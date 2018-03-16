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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15530) Нацполиция (7071) самоубийство (545)

 В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция. ФОТОрепортаж

На месте работают эксперты-криминалисты и кинологи, следователи опросят свидетелей и очевидцев происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на столичном Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", произошло самоубийство. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП столицы.

"В дежурную часть Подольского управления полиции позвонил сотрудник заведения питания с сообщением о том, что на выходе из помещения он обнаружил труп мужчины. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители осматривают территорию и общаются со свидетелями происшествия", - сказано в сообщении.

Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они направились к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи.

Правоохранители установили его личность, это - житель столицы, 1989 года рождения. По словам свидетелей, мужчина вышел и несколько раз ударил себя ножом в шею. Эту информацию тщательно проверяют.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Подольского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) с дополнительной квалификацией - самоубийство. Причина смерти мужчины будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капрал столичной полиции в нерабочее время зарабатывал на продаже амфетамина, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Информатор.

В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция 01
В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция 02
В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция 03
В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция 04
В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3055993
 
 
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Звичайно, бо саме з намету під ВР країну грабують і співпрацюють з агресором.
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Именно там кучковались неадекваты и маргиналы.
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А себя вы относите конечно же к патрициям? У столичному ресторані швидкого харчування чоловік встромив собі в шию ніж, - поліція - Цензор.НЕТ 2598
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Таких "патріцієв" після II-ої світової називали паліцаями.
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там он был с девочкой пишут.. многие ссоры из-за отношений с женщинами .. тем более по молодости, надо уточнять , может поссорились ...бытовуха..вопрос , что он с ножиком ходит ? думаю студент на матфаке точно не ходит с ножиком
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Самовбивці не хочуть, щоб їх знаходили сусіди через 5-10 днів по запаху. Майже весь суїцид відбувається там, де тіло швидко помітять.
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можливо.
але це було аж надто показово.
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Не треба виключати і психічні захворювання.
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Може передозування Зради?- Коли цілодобово втовкмачують що все пропало і скрізь Зрада, важко зберігати здоровий гумор.
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Особливо красиво намагаються обставити свою смерть жінки. Красива білизна, парфум, квіти біля ліжка...
А от проклізмитися жодна не додумується. Був у мене випадок- молода дівчина так старалася виглядати після смерті гарною!
Але весь вміст кишківника був розмазаний в агонії по простирадлові.
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В смерті немає нічого прекрасного.
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Цілком згодний. Але бачити доводиться часто...
Шкода що на Цензорі і досі не працює функція ;додати в друзі;
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Зрозуміла.
Великі проблеми чи так, тимчасово, 3 дні?
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Ні. Поради я роздавав би, аби написав що вени треба різати не впоперек, а вздовж. У столичному ресторані швидкого харчування чоловік встромив собі в шию ніж, - поліція - Цензор.НЕТ 5291
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Японці воліють відійти подалі від людей.
Аокіґахара (яп. 青木ヶ原?, «Рівнина зелених дерев»); також відома як Дзюкай (яп. 樹海?, "Море дерев") - ліс біля підніжжя гори Фудзі на японському острові Хонсю.
Аокігахара є свого роду сумною пам'яткою Японії. Це місце називають Лісом самовбивць[3]. Спочатку ліс асоціювався з японською міфологією і традиційно вважався житлом демонів і примар. Легенди про це місце відомі японцям з Середньовіччя, а у XIX столітті бідні японські сім'ї привозили і залишали в цьому лісі на вірну погибель своїх людей похилого віку і дітей, яких не могли прогодувати[1].
