 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Только что в студии 5 канала произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.

Это произошло из за правок Лозового. Я вызвал полицию для оформления протокола".