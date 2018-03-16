Редактор Цензор.НЕТ 16.03.18 17:2416.03.18 17:23 Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ" Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров упал на колени перед лекцией о возможностях России. ВИДЕО Больше фотошопов смотрите здесьИсточник: https://censor.net.ua/p3056065 x Мне нравится
Я іржу немов кінь...
І раптом усвідомлюю, що в цей момент мені трохи встидно за лаврова.
Колегіально встидно - як коневі (бо іржу) за коня.
Це нормально?
P.S.: оця світлиноропуха просто шедевральна )))))))))))))))
Пристрелить не поднялась рука?
У этой высокообразованой убоины дипломатия-это фронт, то есть война (под ништяки, коксик, вальяжную жизнь и т.д.).
То есть в то время когда во всем мире дипломаты РАБОТАЮТ во благо своих стран в отношениях с другими странами, лепрозорские выродки ВОЮЮТ.
В обозначеном чумном бараке нет просто людей, там исключительно Хомо Советикус с их извечным надрывом во всем, как на толчке старого солдатского нужника 😀
А я сегодня общался с матерью, у которой сын в плену ТРИ ГОДА: с 20 марта 2015 года.
И никто ей за эти три года не помог, не спас сына.
Помните, ребята, об этом - о том, что существует у вас за плечами другая, страшная жизнь, в которой матери ждут своих сыновей, проглядев все глаза, в которой матери оплакивают своих убитых сыновей.
Помните, с#ки. Иначе мы вам напомним.
И страну , блин, защитил собой!
Добеги - орали земляки!
Добеги, Лавруша, добеги!
Но, опять Россию в зад иб*т
И Лаврову песни не поют...