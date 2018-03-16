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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:книги (386) МИД (4444) Климкин (1618) Сенцов (389) Макрон (158)

 Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин. ФОТО

Президент Франции Эммануэль Макрон на Парижском книжном салоне отказался подходить к россиянам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Возле нашего украинского стенда ему (Макрону. - Ред.) презентовали перевод рассказов Олега Сенцова. Рад, что стенд состоялся при поддержке МИД, работаем дальше :) а Олег обязательно подпишет свою книгу получателю", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов в колонии пишет сценарии и отказывается от работы "на режим", - адвокат Динзе

Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин 01
Фото: Климкин/ Twitter

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил режиссера О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Украинский режиссер был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

Макрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3055934
 
 
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..ну украинском?
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все думали ,что русские просто украинский язык не понимают ,а оказывается вы просто тупые

"Возле нашего украинского стенда ему (Макрону. - Ред.) презентовали перевод рассказов Олега Сенцова
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Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився відвідати стенд РФ, а біля українського йому подарували книгу оповідань Сенцова, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4827
Книгу рассказов во французском переводе авторства украинского режиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в незаконном заключении в РФ, передали президенту Франции Эммануэлю Макрону во время посещения им Парижского международного книжного салона.
Об этом посольство Украины во Франции написало на своей странице в Facebook.
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російські свині, які ж вони можуть бути? Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився відвідати стенд РФ, а біля українського йому подарували книгу оповідань Сенцова, - Клімкін - Цензор.НЕТ 369
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Надо было их вообще не пускать на форум "стенд росийских методичек", вон Прибалты отправили домой кацапов вместе с балалайками.
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Какой урон латвийской культуре... Недополучит теперь эстетического наслаждения и глоток нарассейской "культурной" эйфории.
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Рашка теперь токсичная в прямом смысле слова. Не знаешь кого и когда они еще траванут газом.
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Як було у класика - В Европах за рубль ничего не дают а скоро будут давать в морду)))
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Нее, - Бандэровец!
А вообще, люди почему-то часто путают "руссофобию" с "руссофилией"...
"Фобия", это боязнь.
А то что они делают, называется "филией"... Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився відвідати стенд РФ, а біля українського йому подарували книгу оповідань Сенцова, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2433
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Обошёл стороной стенд с вяликорасейской туалетной бумагой...)))
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Российский журналист Илья Мильштейн выделил три удара президента Франции Эммануэля Макрона, которые он применил во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.30 МАЯ 2017
ударом Макрона можно считать ответ на вопрос российской журналисты Russia Today. Президента Франции спросили, почему у российских журналистов были сложности в получении доступа к его предвыборному штабу, на что он ответил, что Russia Today распространяли клевету и не вели себя как пресса и как журналисты.
- Они себя вели как органы влияния, органы пропаганды, и лживой пропаганды, ни больше, ни меньше, - уточнил французский лидер
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ну правильно, там на 17-ую страницу новичок нанесен.
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туда и подходить страшно, неизвестно какой токсин в тех книгах, и что может произойти возле стенда.
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То Макарона его "стара шкапа" не пустила. Там в песочнице неправильная багнюка, из которой лепятся неправильные коныки. Надо ж чем-то занять хлопца, пока прыстаркувата МИЛФа спокойно выберет себе геронтологическу кныжку.
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Что принимаем? Нюхаем, колемся, глотаем?
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Шо, в методичке более подходящего высера не нашлось?
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Отошел от методички. А сочинения на свободную тему у нарассеян никогда не получались.
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Шо, тоже любители антикварных организмов? То нехай вам присняться котячії яйця і груди стареньких бабусь.
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Та знаем, вьі там все на расии якутские скульпторьі, знаете из чего коньіков лепить надо Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився відвідати стенд РФ, а біля українського йому подарували книгу оповідань Сенцова, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8785
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Яд "Новичок", примененный в Солсбери,
помимо летального воздействия
на непосредственно контактировавших с ним,
оказывает воздействие на огромные массы людей,
вызывая у них стойкую русофобию 😀
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Фобия это боязнь, хэйт это ненависть. Говори правильно яд "Новичок" вызывает руссохейтерство. И мы руссохейтеры
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Как видно , литература о том как слепить петуха из говна , и построить ракету с йадерным мотором , которая к тому же не знает куда ей лететь , Макрона не интересует . ! И это правильно .!! .
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За тех, кто затевает! (лаконичный политкорректный тост)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМакрон на Парижском книжном салоне отказался посетить стенд РФ, а возле украинского ему подарили книгу рассказов Сенцова, - Климкин. ФОТО
 
 
 
 
 
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