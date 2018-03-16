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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:авто (3470) Венгрия (569) Закарпатье (1307) Мукачево (261)

 Неизвестные повредили венгерские автомобили на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Сегодня ночью в городе Берегово на Закарпатье неизвестные повредил 9 автомобилей с венгерскими номерами, разбив лобовые или задние стекла.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, автомобили с украинской регистрацией, которые были припаркованы рядом, остались целы.

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"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу, и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация ", - прокомментировали инцидент в полиции.

Напомним, в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде предостерегали венгров от поездок на Закарпатье из-за возможных провокаций.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, для того, чтобы избежать возможных провокаций в марте 2018 года с 16 по 18 не рекомендуются поездки на Закарпатье венгерским группам и индивидуальным туристам, особенно в некоторых городах (например, Хуст, Ужгород)", - предупредили в Генконсульстве.

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Источник: https://censor.net.ua/p3055949
 
 
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Спровоцировали венгры и посол ихний, а кацапня и рада подхватить
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провоцируют там где провоцируется, разшатывают там где расшатывается, бьют там где бьется. Так что имеют что заслужили. Почему то в Житомире или Белой Церкви никто ничего не расшатывает после того как сепаров отп***ли и руки поламали еще в 2014 году.
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Сдаётся мне что это сами местные венгры .. Невідомі пошкодили угорські автомобілі на Закарпатті - Цензор.НЕТ 9450 . Йоббики .. Они в " шатании лодки " заинтересованы ещё больше чем кацапы. !!
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думаю без Савченко здесь не обошлось, как она везде успевает
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ФСБшный анклав в Приднестровье пора уже разгонять. Думаю Румыны тоже заинтересованы утихомирить мадьяро-гэбэшный союз
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меня терзают смутные догадки: в Закарпутье - машины мадьярам бьют.. в Киеве - ГадяТовстаДупа контреволюцию мутит.. в Харькове сепары собирались мосты взрывать...
виден синхрон событий..
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а в тюрьме никого. Тут смутных догадок у тебя нет?
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тока-тока мадяры предупредили, что в Закарпатье "нашихбьют", как тут - на тебе! какое, блядь, совпадение!
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Пусть венгерская сторона прекратит реагировать на эти закидоны и всё уляжется.
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Оно и понятно, что это северный парашенский ветер бьет стекла.
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Ошибаешься, четвертый. Крым, Донбасс, Сирия и....)))))
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Да в Берегово половина местных ездит на венгерской регистрации! До границы 7 км. Они там каждую неделю к родственникам катаются.
Не верю!
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Насколько знаю закарпатцы любители рузьгого мира и рыгоаналов. Кушайте что заварили большой ложкой.
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Все венгры дружно на сигналке сэкономили? Вот пускай на сэкономленные деньги и меняют стекла. Может, додумались хоть КАСКО оформить, если она у нас действует... Но без нормальной сигналки КАСКО существенно дороже. Кроме того, накануне само пр-во Венгрии раздувало истерию, что просят своих граждан воздержаться от посещения Закарпатья. Теперь страховые, со ссылкой на форс-мажор могут съехать с выплат.
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пора там всю гебняву здоту переловити
а то "камсамольскає падполь'є паднялось" і развонялось
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не трогай генпгокугога.. он хороший.. когда спит... зубами к стенке
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Вы чего, совсем заполитизировались?
Да таких "венгерских", "литовских", "польских", "болгарских" машин полно в Украине.

Про евробляхи слышали? Неизвестные повредили венгерские автомобили на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9582
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при джугашвілє за злочини під час війни розстрілювали, а тут лише "запалітізіровалісь"
нічого: слюбіца, стєрпіца
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третий клон путина.. он за закарпатье отвечает
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Кто нибудь может мне объяснить длину Путинских рук? А то я ночью спать боюсь, чую рука Путина под одеялом ползает
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путин всю вашу Беларусь ипет,так что под одеялом ты чувствуешь совсем не руки
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да Ужас. Как ни зайду на Цензор, путин взорвал, путин кинул, путин разбил, сташно жить
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на верхнем снимке мазда 323 зеленая,была такая у меня давно,отличная машина,удобная,автомат,японской сборки и не дорогая
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эта машина была давно у меня,но и сейчас она лучше твоего тролейбуса на котором ты путешествуешь на завод трактора делать
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Какие убогие автомобили, а еще на еврономерах. У вас все на таком хламе ездят?
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то есть у вас женщины дают в зависимости от стоимости машины,я всегда знал ,что вы проститутки там Невідомі пошкодили угорські автомобілі на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7790
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вот твоя мама этому пример,ориентировалась на алкаша и ты получился
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Если мужик старше 30 лет ездит на таком г.ов.не, с ним все понятно. Не годится для размножения
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Для размножения мозгов не надо, тут ты прав.
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это машина обычного минчанина,ты думал будешь тут рассказывать,какие вы богатые и тебя не проверят на писдешь
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Это не машина - специально написано же, что недвижимость. И с чего Вы взяли, что минчанин обычный?
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Етот хлам стоит 200-500у.е. Максимум месяц работы. А вы сколько лет на автомобиль собираете?
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они на тролейбусах ездят,кто в колхозе на тракторе,такие машины только в интерете видели
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нефиг ставить свой хлам на газонах,нарушение ПДД 15.10 п.Є,быдло оно и на венгерских номерах есть быдло
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Водители, поставившие на газон машины с украинской регистрацией - не быдло.
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Это косабы хотят рассорить братские народи. Климкин не даст соврать.
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Все силы были брошены на поимку террориста номер один Нади...
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Біснуються націки,поліції,більш всього,дана вказівка не руш!Гаранту в мутній воді легше рибку ловити-дестабілізація,а там і особливе положення.Другого варіанту стати вдруге президентом немає!!!!!
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Так сами себе, скорее всего, и разбили, чтобы подтвердить опасность для венгров в Закарпатье. Кому они нахрен упали, вообще. Да еще и с методами казламордых в придачу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные повредили венгерские автомобили на Закарпатье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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