл., которые тот, согласно материалам дела, взял за решение дела в хозяйственных судах через Богдана Львова (нынешнего заместителя председателя ВС), но ему не донес. Возглавляет ВСП назначенный лично президентом судья Игорь Бенедисюк, который, вопреки закону, получил от него огнестрельное оружие и, вероятно, совмещает украинское гражданство с гражданством РФ
Почти незамеченным осталось еще одно событие - ликвидация и реорганизация нескольких сотен местных и апелляционных судов, проведенная президентом «под елку», 29 декабря прошлого года. Когда большинство украинцев готовилось к праздникам, а западные доноры уже вовсю отдыхали, в последние три дня своих конституционных полномочий президент издал соответствующие указы.
Администрация президента назвала этот ход «второй стадией» судебной реформы, которая даст возможность оптимизировать суды, а также избавиться от коррумпированных судей низшего уровня. Впрочем, с этой логикой есть две проблемы. Первая заключается в том, что для «избавления от коррумпированных судей» уже якобы проводится квалифи
Вторая проблема заключается в том, что этим президент поставил под угрозу практически все судебные дела, производства в которых продолжаются, - в частности, расследование убийств на Майдане и преступлений топ-коррупции, таких как дела Насирова и Мартыненко. По действующему закону, все судебное следствие придется начать сначала, с новым составом суда. А это почти гарантированно будет означать, что эффективно оно не закончится никогда.
Однако ликвидация судов дает прекрасную возможность вручную переводить судей, тем самым подобрав себе наиболее желательный состав до президентских и парламентских выборов 2019 г. Ведь за перевод судей в новые суды будет отвечать хорошо знакомая ВККС, которая очень неплохо (для президента по меньшей мере) себя зарекомендовала.
Интересно в этом контексте, что пресловутый Окружной административный суд города Киева ликвидирован не был. И уже, скорее всего, не будет, хотя в нем работают такие «яркие личности», как Богдан Санин, запретивший Майдан, или Евгений Аблов, обязавший «Беркут» разогнать активистов в ночь с 10 на 11 декабря и в тот же месяц получивший за это квартиру, которую потом продал за 9 млн 100 тыс. грн. Возглавляет суд Павел Вовк, которого НАБУ нашло в семь утра в огромном доме его якобы бывшей жены. Удивительно, что не вписывается в концепцию реформы ликвидация суда, который так «хорошо» уже себя зарекомендовал.
Очевидно, с такой динамикой судебная реформа обречена на провал. Но этот печальный тренд может изменить принятие закона об Антикорупционном суде.
В этот четверг Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект об Антикоррупционном суде. А это значит, что несколько следующих недель не будут утихать дискуссии относительно правок ко второму чтению.
Проект раскритиковали МВФ и целый ряд других международных партнеров за нарушение международных обязательств Украины по созданию суда - юрисдикцию, которая то больше, то меньше юрисдикции НАБУ, слишком высокие требования к судьям, отсутствие в процессе отбора Общественного совета добропорядочности.
Но главная дискуссия, очевидно, развернется о роли международных экспертов в процессе отбора судей.
Очевидно, что президент Петр Порошенко хочет использовать тот же, уже проверенный «новым» Верховным судом, механизм, заменив Общественный совет добропорядочности Общественным советом международных экспертов. Последний, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, также предлагает не предоставлять никаких реальных механизмов влияния на процесс.
Для этого сторонники президента даже придумали специальный аргумент: «мы суверенное государство, и за нас не могут решать какие-то международные эксперты». Но суровая правда в том, что наши органы уже доказали свою несостоятельность в избрании независимых судей и очищении судебной системы. Поэтому нужно или полностью их перестраивать (что, безусловно, необходимо для дальнейшей судебной реформы), или все же выполнить обязательства по реальному, а не бутафорскому привлечению международных экспертов.
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Что касается суверенитета, то, согласно Конституции, его носителем является народ, который в этом вопросе значительно больше доверяет международным экспертам и общественности, чем судьям, - 41% и 42% против 10%, соответственно.
