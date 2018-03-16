 Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта. ФОТОрепортаж

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал некоторые моменты этих двух парламентских дней.
Четверг, 15 марта
"Фронтовик" Антон Геращенко в гостях у "еврооптимистов"
Нардепы Вадим Новинский и Александр Грановский
Тезки Вилкул и Грановский
"Радикал" Мосийчук рад приходу представителя Президента в ВР Ирины Луценко
Олег Ляшко смотрит на купол парламента
Кому-то подарят букет роз..
Глава фракции БПП Артур Герасимов и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук пришли к спикеру ВР Парубию
С трибуны ВР выступает Генпрокурор Юрий Луценко
Бывший глава фракции БПП Игорь Грынив ведет беседу с сыном Президента Алексеем
Важный момент матча..
Вадим Рабинович в центре внимания
Сергей Пашинский в гостях у "Радикальной партии"
Сергей Пашинский и спикер ВР Андрей Парубий
"Еврооптимист" Сергей Лещенко
Лидер "Оппоблока" Юрий Бойко. Вчера с члена его фракции Евгения Бакулина депутаты сняли неприкосновенность
Уволенная с должности главы НБУ Валерия Гонтарева и ее преемник на этой должности Яков Смолий
Пятница, 16 марта
Украинские министры готовятся к "часу вопросов" от нардепов
Внефракционный нардеп Мищенко читает про Надежду Савченко, которую вчера исключили из комитета по нацбезопасности и обороне
Руководители фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Андрей Иванчук
Внефракционный Олег Мусий и фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат от БПП
Новоназначенный омбудсмен Людмила Денисова
Пятничная Рада
"Фронтовик" Антон Геращенко и Сергей Власенко от "Батькивщины" в гостях у "Самопомочи"
Министры
Первый вице-спикер Ирина Геращенко и спикер Андрей Парубий в президиуме Верховной Рады
Нардеп от Луганщины Сергей Шахов ведет переписку: "Цена паски в этом году не будет превышать 20 грн".- "Может и не будем раздавать".
Депутаты от "Радикальной партии" оживленно беседуют с Сергеем Шаховым
Бывший член фракции БПП Владислав Голуб
Министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун
Парасолька мабуть така:
- Слухай, там Верховна рада горить, можеш чимось допомогти?
- Можу злити вам пару літрів бензину.