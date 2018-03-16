 Неизвестные повредили венгерские автомобили на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, автомобили с украинской регистрацией, которые были припаркованы рядом, остались целы.

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"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня около 6:47 утра от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу, и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация ", - прокомментировали инцидент в полиции.

Напомним, в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде предостерегали венгров от поездок на Закарпатье из-за возможных провокаций.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, для того, чтобы избежать возможных провокаций в марте 2018 года с 16 по 18 не рекомендуются поездки на Закарпатье венгерским группам и индивидуальным туристам, особенно в некоторых городах (например, Хуст, Ужгород)", - предупредили в Генконсульстве.







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