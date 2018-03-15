 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Только что в студии 5 канала произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.
Это произошло из за правок Лозового. Я вызвал полицию для оформления протокола".
У лаврова уже трухлявые копыта. Скоро отбросит.
Это не драка,а флешмоб!
чем то по причинному месту? )))))
ты негодяй Израэль Хендс!
А на ветке с новостью о том как подрались кандидаты в президенты паРаши в прямом эфире...он разумеется не отметился..... присяга не велит наверное...
Бий губатого! ))
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4.зйомка - $ 5000, для тоши-гераши зкидка) 50%
Многие утверждают что раша отравила Скрипаля только с целью ликвидации того кто много знал, но лично я вижу в этом отравлении совсем другие более опасные мотивы, которые значительно опаснее чем многие современные супер эксперты предполагают. Мотивы кремлевских преступников могут состоять в том, чтобы запугать западные страны новым оружием. Этим действием раша оповестила запад что у них есть оружие массового поражения от которого в мире не существует защиты и раша может применить это оружие где угодно и когда угодно. Сейчас мир должен задуматься над защитой от оружия массового поражения Новичёк и ответить рашке более жесткими санкциями и разрывом абсолютно всех отношений.
Антон стремится поскорее,
уравновесить зло добром!
увидел: парень бьет мальчишку -
за полисменами бегом...