Аокігахара є популярним місцем самогубств серед жителів Токіо і околиць і вважається другим[5] за популярністю місцем у світі для зведення рахунків з життям (першість у моста Золоті ворота в Сан-Франциско). Щорічно в лісі знаходять від 70 до 100 тіл. Офіційно поліція почала займатися пошуком тіл самовбивць Аокігахари з 1970 року. З того часу кількість виявлених тіл росте рік від року. У 2002 році було знайдено 78 останків самовбивць. Серед способів самогубства лідирує повішення і отруєння медичними препаратами. За свідченнями очевидців, досить зробити всього декілька десятків кроків углиб лісу від стежини, як на землі можна знайти речі, сумки, пластикові пляшки і упаковки пігулок.
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Ksenia VB - "Вдома наодинці не міг ?" - Ксениа , если вы женщина , то не будьте тупой и жестокой стервой... Спасибо...
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Вам було би приємно побачити подібне?
Він вчинив смертельний гріх, ще й травмував психіку іншим.
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Давайте без провокацій і обговорення особистостей дописувачів.
Якийсь ви злий...
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Ksenia VB - да я злой сейчас, потому что не ожидал от вас такого дерьма... Пишите по рузьке.. Пока...
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Ксенія мала на увазі що якщо у людини поїхав дах, то не варто травмувати оточуючих.
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Tomás de Torquemada - травмировать окружающих? Что бы аппетит не испортить, да? А личная трагедия человека похер, да? Господи жги!! - здесь не исправить уже ничего....
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Аби він хотів допомоги в особистій трагедії- він би звернувся до когось із друзів, або ж до батьків.
До речі, у нас уже теж є психоаналітики.
Людина в людному місці, де не виключено що булли і діти, встромила собі ножа в шию. Все в крові.
Це не прохання про допомогу, а демонстративний суїцид.
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Лео Кот,я всегда знал тебя,как патриота Украины, что на тебя нашло? почему ты стал оскорблять других патриотов? вошел в образ Нади Савченко?
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Вот из за таких ксений люди и накладывают на себя руки.
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Сто лет уже не выходил на Контракте в эту сторону - и не знал, что там поставили "Пузату хату"...
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публично зарезаться..... В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция - Цензор.НЕТ 7771 этож не Япония, да и там сипука не публичное дело...... может работник ресторана.... или несчастная любофьььь.....
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він же в шию себе штрикнув а не в живіт, це не самурай, скоріше якись істеричка.
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https://espreso.tv/news/2018/03/16/u_kyyevi_nevidomyy_vbyv_cholovika_posered_quotpuzatoyi_khatyquot
помощник был...
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бред, а тот чувак получается спокойно вышел и все.
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С ножичком не умел обращаться вот и порезался.
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Шото в горле застряло, самопомощщщьь??? В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция - Цензор.НЕТ 1221
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Брехня. Я пенсионер в возрасте и не могу защитить себя от хамства понаехавших молодых и психопатов АТОшников голыми руками. Ведь предупреждал этих, в зеленых штанах...
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То може Вам варто переїхати в РФ, або хоча б в ордло?- Там ветеранів АТО не буває.
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Ел рыбу, кость в горле застряла - решил проблему максимально брутальным способом.
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Запретить ножи в ресторанах и столовых, с домашних кухонь сдать в МВД. Аваков будет сам награждать именными кухонными ножами.
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Там тупые ножи. Даже не знаю, как им можно зарезаться. Яремную вену что-ли резать минуту.
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Нинзя, обожравшийся фастфуда. После питания в таких заведениях долго лечиться нужно.
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Не интересно...новость должна звучать так:
Мужчина подъехав к элитному ресторану на дорогом внедорожнике обляпал прохожих грязью, после чего размахивая удостоверением народного депутата восемь раз вонзил себе в шею нож. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.
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зацепка на последнем фото слева вверху.
оттуда он вышел и сорвался.
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Вспомнился рассказец писателя-метафизика Юрия Мамлеева "Полёт" - может быть, и тут всё было с мистической подоплёкой? В столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция - Цензор.НЕТ 6324

