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 Фоторепортаж
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 Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах

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Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров упал на колени перед лекцией о возможностях России. ВИДЕО

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 02

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 03

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 04

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 05

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 06

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 07

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 08

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 09

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах 10

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Источник: https://censor.net.ua/p3056065
 
 
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просто коняці важко ходити на двох ! тут немає нічого смішного
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Конь и о четырех ногах спотыкается, а тут только две
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Кузнеца надо. На копытах наноподковы стерлись. Или меньше овса с наркотой давать.
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Оне мальдивий жрут, а после их оттеда на "хи-хи" пробивает. С непривычки, видать.
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За кого 18 марта проголосует Пётр Кокорин?
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Якесь парадоксальне відчуття.
Я іржу немов кінь... Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4080 Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4080 Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4080
І раптом усвідомлюю, що в цей момент мені трохи встидно за лаврова.
Колегіально встидно - як коневі (бо іржу) за коня.
Це нормально?

P.S.: оця світлиноропуха просто шедевральна )))))))))))))))

Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1273
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Есаул, есаул, что ж ты бросил Коня:
Пристрелить не поднялась рука?
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Кстати никто не обратил внимания, что сказал стоптаный лицемерно-лживо- надменный конь - «споткнулся, хорошо, что не НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ФРОНТЕ».
У этой высокообразованой убоины дипломатия-это фронт, то есть война (под ништяки, коксик, вальяжную жизнь и т.д.).
То есть в то время когда во всем мире дипломаты РАБОТАЮТ во благо своих стран в отношениях с другими странами, лепрозорские выродки ВОЮЮТ.
В обозначеном чумном бараке нет просто людей, там исключительно Хомо Советикус с их извечным надрывом во всем, как на толчке старого солдатского нужника 😀
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Это все очень смешно.
А я сегодня общался с матерью, у которой сын в плену ТРИ ГОДА: с 20 марта 2015 года.
И никто ей за эти три года не помог, не спас сына.
Помните, ребята, об этом - о том, что существует у вас за плечами другая, страшная жизнь, в которой матери ждут своих сыновей, проглядев все глаза, в которой матери оплакивают своих убитых сыновей.
Помните, с#ки. Иначе мы вам напомним.
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Я б зробив,що вiн бурлак,та тягне стару баржу.А на барже пацаки рiзнi.Захарасти,наркомани,алкаши,гопари.И таще вiн цю баржу до пекла,або в цивильний свiт Диппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5347
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Очередное вставаниескален расеи. Это... как его...низабудимнипрастим!
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гы-гы, "россия - страна возможностей"... каких? подохнуть за ботоксного извращенца педофила
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Таки да, на этом петухе Путлер лучше смотрится!
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Он рванул, блин, из окопа в бой!
И страну , блин, защитил собой!
Добеги - орали земляки!
Добеги, Лавруша, добеги!
Но, опять Россию в зад иб*т
И Лаврову песни не поют...
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажДиппочта штырит? Падение Лаврова перед лекцией о возможностях России в ФОТОжабах
 
 
 
 
 
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