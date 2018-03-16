 Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.
"Возле нашего украинского стенда ему (Макрону. - Ред.) презентовали перевод рассказов Олега Сенцова. Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше :) а Олег обязательно подпишет свою книгу получателю", - написал он.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".
"Возле нашего украинского стенда ему (Макрону. - Ред.) презентовали перевод рассказов Олега Сенцова
Книгу рассказов во французском переводе авторства украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в незаконном заключении в РФ, передали президенту Франции Эммануэлю Макрону во время посещения им Парижского международного книжного салона.
Об этом посольство Украины во Франции написало на своей странице в Facebook.
А вообще, люди почему-то часто путают "руссофобию" с "руссофилией"...
"Фобия", это боязнь.
А то что они делают, называется "филией"...
ударом Макрона можно считать ответ на вопрос российской журналисты Russia Today. Президента Франции спросили, почему у российских журналистов были сложности в получении доступа к его предвыборному штабу, на что он ответил, что Russia Today распространяли клевету и не вели себя как пресса и как журналисты.
- Они себя вели как органы влияния, органы пропаганды, и лживой пропаганды, ни больше, ни меньше, - уточнил французский лидер
помимо летального воздействия
на непосредственно контактировавших с ним,
оказывает воздействие на огромные массы людей,
вызывая у них стойкую русофобию 😀