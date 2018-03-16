 Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату четыреста гривен за один грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали, что после смены злоумышленник встречался с "клиентами", которым передавал заказанную дозу психотропов.

Сотрудники СБУ задержали полицейского на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков. Также задержан сообщник, который поставлял злоумышленнику вещество.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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