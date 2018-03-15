 "Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.ФМ.
"Однако, прямо на дверях больницы висит объявление о том, как миновать блокпост. Только предназначено оно не экстремистам и террористам, а пациентам с кардиостимуляторами", - говорится в новости.
"Куда ни кинь в Керчи всюду возводятся заборы, растут решетки - осталось вышки с пулеметами по периметру поставить и чипировать чтоб не сбежали", - коммекнтируют новость крымчане.
Как сообщалось ранее, в Симферополе и Керчи установили заборы на территории автовокзалов.
В пресс-службе предприятия "Крымавтотранс" утверждают, что работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском оккупационном "правительстве" Крыма, после их окончания на автовокзале введут пропускной режим, попасть на платформы смогут только обладатели билетов на автобусы.
Во-вторых, какая "стена Трампа"? где такая существует?
Скоро,что бы с женой занятся сексом,будете заявление в фсб писать,что б вам разрешили..
Животные,крысчане--вы это заслужили,собакам собачья жизнь и смерть.
читай... ВОФА ХЙУЛО!
С википедии: Блокпо́ст (блок-пост) - заградительный, укреплённый контрольно-пропускной пункт с вооружённой охраной на дорогах, въездах в населённые пункты и тому подобное (обычно на оккупированной или временно занятой войсками территории), способный самостоятельно держать круговую оборону.
Такие дела. На входе компактно так блокпост уместился, и если что - амбразура нападёт.