«При отсутствии правосудия что такое суверенитет, как не организованное ограбление?»- такой риторический вопрос поставил в свое время еще Святой Августин. И он очень точно отражает текущую ситуацию с выбором модели реформирования Антикоррупционного суда. Или мы прислушаемся к мнению общества и достигнем справедливости и настоящего суверенитета, или и дальше будем только свидетелями ограбления самих себя.
P.S. 5-7 марта состоится XV съезд судей Украины, на котором судьи будут выбирать из своей среды еще одного члена ВККС и еще двух членов ВСП. Эти выборы станут дополнительной лакмусовой бумажкой развития реформы и дополнительным сигналом о том, кому надо доверить отбор судей
парни..девки" (с)
Суддівська система - гарантія для кланово-олігархічної диктатури ... Невже хтось дійсно вірить , що там можливі хоч якісь реформи ?
Декабрь 29, 2017
Метки: Роман Маселко, судебная реформа Порошенко
В указах о назначении и временном переводе судей, подписанных президентом Украины Петром Порошенко 29 декабря 2017 года, есть лица, которые осуждали активистов во время Майдана.
Об этом на странице в Facebook написал сегодня вечером член Общественного совета доброчестности при Высшей квалификационной комиссии судей, адвокат Роман Маселко.
«Оцените красоту игры Петра Порошенко. Сегодня, ровно на 4-ю годовщину поездки Автомайдана в Межигорье, после которой более сотни судей осуждали абсолютно невинных участников этой поездки, наш Президент издал Указ о… назначение трех таких судей бессрочно (С. Захарчук, М. Антонюк, М. Зелинскую)», - отмечает Маселко.
Он напоминает, что два года назад Порошенко обещал совсем другое: «Я не принимаю, когда судьи-взяточники, когда судьи, судьи которые осуждали автомайдановцев, судьи, которые осуждали политических лидеров оппозиции из-за круговой поруки, будут думать, что им это сойдет с рук. Они будут в тюрьме».
«За два года изменилось очень много», - констатирует адвокат, указывая, что судьи, которые осуждали автомайдановцев, успешно продолжают свою карьеру.
«Их назначение артикулируется как большое достижение судебной реформы. Зато автомайдановцам светит от 4 до 7 лет тюрьмы за поездку в имение ближайшего соратника Порошенко - Юрия Луценко. Сергею Хаджинову и еще двум членам Автомайдана Генпрокуратура уже объявила подозрения», - рассказывает Маселко.
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Согласно указам о назначении и временном переводе судей, подписанных Президентом Украины 29 декабря 2017 года, Светлана Захарчук назначена судьей Подольского райсуда Киева, Марина Антонюк - судей Шевченковского райсуда Киева, Мария Зелинская - судьей Соломенского райсуда Киева.
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Чем больше у власти Порошенко и подельники - тем больше в Украине агентов кремля. Критикуешь Петю - агент кремля, жалуешся на высокие тарифы - зрадоёб и агент кремля, на митингах, в метро, трамваях сплошь агенты кремля... Хорошо хоть в Мерсах, Лексусах и Майбахах патриоты...
Записи с меткой «судебная реформа Порошенко»
как то так
При этом Порошенко «обещает веселье» в плане грядущих задержаний и громких «посадок», тепло отзывается о реформе полиции и гордится судебной реформой (особенно «удачным» набором в Верховный суд), не разделяя скепсис журналистов (вероятно, и всего общества в целом). И вот на фоне таких дел, президент высказался по поводу недостатка позитива в медиа.
Короче: всё очень плохо.
а ось тут справжні нагороди -
НАЗК уже розподілило ці кошти між політичними партіями:
«Народний фронт» - 114 млн
«Блок Петра Порошенка «Солідарність» - 112 млн
«Самопоміч» - 56 млн
«Радикальній партії Олега Ляшка» - 38 млн
«Опозиційному блоку» - 48,5 млн
ВО «Батьківщина» - 29 млн грн.."
За наші податки ми утримуємо партії, які приходять до влади, займають всі ключеві пости в керівництві країни, де теж отримують не маленьку зарплатню та і бізнес у них та їх родичів починає стрімко рости! Потім на чергових виборах, за наші гроші, через проплачені ЗМІ, вони нам "вішають лапшу" і знову приходять до влади!
Схема для них без ризиків та давно накатана!