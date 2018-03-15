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Все про:Львовщина (1399) нефтепровод (51) Сарган (229)

 По факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ. ФОТОрепортаж

В Генпрокуратуре заявляют, что через "врезку" в нефтепровод на территории Львовской и Волынской областей задержаны 15 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала  пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Она отметила: "Прокуратурой Волынской области совместно с УЗЭ Департамента защиты экономики Нациполиции Украины и следователями следственного управления ГУ Нацполиции в области, при содействии охранной организации, в результате проведения комплекса следственных (розыскных) действий, в том числе негласных, разоблачена межрегиональная организованная вооруженная группа, в состав которой входило около 25 человек, которые специализировались на кражах нефтепродуктов в особо крупных размерах на территории Волынской и Львовской областей.

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Используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, специально приспособленные помещения, правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство, так называемую "врезку" в магистральный нефтепровод компании "ПрикарпатЗападтранс", откуда в течение последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4 млн. 140 тыс. грн.

Успешно совершив эту кражу, 14 марта 2018 группа расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла "врезку" в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов "Дружба". На этом этапе преступная деятельность группы была приостановлена.

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Всего в операции по разоблачению правонарушителей в течение 14-15 марта одновременно привлечено 120 правоохранителей - прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, обнаружено и изъято 3 единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенное топливо в объеме 60 тонн, наличные средства, драгоценности, задержаны 15 человек.

Предварительно действия злоумышленников квалифицированы как совершенные организованной группой кражи в особо крупных размерах и повреждения магистральных нефтепроводов (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 УК Украины).

Продолжаются неотложные следственные действия".

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По факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ 01
По факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ 02
По факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ 03
По факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ 04
По факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ 05

 

Источник: https://censor.net.ua/p3055880
 
 
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"По факту незаконной врезки" сначала им нужно хорошенько "врезать", чтоб знали, что красть нельзя, а потом уже изымать.
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Тим більше, що врізались, скоріше за все, різного роду шубки...
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Нас государство обворовало давно а олигархи за счет населения стали богатыми, им ничего когда воруют, правильно влупили пацаны этот провод.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПо факту незаконной врезки в нефтепровод задержано 15 человек, изъято оружие, деньги и 60 тонн топлива, - ГПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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