 "Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.ФМ.

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"Однако, прямо на дверях больницы висит объявление о том, как миновать блокпост. Только предназначено оно не экстремистам и террористам, а пациентам с кардиостимуляторами", - говорится в новости.











"Куда ни кинь в Керчи всюду возводятся заборы, растут решетки - осталось вышки с пулеметами по периметру поставить и чипировать чтоб не сбежали", - коммекнтируют новость крымчане.

Как сообщалось ранее, в Симферополе и Керчи установили заборы на территории автовокзалов.



В пресс-службе предприятия "Крымавтотранс" утверждают, что работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском оккупационном "правительстве" Крыма, после их окончания на автовокзале введут пропускной режим, попасть на платформы смогут только обладатели билетов на автобусы.