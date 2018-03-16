 Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Он отметил: "В состав банды входили выходцы из Кавказского региона. Члены этой вооруженной банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.
В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 жителя Одессы за освобождение, которого преступники требовали у его родных 200 тыс. долларов.
В настоящее время в результате принятых мер работниками Департамента уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления, четверым судом избрана мера пресечения арест, а некоторые срочно оказались "тяжело больными".
Согласно постановлений суда было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты вещественные доказательства по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и др".
а потом из под тешка еще и нож присунут
Наліпка "Нацкорпусу" не наводить на роздуми ?
І невже "Азовці" стали злочинцями ? Ніколи не повірю ! Щось там не те ...
амброськин оч крепко за них взялся по приказу начальника
масти могло себе и упоротое набить
спроса за это давно нет
впринципе правильно чурок щемят
это оооч гуд!!)))
чи корупції вже немає?
злочинці злочинців не посадять.
в Україні залізобетоно садять тільки українців патріотів націоналістів
http://my-files.ru/waborz
Але коли у країні сам президент барига та правопорушник, то про який порядок, зростання та мир іде мова?
Поліція та нац. гвардія охороняє саме "режим"
Они не видимые...?!...
#порохоботи_пі4ори
Для тебе Україна це вальцман, гройсман, пагубій? Ну тоді ти типовий кацап. За шо і кажу)
2.Аброськин -пидр.
3.Славянское единство ( ну это к Централу)Где? Курочка в гнезде ,а яичко ....в.....?