 С воином "Азова" Марком Гудзовским простились в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: Прощание с украинским воином Марком Гудзовским. Источник: Нацкорпус

Сегодня, 16 марта, в Днепровском драматическом театре им. Шевченко состоялась церемония прощания с Марком Сергеевичем Гудзовским (позывной Упрямый), старшим солдатом, пулеметчиком 3-й роты 1-го батальона особого назначения отдельного отряда особого назначения "Азов" Восточного оперативно-территориального управления НГУ, 1997 года рождения, жителем города Днепр, который 10 марта получил сверхтяжелое ранение головы от пули вражеского снайпера, перенес операцию в 61-м военно-мобильном госпитале в Мариуполе и вертолетом был доставлен в Днепр. Врачи говорили, что шансов выжить почти нет. Марк прожил еще несколько дней, умер 14 марта в реанимационном отделении политравмы больницы им. Мечникова.

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На фронте Марк Гудзовский находился с 2015 года. У него остались родители.

Марк Гудзовский

В Днепре простились с украинским воином Марком Гудзовским.













Фото: Днепр час