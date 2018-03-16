 Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали в Яготин требовать справедливости. Встретились с начальником полиции Василием Васильевичем, в.о.главы районной Рады Ольгой Ивановной и мэром города Натальей Николаевной. Везде нашли так сказать поддержку! Все они пообещали приложить максимум усилий для того, чтоб преступник-живодер понёс достойное, его страшных деяний, наказание. Хочется верить! Ждём. Собаку найти не удаётся. Завтра из Киева приедет на поиски группа кинологов. Сам же убийца симулировав нервный срыв и эпилептические нападки был "госпитализирован" в психиатрическую клинику. Уже в ближайшее время мы приедем на прийом к главврачу и предупредим его о криминальной ответственности в случае выдачи "документа" о невменяемости. Кстати о том, кто его туда "направил" мы тоже узнаем", - заявила она.

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Она объяснила, что приезд и проведение акции зоозащитников в Яготыне связано с тем, что, по их мнению, местные власти и правоохранительные органы не реагируют на зверское убийство щенка сыном местного депутата Владимиром Макарчуком: "В связи с полным бездействием и "крышеванием" представителями полиции ЖИВОДЕРА ИЗ ЯГОТИНА (сына Яготинского депутата и главы клуба охотников А.Марчука), который забивал лопатой щенка, на протяжении нескольких дней; бездействием и покрыванием представителями районной администрации работников полиции; круговой поруки и не выполнением своих обязанностей, нарушая все Конституционные нормы и законы Украны. Единственный депутат Яготинского горсовета Игорь Смаглий, пошел против "системы; своих" и написал депзапрос о прекращении "крышевания".









Зоозащитнике провели в Яготыне акцию с требованием привлечь к ответсвенности сына местного депутата за зверское уббийство щенка.

















