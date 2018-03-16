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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:выкуп (39) Одесса (4838) ОПГ (163) похищение (1243)

 Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Работниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в течение последних нескольких дней совместно с работниками полиции Одесской области и соседних областей проводились специальные мероприятия по задержанию членов организованной вооруженной банды, созданной по этническому признаку.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил: "В состав банды входили выходцы из Кавказского региона. Члены этой вооруженной банды специализировались на похищении и незаконном лишении свободы граждан с целью вымогательства за их освобождение выкупа в особо крупных размерах.

В частности, установлен факт похищения в ноябре 2017 жителя Одессы за освобождение, которого преступники требовали у его родных 200 тыс. долларов.

В настоящее время в результате принятых мер работниками Департамента уголовного розыска под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области установлено и задержано пять непосредственных исполнителей преступления, четверым судом избрана мера пресечения арест, а некоторые срочно оказались "тяжело больными".

Согласно постановлений суда было проведено более тридцати обысков по местам регистрации и фактического проживания подозреваемых, транспортных средств вышеуказанных лиц, а также мест содержания преступниками пострадавших. Выявлены и изъяты вещественные доказательства по делу, транспортные средства и множество различного оружия: пулемет, автомат, пистолеты, гранаты и др".

Также смотрите: Заложника, за освобождение которого вымогали 500 тыс. долл., освободили на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 01
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 02
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 03
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 04
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 05
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 06
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 07
Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин 08

Источник: https://censor.net.ua/p3056114
 
 
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Там собиралася компания блатная -- там были девочки -- Маруся , Роза , Рая и вместе с ними Гога Шмаровоз ....
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так кто из них Маруся - тот бородатый? Члены банды, занимавшихся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3331
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бородатые...ка дыркина агентура?
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Ха, там один на постаревшего "моторылу" похож... Члены банды, занимавшихся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 6612
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Плохо закопали ? Ошметки вылезли на экспертизу по новому закону о захоронениях покойников? Членів банди, яка займалася викраденням людей, затримали в Одесі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7604
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Какие там останки, натурального "моторылу" на лифте в "космос" отплавили свои-же подельнички... Членів банди, яка займалася викраденням людей, затримали в Одесі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5818
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Серьезную облаву по всей Украине похоже устроили...
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Пэдро наехал на авакяна ,судя по фото
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Учите матчасть Служба Брелков , никакой кавказец не оденет родноверскую футболку Члены банды, занимавшихся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 360
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да потому, что это языческая старославянская тема....Ты где то видел кавказца с чубом и разговаривающим украинским?
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Лично знаю дагестанца который говорит чисто по украински и на русском. Да и прическа у него модная-выбрито всё кроме макушки.
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РОДНОВЕРЫ ______ ЯЗЫЧНИКИ . Это вопрос религии а не языка
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Лично знаю русского родившегося в Казахстане и живущего в Украине -- чисто балакающего на западенськом вуйкськом украинском и русском тоже -- ще и спивающего .
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Так мусульманам нельзя и татуировки делать,всёравно делают. А маечка просто понравилась мальчику с бородой. Думаете у них мозги работают?
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эти пидирасты шкуру свинячую на себя оденут, абы не били их
а потом из под тешка еще и нож присунут
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Судя по майке один по крайней мере нацик.
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по задержанию членов организованной вооруженной банды, созданной по этническому признаку.Источник: https://censor.net.ua/p3056114 - якою ще етнічною ознакою ?
Наліпка "Нацкорпусу" не наводить на роздуми ? Члены банды, занимавшихся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2593
Члены банды, занимавшихся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4318
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Может из Азова. Что в принципе одно и то же. Wotan - древнегерманский бог. Типа нацистский идол.


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WotanJugend - Молот Национал-социализма, ломающий скрепы современного мира. Вместо лживого равенства мы утверждаем расовую и сословную иерархию, вместо животного материализма - царство духа и философии, вместо жалкого гуманизма - стремление к Сверхчеловеку, вместо трусливого ...
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та це все зрозуміло - "етнічна ознака" там яка ?
І невже "Азовці" стали злочинцями ? Ніколи не повірю ! Щось там не те ...
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Злочинці можуть бути всюди, в будь-якій організації / будинку / місті. Не треба робити культу, майте розум.
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Минут на 10?)Может больше?Как думаешь?
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А де свідки секти: "Вони нічого не зробили і Ахмєтов досі не сидить"?
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И опять, все такие безымянные... Члены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5583 Или очередной фейк от рюкзака? То схроны находят ничейные, то задержания банд, о которых даже местные полицаи не в курсе...
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)) узнаю, узнаю штык-нож от маузера 98! эхо войны. только игрушки нашего децтва были в те времена куда в лучшем сохране.)) и был ещё один, от карл-густава 96. тот вааще супер-сохран!!
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пиковые по любому
амброськин оч крепко за них взялся по приказу начальника
масти могло себе и упоротое набить
спроса за это давно нет
впринципе правильно чурок щемят
это оооч гуд!!)))
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відкупляться.
чи корупції вже немає?
злочинці злочинців не посадять.

