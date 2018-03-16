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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:животные (631) Киевская область (1396) протест (4176) убийство (4790)

 Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка. ФОТОрепортаж

По данным зоозащитников, в Яготине сын местного депутата Владимир Макарчук зверски убил щенка лопатой. Местные органы власти, в том числе полиция, по словам зоозащитников, никак не отреагировали на данный факт, более того, по их информации, покрывают живодера.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала основатель Благотворительного фонда "Маленькие сердца" Юлия Петренко, передает Цензор.НЕТ.

"Приехали в Яготин требовать справедливости. Встретились с начальником полиции Василием Васильевичем, в.о.главы районной Рады Ольгой Ивановной и мэром города Натальей Николаевной.  Везде нашли так сказать поддержку! Все они пообещали приложить максимум усилий для того, чтоб преступник-живодер понёс достойное, его страшных деяний, наказание. Хочется верить! Ждём. Собаку найти не удаётся. Завтра из Киева приедет на поиски группа кинологов. Сам же убийца симулировав нервный срыв и эпилептические нападки был "госпитализирован" в психиатрическую клинику. Уже в ближайшее время мы приедем на прийом к главврачу и предупредим его о криминальной ответственности в случае выдачи "документа" о невменяемости. Кстати о том, кто его туда "направил" мы тоже узнаем", - заявила она.

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Она объяснила, что приезд и проведение акции зоозащитников в Яготыне связано с тем, что, по их мнению, местные власти и правоохранительные органы не реагируют на зверское убийство щенка сыном местного депутата Владимиром Макарчуком: "В связи с полным бездействием и "крышеванием" представителями полиции ЖИВОДЕРА ИЗ ЯГОТИНА (сына Яготинского депутата и главы клуба охотников А.Марчука), который забивал лопатой щенка, на протяжении нескольких дней; бездействием и покрыванием представителями районной администрации работников полиции; круговой поруки и не выполнением своих обязанностей, нарушая все Конституционные нормы и законы Украны. Единственный депутат Яготинского горсовета Игорь Смаглий, пошел против "системы; своих" и написал депзапрос о прекращении "крышевания".

Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 01
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 02
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 03
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 04

Зоозащитнике провели в Яготыне акцию с требованием привлечь к ответсвенности сына местного депутата за зверское уббийство щенка.

Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 05
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 06
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 07
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 08
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 09
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 10
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 11
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 12
Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка 13

Источник: https://censor.net.ua/p3056025
 
 
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Посмотрим как законы действуют в Украине. За жестокое поведение с животными 8 лет тюрьмы. Вот посмотрим сын этого дебила -депутата ( кто его только избирал) будет ли сидеть?
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да никак они не действуют против таких... Только против людей действуют, и аж с перебором.
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( кто его только избирал) ?

