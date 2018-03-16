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 С воином "Азова" Марком Гудзовским простились в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воин "Азова" Марк Гудзовский (позывной Упрямый) умер 14 марта в Днепре в больнице имени Мечникова, куда он был доставлен после полученного 10 марта в зоне АТО пулевого ранения от вражеского снайпера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: Прощание с украинским воином Марком Гудзовским. Источник: Нацкорпус 

Сегодня, 16 марта, в Днепровском драматическом театре им. Шевченко состоялась церемония прощания с Марком Сергеевичем Гудзовским (позывной Упрямый), старшим солдатом, пулеметчиком 3-й роты 1-го батальона особого назначения отдельного отряда особого назначения "Азов" Восточного оперативно-территориального управления НГУ, 1997 года рождения, жителем города Днепр, который 10 марта получил сверхтяжелое ранение головы от пули вражеского снайпера, перенес операцию в 61-м военно-мобильном госпитале в Мариуполе и вертолетом был доставлен в Днепр. Врачи говорили, что шансов выжить почти нет. Марк прожил еще несколько дней, умер 14 марта в реанимационном отделении политравмы больницы им. Мечникова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Боец "Азова" Марк Гудзовский умер в больнице Днепра от полученного на Донбассе ранения. ФОТО

На фронте Марк Гудзовский находился с 2015 года. У него остались родители.

 С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 01

 Марк Гудзовский

С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 02

В Днепре простились с украинским воином  Марком Гудзовским.


С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 03
С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 04
С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 05
С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 06
С воином Азова Марком Гудзовским простились в Днепре 07

Фото: Днепр час

Источник: https://censor.net.ua/p3055989
 
 
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Цензор.НЕТФотоОбществоС воином "Азова" Марком Гудзовским простились в Днепре. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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