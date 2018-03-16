 Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил: "В состав банды входили выходцы из Кавказского региона. Члены этой вооруженной банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 жителя Одессы за освобождение, которого преступники требовали у его родных 200 тыс. долларов.

В настоящее время в результате принятых мер работниками Департамента уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления, четверым судом избрана мера пресечения арест, а некоторые срочно оказались "тяжело больными".

Согласно постановлений суда было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты вещественные доказательства по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и др".

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