- Официант! - блюдечным, истеричным голосом закричал человек, сидящий против меня. - Официант!
Было безлюдно, как в погребе, и такое впечатление, что эта тихая зала столовой вообще скоро исчезнет. Исчезнет раз и навсегда. По углам виднелись убогие, малочисленные, ни на что не обращающие внимания люди. Один из них был почему-то почти голый.
- Официант! - опять взвизгнул мой неугомонный сосед. Я сидел с ним вдвоем.
- Какой-то ужас, - обратился он ко мне, прячась в свои мутно-слезливые, темные глазки, - уже пятнадцать минут жду официанта, а его нет. Наверное, трепется с поваром. Лучше застрелиться.
Я не обратил внимания на его последнюю фразу, но вдруг увидел, что он вынимает из кармана огромный, какой-то дикий пистолет и кладет его на столик, рядом с меню.
- Да вы что?! - вылупил я на него глаза.
- А я уже не первый раз этим занимаюсь, - смрадно улыбнулся он прилипчивым к самому себе ртом.
- Чем?
- Да стреляю в себя из-за всяких пустяков. Надоела вся эта жизнь. Одни неудачи и какая-то тягучесть.
- Хм, - брякнул я, - но вы не походите на израненного человека.
- А я до смерти стреляюсь. Без промаха... - был ответ.
Я посмотрел в тарелку со своей колбасой и как-то по-съестному хихикнул, как будто колбаса была зеркальцем.
- И это продолжается уже тысячу лет, - спокойно продолжал человечек, угрюмо поглядывая на ползущего в стороне клопа. - Раздражают меня всякие казусы в миру. Как будто стенка. Или, может, просто терпения нет. Впервые я, кажется, зарезался каменным ножом из-за того, что долго не мог добыть подходящий шлем на свою голову. С этого и началось. Я хорошо помню некоторые из своих бесчисленных прошлых жизней. И все они кончались быстро и одним и тем же. Один раз я, например, повесился из-за того, что не мог найти носков, - он подмигнул мне. - Я почему-то очень быстр на судьбу и мгновенно рождаюсь опять, как только умираю. Сейчас, к примеру, меня зовут Петя.
Я не знал, что ему возражать, и стал тупо доедать свой ужин. Потом поглядел на спины одиноко жующих людей и почувствовал нехорошее. Очень пугал меня огромный, видимо, туго набитый пулями пистолет, лежащий на столе.
- Что же, самоубийство для вас способ развлечения? - вдруг осведомился я.
- Ваш юмор не к месту, - сухо осадил меня Петя. - Просто мне надоело натыкаться на вещи. Полет, полет у Петра Дмитриевича должен быть, полет! Потому и стреляюсь.
Я молчал, съежившись жирной спиной. Куда он, собственно говоря, хотел лететь? Самоубийства и бесконечное мелькание новых жизней - это и составляло для него полет, или у него была надежда действительно куда-нибудь улететь, вырваться, все быстрее и быстрее меняя свои жизни?
Но это оставались идеи, гипотезы. А сам он сидел передо мной и дышал в меня так, как будто не мог уйти.
Меня стало беспокоить отсутствие официантки.
- Не обращайте внимания, - заметил он. - Иногда я стреляюсь просто так, по инерции. Даже без особого раздражения на вещи.
Он вдруг истерично схватил в правую руку пистолет и приставил его к своему глазу, другим глазом сурово, словно глядя на весь мир, подмигнул мне - и выстрелил...
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Або ж отетерів від принесеного офіціантом рахунку.
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В Пузатой Хате нет официантов, там самообслуживание, по сути - большая столовая.
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Решил проверить поправки Лозового
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Этого мужика Луцик обвинил, что он хотел гранатами и минометами взорвать "Пузату хату", а оставшихся в живых добить из автомата. Потому мужик решил на себя руки наложить, потому что не мог вынести такой несинитныци
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Вот и возись с ним теперь, по новому закону.Людям проблему создал.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ столичном ресторане быстрого питания мужчина вонзил себе в шею нож, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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