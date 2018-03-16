 Трагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Киева, по попредварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки. На месте работает следственно-оперативная группа.
"Потерпевшая - местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинское управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь ушла около 17:00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона девочка при себе не имела", - сказано в сообщении.
Правоохранители сразу начали розыск несовершеннолетней, предоставили ее ориентировки всем патрульным и оперативным службам. Работники ювенальной превенции отработали ее родственные и дружеские связи, проверили медицинские и развлекательные заведения, места, где любят проводить время несовершеннолетние, и тому подобное. Установили также, что девочка не конфликтовала в семье, а также не была участником различных депрессивных групп в социальных сетях.
Сегодня ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время у недостроя на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку.
Событие должным образом зарегистрировано. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагического происшествия.
Пахтакор
І зробила вона це наодинці.
Ви не розумієте, я нікого не засуджую, у кожного свої обставини і рішення.
Самогубство то завжди фатальна помилка.
Когда летишь с моста, понимаешь,что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной -ты уже летишь с моста...
Я виріс у 90-х, коли все було набагато гірше, ніж зараз, але в мене ніколи не було у шкільному віці суіцидальних думок.
Зараз купа старшокласників по нічних клубах і кафе ходять. Я не ходив не тому, що не пускали, а тому, що грошей не було.
У мене не було бажання громити магазини, як у придурків на Біличах. Нє, я не святий і в 10-11 класі ми пили пиво, але якось спокійно вели себе, навіть випивши (швидше, боялися, що спалять нас).
Може все тому, що мої батьки мене виховували?
с тех пор прошло еще 20 лет, а я до сих пор её люблю, как вчера было...
родители тут не причем, просто закрутило так, что...
Біда..