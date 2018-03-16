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 Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновницу КП "Бюро технической инвентаризации и экспертной оценки" Львовской области.

Об  этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленница требовала с местного жителя полторы тысячи долларов за изготовление технической документации для разделения квартиры.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу на рабочем месте во время получения части неправомерной выгоды в размере 26 тысяч гривен. Во время обыска в служебном кабинете задержанной правоохранители обнаружили более 10 тысяч долларов и примерно 50 тысяч гривен.

Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главврач и юрист одной из райбольниц задержаны на Ривненщине при получении 1 тыс. долл. взятки, - прокуратура

Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ 02
Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ 03

Также смотрите: СБУ задержала на взятке в $15 тыс. следователя одесской полиции. ФОТОрепортаж

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3056084
 
 
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Ну она хоть не мелочью берет. Молодец что тут сказать.
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Доки за хабарництво не запровадять смертної кари - толку не буде..............
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хотела купить два старьіх москвича
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Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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