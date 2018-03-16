 Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта. ФОТОрепортаж

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал некоторые моменты этих двух парламентских дней.

Четверг, 15 марта

"Фронтовик" Антон Геращенко в гостях у "еврооптимистов"

Нардепы Вадим Новинский и Александр Грановский

Тезки Вилкул и Грановский

"Радикал" Мосийчук рад приходу представителя Президента в ВР Ирины Луценко

Олег Ляшко смотрит на купол парламента

Кому-то подарят букет роз..

Глава фракции БПП Артур Герасимов и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук пришли к спикеру ВР Парубию





С трибуны ВР выступает Генпрокурор Юрий Луценко

Бывший глава фракции БПП Игорь Грынив ведет беседу с сыном Президента Алексеем

Важный момент матча..

Вадим Рабинович в центре внимания

Сергей Пашинский в гостях у "Радикальной партии"

Сергей Пашинский и спикер ВР Андрей Парубий

"Еврооптимист" Сергей Лещенко

Лидер "Оппоблока" Юрий Бойко. Вчера с члена его фракции Евгения Бакулина депутаты сняли неприкосновенность

Уволенная с должности главы НБУ Валерия Гонтарева и ее преемник на этой должности Яков Смолий

Пятница, 16 марта





Украинские министры готовятся к "часу вопросов" от нардепов





Внефракционный нардеп Мищенко читает про Надежду Савченко, которую вчера исключили из комитета по нацбезопасности и обороне

Руководители фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Андрей Иванчук

Внефракционный Олег Мусий и фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат от БПП

Новоназначенный омбудсмен Людмила Денисова

Пятничная Рада

"Фронтовик" Антон Геращенко и Сергей Власенко от "Батькивщины" в гостях у "Самопомочи"

Министры

Первый вице-спикер Ирина Геращенко и спикер Андрей Парубий в президиуме Верховной Рады





Нардеп от Луганщины Сергей Шахов ведет переписку: "Цена паски в этом году не будет превышать 20 грн".- "Может и не будем раздавать".

Депутаты от "Радикальной партии" оживленно беседуют с Сергеем Шаховым

Бывший член фракции БПП Владислав Голуб

Министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун