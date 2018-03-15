 Двое жителей Сумщины задержаны за скупку оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое ранее судимых жителей города Тростянец и одного из сел Белопольского района области приобрели военные средства поражения у лиц, которые часто посещали восток Украины.

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Во время санкционированных обысков по месту жительства обоих злоумышленников правоохранители изъяли гранатомет РПГ-22, 10 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, а также 120 патронов калибра 5,45 мм. По оперативной информации, мужчины сами планировали использовать арсенал оружия для уголовных преступлений.





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Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.