в Україні залізобетоно садять тільки українців патріотів націоналістів
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то хєрня, а не банда. справжня банда це рюкзакови, трояни, отброськіни, князеви, шкуряки та антоніни.
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а гідранта та його кентів двічіоселедцевих укхгаїнців чого не вказав?
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Перераховувати всю ту свинопі3доту доби не вистачить. Я по мусорні тіко пройшовся.
http://my-files.ru/waborz
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Майдан Незалежності. Увесь забарикадували конструкціями, ходять автоматчики з зброєю, режим порошенка працює проти народу під виглядом збереження правопорядку.
Але коли у країні сам президент барига та правопорушник, то про який порядок, зростання та мир іде мова?
Поліція та нац. гвардія охороняє саме "режим"
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Странно, что жители Киева этих автоматчиков (ходящих повсюду по "Кристу") не видят...!...
Они не видимые...?!... Членів банди, яка займалася викраденням людей, затримали в Одесі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 8109
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Ой "васья" а ты не вкурсе, что киевляне Крещатик часто сокращенно "Крестом" называют... Или ты просто не в курсе, что Крещатик и Майдан Незалежности, это одно и тоже... - эх васья - васья...
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Звідки тобі, смердючій свинособаці, знати, як кияни Хрещатик називають?)
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В Україні імені Кокоріна можна скоїти будь-який злочин, і тобі за це нічогісенько не буде. За двох умов: треба бути лояльним до Петра Олексійовича Кокоріна і мати трохи грошенят відкупитися від чортів у мантіях.
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Срать надо в сортире, тов. Бендер, а не на цензоре...!...
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порохобот кращий за кацапа, але гірший за пі4араса.
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Ты пиз-дюк мою страну оскорбляешь...!...
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Я на твою Лоліту Кокоріну срав з Дніпровської кручі прямо йому на пейси.
#порохоботи_пі4ори
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Та вот я и смотрю, что ты "срешь" где попало, как "псина шелудивая"...
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Не розумію твою свинсобачу, ольгінєц. Або пиши українською, або пі3дуй у знайомому тобі з дитинства напрямку.
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Опять высрался..., Бумажечку дать, или ты пальцем привык...
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Эх, ходи значит обосранным, бо у меня не бороды... Членів банди, яка займалася викраденням людей, затримали в Одесі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2485
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Для мене Україна це в першу чергу наш чудовий нарід. Наші луки, степи, моря, річки і Карпати.
Для тебе Україна це вальцман, гройсман, пагубій? Ну тоді ти типовий кацап. За шо і кажу)
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За Крисина как-раз такие как ты "зрада-жопы" мазу тянут...!...
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Не отстегнули кому и сколько надо, вот и накрыли. Все как обычно, наши дни.
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В Украине туристический бум!Не знаем как от них отбиться(.
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А в тюрьме макароны не дают и сала тоже, по ходу.
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На "халяль" пусть то-же не расчитывают... Членів банди, яка займалася викраденням людей, затримали в Одесі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7471
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А тех, которые Мишу в ресторане украли, когда арестуют? Главное, пусть заказчика возьмут.
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1. Если бородатые -значит руЗьге ( ну как с НацБанком )
2.Аброськин -пидр.
3.Славянское единство ( ну это к Централу)Где? Курочка в гнезде ,а яичко ....в.....?
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Прям як москали в Крыму, задерживали, типа нашу ДРГ,так прям вся комната в трезубах та листовках була.Так и Аброськин по крымской школе мабуть працюе,прилепил эмблему Нац.корпуса на холодильник.
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Расстрелять. Всех гастролёров или на каторгу пожизненно, или на виселицу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧлены банды, занимавшиеся похищением людей, задержаны в Одессе, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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