EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  347  1
Все про:налоговая (742) кукуруза (10) ГФС (2492)

 Пресечена попытка незаконного экспорта партии кукурузы стоимостью почти 30 млн. грн. через фиктивное предприятие. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области изъяли из незаконного оборота 7350 тонн кукурузы, предназначенной для экспорта через фиктивное предприятие.

Как передает Цензор.НЕТ, в рамках проведения операции "Рубеж - 2018" и расследования уголовного производства по ч.1 ст. 205 УК Украины было установлено зарегистрированное в г. Борисполь сельхозпредприятие, от имени которого осуществлялось таможенное оформление сельскохозяйственной продукции, приобретенной за наличные без уплаты налогов поставщиком с целью ее вывоза за пределы Украины в таможенном режиме экспорта.

Указанное предприятие подало в Одесскую таможню ГФС грузовую таможенную декларацию по экспорту 7350 тонн кукурузы 3 класса, однако документы, которые бы подтвердили приобретение указанной продукции у предприятия отсутствуют. Вместе с тем, было установлено, что данная компания не имеет мощностей для самостоятельного выращивания зерновой продукции.

Пресечена попытка незаконного экспорта партии кукурузы стоимостью почти 30 млн. грн. через фиктивное предприятие 01
Пресечена попытка незаконного экспорта партии кукурузы стоимостью почти 30 млн. грн. через фиктивное предприятие 02
Пресечена попытка незаконного экспорта партии кукурузы стоимостью почти 30 млн. грн. через фиктивное предприятие 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики обнаружили в "серой зоне" перевалочную базу, где хранились сигареты с акцизными марками "ДНР" и "ЛНР". ФОТО

По результатам обысков, проведенных на территории Одесского порта, изъято 7350 тонн кукурузы 3 класса стоимостью почти 30 млн. грн.

В настоящее время решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о передаче вещественных доказательств на реализацию, чтобы доход от нее обратить в собственность государства.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3056044
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что значит законный или незаконный экспорт!? Или четверым трейдерам можно вывозить на экспорт, а всем аграриям низзя! Придумывают законы для себя любимых и грабежа простых производителей! Жить с двумя почками можно ? Что гласит закон ? А, обе отобьют , чтобы не спрашивал?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПресечена попытка незаконного экспорта партии кукурузы стоимостью почти 30 млн. грн. через фиктивное предприятие. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх