 29 оккупантов из состава 18-ой ОМСБр ВС РФ уничтожены на Донбассе в августе 2014-го, - расследование ИС. СПИСОК

Об этом говорится в материале группы "Информационное сопротивление", сообщает Цензор.НЕТ.

"Подразделения 18-й ОМСБр одними из первых в составе сводных БТГр вторглись на территорию Украины в августе 2014 года. Бригада была укомплектована исключительно контрактниками и, дислоцируясь в Чечне (в районе Грозного, в Ханкале и в станице Калиновской), считалась одной из самых боеспособных. Интересно, что в её составе формально числился сугубо чеченский батальон "Восток", который отличался относительно высоким уровнем мотивации и поэтому использовался руководством ГРУ для различных спецопераций (война с Грузией в 2008 году)", - рассказывают журналисты.

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По их словам, первые потери оккупанты понесли уже 9 августа, когда украинские войска уничтожили разведгруппу врага под населенным пунктом Новосветловка. Потери врага составили 9 человек убитыми и 8 раненными. При этом был уничтожен БТР-82А с бортовым номером 052 из состава 18-й ОМСБр.

Следующая партия ликвидированных и покалеченных "ихтамнетов" 18 ОМСБр появилась 13 августа, когда колонна грузовиков с боеприпасами попала под обстрел реактивной артиллерии ВСУ под населенным пунктом Снежное. Данный конвой сопровождался подразделениями ВС РФ и российскими наемниками. Общее количество потерь по оценке членов Совета при президенте России по правам человека Е.Поляковой и С.Кривенко составило более 100 оккупантов убитыми и около 300 ранеными. В ходе атаки подразделения ВСУ уничтожили 11 установок "Град", три танка и пять бронетранспортеров. Из состава 18 ОМСБр было ликвидировано 12 военнослужащих, еще 29 были ранены.

Примечательно, что по словам родственников погибших, в копиях свидетельств о смерти из ростовского морга было указано, что погиб "во время исполнения обязанностей военной службы" из-за травм несовместимых с жизнью, а у некоторых диагнозом смерти были инфаркт или инсульт. О месте гибели ни слова.

Также, отмечают расследователи, в период с 15 по 21 августа районе населенного пункта Снежное погибли 5 и получили ранения 24 оккупанта из 18-й ОМСБр.

Танковые подразделения 18-й ОМСБр были также замечены в боях под Иловайском. Именно они участвовали в расстреле подразделений ВСУ, выходивших из Иловайского котла по так называемому "зеленому коридору", став палачами Иловайска. В период боев с 22 августа по 2 сентября 2014 года были уничтожены 3 и получили ранения 10 представителей данного соединения оккупантов.

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"Общие потери 18 ОМСБр в августе 2014 года составили 101 военнослужащий: 29 оккупантов были уничтожены ВС Украины и 72 получили ранения различной степени тяжести", - сообщают авторы материалы.

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