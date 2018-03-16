 Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленница требовала с местного жителя полторы тысячи долларов за изготовление технической документации для разделения квартиры.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в размере 26 тысяч гривен. Во время обыска в служебном кабинете задержанной правоохранители обнаружили более 10 тысяч долларов и примерно 50 тысяч гривен.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.