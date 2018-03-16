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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Бакулин (48) ВР (21755) депутат (2505) парламент (766) Савченко (2601) Гонтарева (723)

 Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта. ФОТОрепортаж

В четверг, 15 марта, Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Евгения Бакулина и разрешила его задержание и арест, уволила главу НБУ Валерию Гонтареву, назначив на ее место Якова Смолия, а также исключила Надежду Савченко из комитета по нацбезопасности и обороне. В пятницу депутаты традиционно слушали министров и задавали им вопросы.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал некоторые моменты этих двух парламентских дней.

Четверг, 15 марта

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 01

"Фронтовик" Антон Геращенко в гостях у "еврооптимистов"

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 02

Нардепы Вадим Новинский и Александр Грановский

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 03

Тезки Вилкул и Грановский

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 04

"Радикал" Мосийчук рад приходу представителя Президента в ВР Ирины Луценко

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 05

Олег Ляшко смотрит на купол парламента

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 06

Кому-то подарят букет роз..

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 07

Глава фракции БПП Артур Герасимов и замглавы "Народного фронта" Андрей Иванчук пришли к спикеру ВР Парубию

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 08
Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 09

С трибуны ВР выступает Генпрокурор Юрий Луценко

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 10

Бывший глава фракции БПП Игорь Грынив ведет беседу с сыном Президента Алексеем

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 11

Важный момент матча..

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 12

Вадим Рабинович в центре внимания

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 13

Сергей Пашинский в гостях у "Радикальной партии"

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 14

Сергей Пашинский и спикер ВР Андрей Парубий

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 15

"Еврооптимист" Сергей Лещенко

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 16

Лидер "Оппоблока" Юрий Бойко. Вчера с члена его фракции Евгения Бакулина депутаты сняли неприкосновенность

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 17Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 18

Уволенная с должности главы НБУ Валерия Гонтарева и ее преемник на этой должности Яков Смолий

Пятница, 16 марта

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 19
Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 20

Украинские министры готовятся к "часу вопросов" от нардепов

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 21
Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 22

Внефракционный нардеп Мищенко читает про Надежду Савченко, которую вчера исключили из комитета по нацбезопасности и обороне

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 23

Руководители фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и Андрей Иванчук

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 24

Внефракционный Олег Мусий и фигурант "янтарного дела" Борислав Розенблат от БПП

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 25

Новоназначенный омбудсмен Людмила Денисова

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 26

Пятничная Рада

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 27

"Фронтовик" Антон Геращенко и Сергей Власенко от "Батькивщины" в гостях у "Самопомочи"

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 28

Министры

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 29

Первый вице-спикер Ирина Геращенко и спикер Андрей Парубий в президиуме Верховной Рады

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 30
Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 31

Нардеп от Луганщины Сергей Шахов ведет переписку: "Цена паски в этом году не будет превышать 20 грн".- "Может и не будем раздавать".

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 32

Депутаты от "Радикальной партии" оживленно беседуют с Сергеем Шаховым

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 33

Бывший член фракции БПП Владислав Голуб

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта 34

Министр инфраструктуры Владимир Омелян и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Источник: https://censor.net.ua/p3055844
 
 
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Вроде и не старушка древняя, чтоб сиськи так опустились.

Пасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта - Цензор.НЕТ 3607
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Краватка у Ляшка якась...фірмова.
Парасолька мабуть така:


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Мужик підбігає до тасиста:
- Слухай, там Верховна рада горить, можеш чимось допомогти?
- Можу злити вам пару літрів бензину.
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... эта подборка для подтверждения мысли, что гадя таки была права ?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПасхи по 20 грн от Шахова и Грановский в гостях у Оппоблока, - работа ВР 15 и 16 марта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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