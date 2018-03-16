 Сеть сбыта оружия блокирована на Полтавшине,- СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении от мечается: " Правоохранители установили, что житель Кременчуга переделывал спортивные свето-шумовые пистолеты на боевые с целью их реализации, в частности представителям криминальных кругов. "Мастерскую" по переработке оружия злоумышленник устроил в собственной квартире. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов продажи огнестрельное оружия, в частности на территории Ривненской области.

Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника на выезде из Кременчуга после очередной реализации "товара". Во время обысков в квартире фигуранта дела правоохранители изъяли одиннадцать пистолетов, а также средства и орудия для их переработки.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Ривненской области".

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