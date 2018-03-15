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 Политика Украины
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 "Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели. ФОТОрепортаж

Керченскую больницу № 2 обнесли забором. Как рассказали в больнице, это сделано с целью обеспечения безопасности, в рамках действующей в РФ программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.ФМ.

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"Однако, прямо на дверях больницы висит объявление о том, как миновать блокпост. Только предназначено оно не экстремистам и террористам, а пациентам с кардиостимуляторами", - говорится в новости.

Внимание! На входе работает блокпост: оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели 01
Внимание! На входе работает блокпост: оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели 02
Внимание! На входе работает блокпост: оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели 03
Внимание! На входе работает блокпост: оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели 04
Внимание! На входе работает блокпост: оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели 05

"Куда ни кинь в Керчи всюду возводятся заборы, растут решетки - осталось вышки с пулеметами по периметру поставить и чипировать чтоб не сбежали", - коммекнтируют новость крымчане.

Как сообщалось ранее, в Симферополе и Керчи установили заборы на территории автовокзалов.

В пресс-службе предприятия "Крымавтотранс" утверждают, что работы проводят по распоряжению антитеррористической комиссии при российском оккупационном "правительстве" Крыма, после их окончания на автовокзале введут пропускной режим, попасть на платформы смогут только обладатели билетов на автобусы.

Источник: https://censor.net.ua/p3055869
 
 
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Вся паРаша...это одна большая зона.....
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хотели-получите-распишитесь.... все на выборы Мордора
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Керчь та Севастополь і до Майдану були ватними ось нехай і ходять до лікарні як у сізо.
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Надо теперь пациентам полосатые пижамы выдать и номер полиса медстраховки на руке набить. Ну и на входе - девиз: "Каждому - свое лечение". "Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели - Цензор.НЕТ 3725
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Для русни это вполне норма. Заборы,решетки,вышки с вертухаями. Все как у дедов.
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В некоторых странах сразу стены ставят на границе.
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Заметь, я как бы товарища американца про стену Трампа спрашивал.
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Во-первых, твои товарищи - на восток от тебя.
Во-вторых, какая "стена Трампа"? где такая существует?
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Угу,в странах Балтии,Норвегии. От русни огораживаются.
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.... и на вышке высокой...безразличный рашист.... "Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели - Цензор.НЕТ 1218
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і ващє пора забути про лікарні, є бізне-офіси РПЦ там молитвами пусть лєчацца
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Так это же чудесно)))В больничку--руки за спину,лицом к стене))На автобус сесть--руки за голову мордой вниз))
Скоро,что бы с женой занятся сексом,будете заявление в фсб писать,что б вам разрешили..
Животные,крысчане--вы это заслужили,собакам собачья жизнь и смерть.
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Колись крисчани боялися "бєндєровцов і правосєков".. А тепер кого вони бояться?
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"На входе работает блокпост"... мне одному кажется, что как-то логически коряво и напоминает строку из стиха Шляпникова - "на нас напала амбразура"?
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P.S.: не зря почувствовал что-то не то - ...так оно и есть "Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели - Цензор.НЕТ 7497

С википедии: Блокпо́ст (блок-пост) - заградительный, укреплённый контрольно-пропускной пункт с вооружённой охраной на дорогах, въездах в населённые пункты и тому подобное (обычно на оккупированной или временно занятой войсками территории), способный самостоятельно держать круговую оборону.

Такие дела. На входе компактно так блокпост уместился, и если что - амбразура нападёт.
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Пачиму 220V не пропустили? И гиде калючка? Недоработка, однако. Экстремизмом попазивает.)
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ну все. теперь туда можно приглашать оркестр балалаечников "эрзянская гармонь" под управлением шмулевича.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Внимание! На входе работает блокпост": оккупанты обнесли забором больницу в Керчи и поставили металлоискатели. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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