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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1005) оружие (3377) СБУ (12243) Сумщина (543)

 Двое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с полицией блокировали на Сумщине поступления оружия и боеприпасов из района проведения АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое ранее судимых жителей города Тростянец и одного из сел Белопольского района области приобрели военные средства поражения у лиц, которые часто посещали восток Украины.

Двое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 01

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Во время санкционированных обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, 10 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм. По оперативной информации, мужчины сами планировали использовать арсенал оружия для уголовных преступлений.

Двое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 02
Двое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ 03

Также смотрите: Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3055836
 
 
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Шо поделаешь, небезопасно щас, от полиции толку ноль. Все самим приходится.
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хотели покуситься на югика,петьку,палубия и муженку. На "жинку миллениуму" - не встало...А вообще,похоже,что кому-то дан приказ "к памятной дате наловить террористов-бонбистов" любой ценой. А бобики,как всегда ответили "Выполним и перевыполним".
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так пусть и проверяют тех кто от туда выезжает, а простой народ не виноват, они посмотрели на бл.дство, которое происходит в АП и парламенте и поняли что им прийдется самим за себя стоять.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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