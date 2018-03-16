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Все про:Кременчуг (162) оружие (3380) СБУ (12246) торговля (772)

 Сеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали на Полтавщине сеть сбыта огнестрельного оружия.

Об  этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении от мечается: " Правоохранители установили, что житель Кременчуга переделывал спортивные свето-шумовые пистолеты на боевые с целью их реализации, в частности представителям криминальных кругов. "Мастерскую" по переработке оружия злоумышленник устроил в собственной квартире. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи огнестрельное оружия, в частности на территории Ривненской области.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на выезде из Кременчуга после очередной реализации "товара". Во время обысков в квартире фигуранта дела правоохранители изъяли одиннадцать пистолетов, а также средства и орудия для их переработки. 

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области". 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Сеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ 02
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Сеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3056093
 
 
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Уявляю скільки ж їх ще існує...................
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Из этого следует что Украина это совок где дельцы зарабатывают деньги на переделке хлама в самострелы а мусора как были пастухами так и остались... Сеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ - Цензор.НЕТ 3380
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и США по такой логике тоже совок ?

везде переделівают.
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тебе бесполезно об'яснять разницу между легальным(зарегестрированным и "отстреляным" по базе) оружием и вот этим "самопальным" - вам в методички такое не пишут.
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нет. на вотке травматиексие пукалки переделанные под стрельбу 9 мм патронами.
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А у Пашинского забрали пистолет за стрельбу по людям ?
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Хочу! Хочу Маузер С-96! ( при том, что в наличии 2 легальных ствола) Подскажите магазин!
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Маузер все хотят . в очередь ставай Мережу збуту зброї заблоковано на Полтавщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2570
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на фига тебе та кувалда, там же железа под полтора килограмма!
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нихрена себе спортивние свето-шумовые... там же глоки.
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Где ты там Glock рассмотрел? Тут всё галимые пукалки.
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это турецкие сталкеры..перемычку рассверливают под 7.6 мм и резиной 9 мм стреляют.....
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И сколько выстрелов боевыми выдержит ствол такого чудо пекаля? Развод для лохов.
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Так ведь еще не факт, что это их переделывали.
Вполне вероятно, что это обычные шумовые пистолеты.
И стрельба боевыми патронами, невозможна в принципе.
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походу просто ствол менял. все кончики стволов белые. значит сталь не вороненная. в оригинале кончик черный.
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да ни кто их под боевые не переделывает,тюк корпус не стальной а вот под резиновые пупи идет на ура...защитился и выбросил
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Насколько знаю только словаки делают стальные шумовые пистолеты Grand Pover ,но пока они не светились в переделках. Мережу збуту зброї заблоковано на Полтавщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5146
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Надо разрешить в Украине свободную продажу оружия.
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А головного так і не написали, що ці волини завіз Рубан, а Савченко з них збиралась добивати народних депутатів після обвалу від мінометного обстрілу куполу ВР.
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Не, там должны были быть автоматы. Правда, Юга не уточнил какие, вожет для кофе? Ну, с Югой и так всё понятно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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