Забыли фразу " Народ заслуживает на то правительство, которое имеет". Большая часть населения "злодеи". Подворовать,недоплатить,подмазать...
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Сначала посадите работников мясокомбинатов и птицефабрик.
Совсем охренели защитнички!!
Таракана тапком тоже нельзя прибить?
А чем пес блохастый отличается?
Вот если бы мучал, то нехорошо.
А лопатой - очень гуманно.
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В живой природе хищники постоянно убивают других животных и питаются их мясом. Человек, стоящий на вершине пищевой цепи, делает то же самое. Иногда детеныши хищников тренируются убивать. В то же время, взрослые животные никогда не убивают ради забавы. В случае с этим уродом, он вряд ли хотел съесть эту собаку, он совершил бессмысленное убийство животного на глазах у ребенка, чем нанес ему психологическую травму. Учитывая социальную значимость этого преступления (а согласно УК это преступление), и то, что совершил его депутат, логично будет впаять ему срок по полной программе.
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С новыми изменениями в уголовно проц кодексе ничего ему не будет
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Это не отклонение - это из раз ряда мне все можно(
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Жах... Обізвати оце твариною, означає тяжко образити тварину.
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года два подержать в психушке, стерилизовать с обязательным клипсованием в ухо, а потом можно и усыпить.
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Жестокое обращение с животными это плохо. Но! Этих собачников самих надо садить в тюрьму. Засрали весь Киев собачьим дерьмом, и кто в последний раз видел собаку в наморднике? А между прочим за это положен штраф! Водят своих шавок без намодников и поводков, а потом людей эти собаки кусают.
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А бультер*єри, яких у Києві чомусь тримає переважно гопота, в цивілізованих країнах ЄС взагалі заборонені до розведення і продажу...
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особенно весной (сразу как снег стаял) "красиво"...
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я собак в намордниках вижу регулярно. примерно одну на 200 встреченных... Зоозащитники протестовали в Яготыне с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка - Цензор.НЕТ 967
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У вас видно никогда собаки не было.Статистику покусанных не приведёте случаем.А воронам и голубям тоже срать(звиняюсь за прямоту) запретить не хотите? Не оправдывайте мразь,а то выглядите так,что вам самому котлету на шею повесить надо.чтобы хоть собаки дружить стали.Без обид примите.
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Да какие обиды, это закономерная ситуация. По закону должны водить в намордниках и на поводках? Кто это делает? Практически никто, может 1 из 1000. Но почему то эти зоозащитники требуют исполнения закона когда это касается собаки. А так не бывает чтобы одним закон а другим понятия. Вот и все дела.
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Да,во всем виноваты заводчики,их надо наказывать.Рад,что приняли не в штыки.)
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Вот же ж п...р. Как там? Узнаете их по плодам их?
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Ну, если психбольной - для начала можно попробовать полведерные клизмы и смирительную рубашку... В конце концов, лоботомию ему сделать никогда не поздно...
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Це добре. Така громадянсоька активність. Сподіваюся, що ці рускоязикі яготинці вийдуть з протестом і проти геноциду українців корпорацією Рош і Ко.
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Надо тоже зверски убить щенка "сынка" депутата. Чтоб не повадно было! Зоозащитники протестовали в Яготыне с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка - Цензор.НЕТ 2474
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чувак конечно - урод и гнида сраная еще тот. НО !!! больше половины зоозащитников - тоже с вавкой в башке- людоненавистники и веганы долбанутые))
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_Вы спятили, что ли тут? У нас война идёт, Третья Мировая начинается, а юродивые про щеночков... Этот мир определённо безумен!
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а ты думаешь если идет война нужно терять человечность ?
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ну как призывают убить за собачку- тоже еще тот пример человечности))
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"усыпить" было. после весело так описанных пыток.
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это только "призыв", люди устали от безнаказанности
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а причём тут собаки к человечности? понты это...
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по тому что все с этого начинается, вспомни для примера Алексея Мильчакова
сначала он в Питере собак резал и в инет высылал, потом поехал в днр на охоту.
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не убедительно.
а вот идея "прав животных" мне не нравится категорически.
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так и ты животное, но права то свои качаешь )))
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о! в очередной раз доказана неадекватность т.н. любителей животных. мАлАдец. поработал подопытной крысой. для тя это должно быть комплиментом... Зоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка - Цензор.НЕТ 1197
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Да, это именно безумная идея! Что занадто - то нездраво.
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Таракана прибить, крысу, кота, собаку блохастую - это нормально.
Все домашние с хозяином, в наморднике.
Остальных не только можно, но и нужно уничтожать.
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Тебе і в нацюцюрнику можна, якщо для тебе пес і тарган те ж саме.
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Сумасшедшие считают себя нормальными, а всех остальны - неправильными, свихнувшимися. Ишь, весь мир у него безумен...
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Забити це чмо лопатою не до смерті,а щоб корчилося в муках до глибокої смерті. І по тєліку часто показувати,щоб другим неповадно було. А Аваков може хоче щось сказати про своїх підопічних?
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правда только в кирпиче в подьезде
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Вы на его рожу посмотрите, это же имбецил одноклеточный и олигофрен !
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Интересно, шо скажут зоозащитники если собаку таки найдут и она окажется бешеной... Начнут требовать открыть дело за превышение необходимой обороны или пойдут колективно прощения просить?
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Ты лично видел? Покажи фотки, видеозаписи и пр.
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Не, ну ему реально место в психушке, только чтоб на всю жизнь там его оставить.
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Та воно хворе..
Вбив собаку. отже вб'є і людину.
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_Гитлер вот собачек очень любил... А брейвик по пути на место будущего расстрела им людей - беззащитных, как мишени в тире - задавил (или чуть не задавил) полевую мышку. Очень переживал, говорит... У вас от перечисленного мною когнитивный диссонанс не случился?
_Не "мыслите" стереотипами, это удел малоразумных.
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не зовсім стереотипами, це факт.
а ви назвали вийнятки.
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Скажіть, а що саме вас обурило?
Ви виправдовуєте жорстокі вбивства тварин?
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Глупейший, принимаемый на веру без рефлексии тезис - стереотип. Ничем не отличается от "сегодня он играет джаз, а завтра..." Ну вы в курсе.
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Прийшлось гугліть... Зоозахисники протестували в Яготині з вимогою притягнути до відповідальності сина місцевого депутата Макарчука за звіряче вбивство цуценяти - Цензор.НЕТ 5773
Це мало відома для мене радянщина.
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да ничего ему не будет.. Это ж "залатая маладьож,гордость нацыи"....Завтра фоточку патриотичненькую забацает,гимн на камеру споет и пару буряков торжественно типа в АТо передаст. И станет - "маладым папудчегом рывалуцыи"
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ЛЮДИ ВЫШЛИ В ДНЕПРЕ 16.03.18 https://www.youtube.com/watch?v=KnH5osnWJz8
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Животных защищать нужно - не вопрос, но меня удивляет когда за собаку больше выходит людей чем за 6 человек, которых в смятку на тротуаре.... Ни одного подобного мероприятия с требованием наказать виновных не было.
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там уже идёт судебный процесс, в Харькове. Не передергивайте.
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С такими темпами скоро може дойти до того, шо зоозащитники будуть требовать привлечь к ответствености за то, шо зверски у себе в дворе зарезал свого домашнего кабана...
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К этому т. н. зоозащитники обязательно нас приведут, если не сдерживать инициативных дураков, поколение урбанов с нелепыми, детскими представлениями о природе, далёкими от реальности, и основанными на художественных произведениях, очеловечивающих животных.
А потом такие инфантильные урбаны протягивают свои (лишние?) верхние конечности в клетку медведю...
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похоже действие законов в Украине имеет избирательный характер.
На людей плюют и за собачку не осудят.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗоозащитники протестовали в Яготине с требованием привлечь к ответственности сына местного депутата Макарчука за зверское убийство щенка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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