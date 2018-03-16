 Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко, передает Цензор.НЕТ.
"Приехали в Яготин требовать справедливости. Встретились с начальником полиции Василием Васильевичем, в.о.главы районной Рады Ольгой Ивановной и мэром города Натальей Николаевной. Везде нашли так сказать поддержку! Все они пообещали приложить максимум усилий для того, чтоб преступник-живодер понёс достойное, его страшных деяний, наказание. Хочется верить! Ждём. Собаку найти не удаётся. Завтра из Киева приедет на поиски группа кинологов. Сам же убийца симулировав нервный срыв и эпилептические нападки был "госпитализирован" в психиатрическую клинику. Уже в ближайшее время мы приедем на прийом к главврачу и предупредим его о криминальной ответственности в случае выдачи "документа" о невменяемости. Кстати о том, кто его туда "направил" мы тоже узнаем", - заявила она.
Она объяснила, что приезд и проведение акции зоозащитников в Яготыне связано с тем, что, по их мнению, местные власти и правоохранительные органы не реагируют на зверское убийство щенка сыном местного депутата Владимиром Макарчуком: "В связи с полным бездействием и "крышеванием" представителями полиции ЖИВОДЕРА ИЗ ЯГОТИНА (сына Яготинского депутата и главы клуба охотников А.Марчука), который забивал лопатой щенка, на протяжении нескольких дней; бездействием и покрыванием представителями районной администрации работников полиции; круговой поруки и не выполнением своих обязанностей, нарушая все Конституционные нормы и законы Украны. Единственный депутат Яготинского горсовета Игорь Смаглий, пошел против "системы; своих" и написал депзапрос о прекращении "крышевания".
Зоозащитнике провели в Яготыне акцию с требованием привлечь к ответсвенности сына местного депутата за зверское уббийство щенка.
Забыли фразу " Народ заслуживает на то правительство, которое имеет". Большая часть населения "злодеи". Подворовать,недоплатить,подмазать...
Совсем охренели защитнички!!
Таракана тапком тоже нельзя прибить?
А чем пес блохастый отличается?
Вот если бы мучал, то нехорошо.
А лопатой - очень гуманно.
сначала он в Питере собак резал и в инет высылал, потом поехал в днр на охоту.
а вот идея "прав животных" мне не нравится категорически.
Все домашние с хозяином, в наморднике.
Остальных не только можно, но и нужно уничтожать.
Вбив собаку. отже вб'є і людину.
_Не "мыслите" стереотипами, это удел малоразумных.
а ви назвали вийнятки.
Ви виправдовуєте жорстокі вбивства тварин?
Це мало відома для мене радянщина.
А потом такие инфантильные урбаны протягивают свои (лишние?) верхние конечности в клетку медведю...
На людей плюют и за собачку не осудят.