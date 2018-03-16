 Пресечена попытка незаконного экспорта партии кукурузы стоимостью почти 30 млн. грн. через фиктивное предприятие. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, в рамках проведения операции "Рубеж - 2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205 УК Украины было установлено зарегистрированное в г. Борисполь сельхозпредприятие, от имени которого осуществлялось таможенное оформление сельскохозяйственной продукции, приобретенной за наличные без уплаты налогов поставщиком с целью ее вывоза за пределы Украины в таможенном режиме экспорта.

Указанное предприятие подало в Одесскую таможню ГФС грузовую таможенную декларацию по экспорту 7350 тонн кукурузы 3 класса, однако документы, которые бы подтвердили приобретение указанной продукции у предприятия отсутствуют. Вместе с тем, было установлено, что данная компания не имеет мощностей для самостоятельного выращивания зерновой продукции.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики обнаружили в "серой зоне" перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками "ДНР" и "ЛНР". ФОТО

По результатам обысков, проведенных на территории Одесского порта, изъято 7350 тонн кукурузы 3 класса стоимостью почти 30 млн. грн.

В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о передаче вещественных доказательств на реализацию, чтобы доход от нее обратить в собственность государства.

Продолжаются следственные действия.