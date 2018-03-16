 В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция. ФОТОрепортаж

В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на столичном Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", произошло самоубийство. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП столицы.
"В дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия", - сказано в сообщении.
Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.
Правоохранители установили его личность, это - житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют.
Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство. Причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Фото Информатор.
але це було аж надто показово.
А от проклізмитися жодна не додумується. Був у мене випадок- молода дівчина так старалася виглядати після смерті гарною!
Але весь вміст кишківника був розмазаний в агонії по простирадлові.
Шкода що на Цензорі і досі не працює функція ;додати в друзі;
Великі проблеми чи так, тимчасово, 3 дні?
15.03.2018 07:58
Аокіґахара (яп. 青木ヶ原?, «Рівнина зелених дерев»); також відома як Дзюкай (яп. 樹海?, "Море дерев") - ліс біля підніжжя гори Фудзі на японському острові Хонсю.
Аокігахара є свого роду сумною пам'яткою Японії. Це місце називають Лісом самовбивць[3]. Спочатку ліс асоціювався з японською міфологією і традиційно вважався житлом демонів і примар. Легенди про це місце відомі японцям з Середньовіччя, а у XIX столітті бідні японські сім'ї привозили і залишали в цьому лісі на вірну погибель своїх людей похилого віку і дітей, яких не могли прогодувати[1].
Аокігахара є популярним місцем самогубств серед жителів Токіо і околиць і вважається другим[5] за популярністю місцем у світі для зведення рахунків з життям (першість у моста Золоті ворота в Сан-Франциско). Щорічно в лісі знаходять від 70 до 100 тіл. Офіційно поліція почала займатися пошуком тіл самовбивць Аокігахари з 1970 року. З того часу кількість виявлених тіл росте рік від року. У 2002 році було знайдено 78 останків самовбивць. Серед способів самогубства лідирує повішення і отруєння медичними препаратами. За свідченнями очевидців, досить зробити всього декілька десятків кроків углиб лісу від стежини, як на землі можна знайти речі, сумки, пластикові пляшки і упаковки пігулок.
Він вчинив смертельний гріх, ще й травмував психіку іншим.
Якийсь ви злий...
Та ні, дякую.
До речі, у нас уже теж є психоаналітики.
Людина в людному місці, де не виключено що булли і діти, встромила собі ножа в шию. Все в крові.
Це не прохання про допомогу, а демонстративний суїцид.
помощник был...
Мужчина подъехав к элитному ресторану на дорогом внедорожнике обляпал прохожих грязью, после чего размахивая удостоверением народного депутата восемь раз вонзил себе в шею нож. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.
оттуда он вышел и сорвался.
- Официант! - блюдечным, истеричным голосом закричал человек, сидящий против меня. - Официант!
Было безлюдно, как в погребе, и такое впечатление, что эта тихая зала столовой вообще скоро исчезнет. Исчезнет раз и навсегда. По углам виднелись убогие, малочисленные, ни на что не обращающие внимания люди. Один из них был почему-то почти голый.
- Официант! - опять взвизгнул мой неугомонный сосед. Я сидел с ним вдвоем.
- Какой-то ужас, - обратился он ко мне, прячась в свои мутно-слезливые, темные глазки, - уже пятнадцать минут жду официанта, а его нет. Наверное, трепется с поваром. Лучше застрелиться.
Я не обратил внимания на его последнюю фразу, но вдруг увидел, что он вынимает из кармана огромный, какой-то дикий пистолет и кладет его на столик, рядом с меню.
- Да вы что?! - вылупил я на него глаза.
- А я уже не первый раз этим занимаюсь, - смрадно улыбнулся он прилипчивым к самому себе ртом.
- Чем?
- Да стреляю в себя из-за всяких пустяков. Надоела вся эта жизнь. Одни неудачи и какая-то тягучесть.
- Хм, - брякнул я, - но вы не походите на израненного человека.
- А я до смерти стреляюсь. Без промаха... - был ответ.
Я посмотрел в тарелку со своей колбасой и как-то по-съестному хихикнул, как будто колбаса была зеркальцем.
- И это продолжается уже тысячу лет, - спокойно продолжал человечек, угрюмо поглядывая на ползущего в стороне клопа. - Раздражают меня всякие казусы в миру. Как будто стенка. Или, может, просто терпения нет. Впервые я, кажется, зарезался каменным ножом из-за того, что долго не мог добыть подходящий шлем на свою голову. С этого и началось. Я хорошо помню некоторые из своих бесчисленных прошлых жизней. И все они кончались быстро и одним и тем же. Один раз я, например, повесился из-за того, что не мог найти носков, - он подмигнул мне. - Я почему-то очень быстр на судьбу и мгновенно рождаюсь опять, как только умираю. Сейчас, к примеру, меня зовут Петя.
Я не знал, что ему возражать, и стал тупо доедать свой ужин. Потом поглядел на спины одиноко жующих людей и почувствовал нехорошее. Очень пугал меня огромный, видимо, туго набитый пулями пистолет, лежащий на столе.
- Что же, самоубийство для вас способ развлечения? - вдруг осведомился я.
- Ваш юмор не к месту, - сухо осадил меня Петя. - Просто мне надоело натыкаться на вещи. Полет, полет у Петра Дмитриевича должен быть, полет! Потому и стреляюсь.
Я молчал, съежившись жирной спиной. Куда он, собственно говоря, хотел лететь? Самоубийства и бесконечное мелькание новых жизней - это и составляло для него полет, или у него была надежда действительно куда-нибудь улететь, вырваться, все быстрее и быстрее меняя свои жизни?
Но это оставались идеи, гипотезы. А сам он сидел передо мной и дышал в меня так, как будто не мог уйти.
Меня стало беспокоить отсутствие официантки.
- Не обращайте внимания, - заметил он. - Иногда я стреляюсь просто так, по инерции. Даже без особого раздражения на вещи.
Он вдруг истерично схватил в правую руку пистолет и приставил его к своему глазу, другим глазом сурово, словно глядя на весь мир, подмигнул мне - и выстрелил...