 Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Возле нашего украинского стенда ему (Макрону. - Ред.) презентовали перевод рассказов Олега Сенцова. Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше :) а Олег обязательно подпишет свою книгу получателю", - написал он.

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Фото: Климкин/ Twitter

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".