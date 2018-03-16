 Трагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Киева, по попредварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Потерпевшая - местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинское управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь ушла около 17:00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона девочка при себе не имела", - сказано в сообщении.







Правоохранители сразу начали розыск несовершеннолетней, предоставили ее ориентировки всем патрульным и оперативным службам. Работники ювенальной превенции отработали ее родственные и дружеские связи, проверили медицинские и развлекательные заведения, места, где любят проводить время несовершеннолетние, и тому подобное. Установили также, что девочка не конфликтовала в семье, а также не была участником различных депрессивных групп в социальных сетях.

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Сегодня ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время у недостроя на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку.

Событие должным образом зарегистрировано. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагического происшествия.