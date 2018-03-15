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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:драка (1612) Ивченко (29) Лозовой Андрей (110) Геращенко_Антон (889) Гончаренко (232)

 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал информациию о том, что в студии 5 канала состоялась драка между народными депутатами Алексеем Гончаренко (Блок Петра Порошенко) и Вадимом Ивченко (Батькивщина).

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Только что в студии 5 канала произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.

Это произошло из за правок Лозового. Я вызвал полицию для оформления протокола".

 

Источник: https://censor.net.ua/p3055878
 
 
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З чоловіка відьми третього тисячоліття знущаєшся ?
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Жаль, что видео недоступно. Зато всегда приятно посмотреть, как лавров копытами за землю цепляется. Видео доступно, порадуйтесь.
У лаврова уже трухлявые копыта. Скоро отбросит.
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разве это драка? Где кровь на стенах? Где выбитые зубы? Где оторванные пуговыцы? Нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии - Цензор.НЕТ 291
Это не драка,а флешмоб!
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та лешику гончаренко и так достается, почти как шляшку
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отшлепали? ))))
чем то по причинному месту? )))))
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Як вони Неньку каxают
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Этот сыночек Коктусева уже давно напрашивается. Мало вломили.
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бпп и блятькивщина подрались из-за заднеприводных поправок, вот это ребята и есть коалиция "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 7165
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Вот это жестокое месиво...как спать теперь..
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Надо культурно спорить, а не драться в студиях.
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И тут же житель одной из областей паРаши вставил свой пятак......
А на ветке с новостью о том как подрались кандидаты в президенты паРаши в прямом эфире...он разумеется не отметился..... присяга не велит наверное... "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 6061
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Я так сказать, обобщил. Не надо дурным примерам следовать.
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Надеюсь поскребыша Гончаренко покрыли синими веснушками?
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Лёша опять себя показал опущенным чмом.
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Мабудь. ефектніше звучить таке: Льоша не спростував своє реноме опущеного чмо. "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 4462
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Вибори наближаються.
Бий губатого! ))
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це нагадує розцінки в домі розпусти :
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4.зйомка - $ 5000, для тоши-гераши зкидка) 50% "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии - Цензор.НЕТ 6403 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии - Цензор.НЕТ 6403 "Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии - Цензор.НЕТ 3094
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В прошлый раз, конечно, в челюсть с левой было красочнее: https://www.youtube.com/watch?v=33ZnGFseJ7E
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Лёшик конечно не подарок, а вот интересно этот гопник, что ему в дыню дает сейчас где, за сепаров воюет или гешефт делает?
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то в челюсть постановка, его ласково уложили, он ждал это поглаживание по лицу, очевидно ЖЕ!
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Мотивы отравления Скрипаля или как кремлевские бандиты запугивают мир.
Многие утверждают что раша отравила Скрипаля только с целью ликвидации того кто много знал, но лично я вижу в этом отравлении совсем другие более опасные мотивы, которые значительно опаснее чем многие современные супер эксперты предполагают. Мотивы кремлевских преступников могут состоять в том, чтобы запугать западные страны новым оружием. Этим действием раша оповестила запад что у них есть оружие массового поражения от которого в мире не существует защиты и раша может применить это оружие где угодно и когда угодно. Сейчас мир должен задуматься над защитой от оружия массового поражения Новичёк и ответить рашке более жесткими санкциями и разрывом абсолютно всех отношений.
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та это они стресс снимали после ПЛАМЕННОЙ речи Югы в Парламенте
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Нее... скорее мозги вскипели после той ахинеи которую несла "первый номер в списке батькивщины" журналистам о Майдане...
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Больше чем Ляшко в Раде всеравно никого не били.
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Чому вони обидва не загинули у непримиренній боротьбі??? - хай би вдавили друг друга...
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У козлорылых в эфире телеящика два комунизда устроили потасовку в студии,выясняли у кого комуниздм больше и толще,теперь наши,тоже своего рода комунизды,все норовят чтото скомуниздить,также подрались в студии...Кто под кого косит,те или эти?)))
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Не знаю кто такой Ивченко, но поддерживаю! "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 5983 Соевых рыгов нужно метелить круглосуточно!
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Вони уси гроши любят в чем разница,в лозунгаx
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А я вот не понял ,кто из них "козлина",а кто "бля",но склоняюсь к мнению ,что это Гончаренко один в двух лицах
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Губошлёп и дрался - уже смешно. "Ідіот! Козлина, бля", - нардепи Івченко та Гончаренко побились у телевізійній студії - Цензор.НЕТ 9163 Вечерком будет дома портки стирать.
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Главное Надю не трогайте, а то будет стрелять и взрывать
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***
Антон стремится поскорее,
уравновесить зло добром!
увидел: парень бьет мальчишку -
за полисменами бегом...
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5-й никто не смотрит,вот и пришлось Герычу пересказывать события отдельным номером программы
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Теперь победитель должен драться в финале против победителя драки среди коммуняк
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треба вже Кличка випускати до цих партій.....а жопозицію поставити разом з комуняками- заборонити в УКРАІНІ..............
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Гончаренко звично нахилився і вже почав оголяти низ спини...
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Я за Льошика Гончаренко. Розумний хлопець з чіткою проукраїнською і антирашинською позицією..
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ну не скажи.....льошик ще той гравець ...з ригонівских теренів.......обставини не іх користь - хуйло вже живий труп і куди..куди податись цім посміховиськам-ніби народним обранцям....як вони в ту раду попадають...через задній двір чи як....
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Ну той що шо з ригонівських.. мені важлива яка його позиція зараз коли країна в біді . А тут у нього все чітко. І до речі саме він надупевнено опонує нинішній ригальні з жопоблоку..
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треба вже Кличка випускати до цих партій.....а жопозицію поставити разом з комуняками- заборонити в УКРАІНІ..............
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а"мальчиш-плохиш" все подглядывает, подсматривает и подстукивает?
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Якщо від Батьківщини то це тупе фанатичне люле-зомбі. Мабуть варнякало про "гєнацид і голодомор нацИї"
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Гончара вообще-то пора отправить к проотцам и жаль что Ивченко мало въепашил этому сосунку. Ну антошка сразу вызывать мусоров - чувствуется жидовская натура.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Идиот! Козлина, бля", - нардепы Ивченко и Гончаренко подрались в телевизионной студии. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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