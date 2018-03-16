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 Чиновник Госмиграции в Одесской области уличен в получении 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Одесской области, 16 марта, следователи прокуратуры совместно с полицией разоблачили в получении неправомерной выгоды чиновника миграционной службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Установлено, что руководитель Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства ГУ ГМС в Одесской области требовал и получил от гражданина 10 тыс долларов взятки за решение вопроса о предоставлении вида на постоянное пребывание на территории государства двух иностранцев. За взятку чиновник планировал оформить для указанных лиц фиктивные браки с гражданками Украины.

Чиновник Госмиграции в Одесской области уличен в получении 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

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Чиновник Госмиграции в Одесской области уличен в получении 10 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляются по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

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Источник: https://censor.net.ua/p3056109
 
 
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кожен день декілька персон ловлять всеодно щось та робиться
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ВЫВСЕВРЕТЕ - в СБУ сказали там все святые начиная с начальников и начальниц..
Это все происки врагов!
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Сволочь жадная. Заплатило бы украинским "женам" по штуцеру а остальное себе. Худей в зоне
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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