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 Происшествия
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Все про:Киев (15530) несовершеннолетние (59) самоубийство (545)

 Трагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку. ФОТОрепортаж

В 12:30 в Святошинском районе у дома на проспекте Победы работники ювенальной превенции нашли мертвой девушку, которую более суток разыскивали как без вести пропавшую.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Киева, по попредварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством, прыгнув с недостроенной высотки. На месте работает следственно-оперативная группа.

"Потерпевшая - местная жительница, 2005 года рождения. Вчера в Святошинское управление полиции с соответствующим заявлением обратилась ее мама. По словам женщины, дочь ушла около 17:00 часов 14 марта и домой не вернулась. Мобильного телефона девочка при себе не имела", - сказано в сообщении.

Трагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку 01
Трагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку 02
Трагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку 03

Правоохранители сразу начали розыск несовершеннолетней, предоставили ее ориентировки всем патрульным и оперативным службам. Работники ювенальной превенции отработали ее родственные и дружеские связи, проверили медицинские и развлекательные заведения, места, где любят проводить время несовершеннолетние, и тому подобное. Установили также, что девочка не конфликтовала в семье, а также не была участником различных депрессивных групп в социальных сетях.

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Сегодня ювенальные полицейские получили информацию, что разыскиваемая иногда проводила время у недостроя на проспекте Победы. Когда они прибыли на место, нашли девочку мертвой с травмами, характерными для падения с высоты. На месте происшествия также нашли предсмертную записку.

Событие должным образом зарегистрировано. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагического происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/p3056022
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
На фоне всех событий, участились ещё и самоубийства детей. Господи, храни Украину!
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такое всё было и при СССР, я когда был малой ещё в 80 х годах многие мои друзья ходили на кирпички( т наз заводы по производству кирпичей) гоняли по болтоам, у нас погибали на рельсах, ходили, один погиб на шоколадной фабрике прыгал с забора.. один повесился.. просто сейчас все эти случаи в свободном доступе .. раньше такого не было и казалось типа ничего не происходит.. а сколько друзей в 90 е от наркоты погибло и бухла...тогда инета не было
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полностью аналогичная история и у меня тоже и в те же года... что и у тебя...
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Тогда не было сайтов смерти. Поймали одних, да и выпустили, вот и вся борьба.
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Так. При совку все замовчувалося. Що казати, навіть авіакатастрофи зі сотнями жертв. Зіткнулися в повітрі два Ту і розбилися. Повідомили одним рядком в ґазеті лише через кілька днів лише тому, що загинули гравці команди "Пахтакор", що летіли на гру і, відповідно, матч не відбувся. Якби не ця деталь, то ніхто нічого не знав би.
Пахтакор
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БОГ давно видвернувся вид Украины и замисть него тут посмихаются и ликуют гиени, шакали и свиньи
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Соболезнования родным, страшно потерять ребенка.
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Вчора у Ірпіні вбили вдома старих - 81 рік чоловіку, 79 - жінці. Кожен день жах. Україна загнана владою у стрес, а злочинці кримінального світу почуваються безкарно. Гальм немає. Ашан громлять вдень ублюдоязигі подонки. Нарокоман 17 років вбиває своїх сусдів - чоловіка і 4 річну доньку, жінку ранить - ножем...
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Поедь во Францию или Штаты с терактами и расстрелами в школах расскажи про злочинну владу, дебил.
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Не є мрія мого життя - мультикультурні США. Тож забий їх собі.
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Деморализация общества, на фоне нищеты и безнадёги.
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поповни статистику - зроби щось корисне для суспільства
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Весной и осенью, традиционно, увеличивается число самоубийств. Это во всём мире так. А девочку жаль, совсем ещё малая.
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Шкода, що батьки недогледіли, причиною напевно якась дрібниця була, але не в дитячих очах..
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Ksenia VB - Вона вчинила смертельний гріх, ще й травмувала психіку іншим.
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Дитина у цьому не винна, бо не могла самотужки вирішити свої проблеми.
І зробила вона це наодинці.
Ви не розумієте, я нікого не засуджую, у кожного свої обставини і рішення.
Самогубство то завжди фатальна помилка.
Когда летишь с моста, понимаешь,что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной -ты уже летишь с моста...
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От є не дуже старий, але якось не розумію сучасну молодь...
Я виріс у 90-х, коли все було набагато гірше, ніж зараз, але в мене ніколи не було у шкільному віці суіцидальних думок.
Зараз купа старшокласників по нічних клубах і кафе ходять. Я не ходив не тому, що не пускали, а тому, що грошей не було.
У мене не було бажання громити магазини, як у придурків на Біличах. Нє, я не святий і в 10-11 класі ми пили пиво, але якось спокійно вели себе, навіть випивши (швидше, боялися, що спалять нас).

Може все тому, що мої батьки мене виховували?
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а я каюсь чуть не прыгнул с моста в 20 лет от несчастной любви )
с тех пор прошло еще 20 лет, а я до сих пор её люблю, как вчера было...
родители тут не причем, просто закрутило так, что...
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Душевная боль - самое непереносимое...
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Так це у 20, я говорю якраз про школярів, яких батьки ще виховують (ну чи мають виховувати).
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Є таке. Коли логіку і інстинкт самозбереження давлять емоції і гормони. Тоді до біди не далеко. Може й тут - те.
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Эх ! Детка-детка. Что же ты натворила ?!
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Несчастная любовь - в 13 лет Трагедія в Києві: 13-річна дівчинка стрибнула з недобудованої висотки, поліція знайшла передсмертну записку - Цензор.НЕТ 5432 В записке наверняка все написано.
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Немала частина убивств проходять як нещасні випадки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрагедия в Киеве: 13-летняя девочка прыгнула с недостроенной высотки, полиция нашла предсмертную записку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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