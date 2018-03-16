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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:амфетамин (7) Киев (15530) Нацполиция (7071) СБУ (12246)

 Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины задержанному за сбыт наркотических веществ работнику взвода охраны объектов публичной безопасности одного из районных отделов Управления полиции охраны Киева и его сообщнику объявили о подозрении в совершении преступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату четыреста гривен за один грамм. Оперативники спецслужбы задокументировали, что после смены злоумышленник встречался с "клиентами", которым передавал заказанную дозу психотропов.

Сотрудники СБУ задержали полицейского на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков. Также задержан сообщник, который поставлял злоумышленнику вещество.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ 01
Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ 02
Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ 03
Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ 04
Капрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3055971
 
 
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Повысить до сержанта. Ведь не телом же торговал Капрал столичной полиции в нерабочее время зарабатывал на продаже амфетамина, - СБУ - Цензор.НЕТ 10000
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брехня.. в нас сама реформована поліція у світі а злочинність майже подолана (© Повєлітєль Рюкзаков)
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Вел собственное расследование... Удачно внедрился... Только собирался доложить об инициативе - какие-то дилетанты порушили всю комбинацию... Капрал столичной полиции в нерабочее время зарабатывал на продаже амфетамина, - СБУ - Цензор.НЕТ 5160
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внедрился и присел... так то - издержки Капрал столичной полиции в нерабочее время зарабатывал на продаже амфетамина, - СБУ - Цензор.НЕТ 3938 А бабла не мало... торговля, видимо, бойкой была
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хорошо дело поставленно - электронные весы Rockford Arsenal на таких заряд пороха взвешивают
а оказывается и meth тоже можно
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Не, не все. Некоторые ещё и рюкзаками приторговывают, на пару со своими подсвинками. У них это семейным бизнесом зовётся.
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да, странний малий, нормальні пацани в робочий час торгують
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Ну так візьміть,і посадіть його в тюрягу на максимальний термін.Бо він же капрал,а не діамантовий прокурор,і не соломонович його по батькові...
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у нас в Україні багато хто працює на двух-трьох роботах, чи й не новина
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Точнее написать: Торговец наркотиками в свободное от работы время развлекался косплеем полицейского.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКапрал столичной полиции в нерабочее время продавал амфетамин, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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