 В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция. ФОТОрепортаж

В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на столичном Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", произошло самоубийство. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП столицы.

"В дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия", - сказано в сообщении.

Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.

Правоохранители установили его личность, это - житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство. Причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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