 Двое сотрудников уголовного розыска задержаны в Виннице за торговлю служебной информацией, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперуполномоченные Левобережного отделения полиции Винницы, 26 и 27 лет, имея доступ к серверу служебных баз информации, торговали его данными.

Покупатели заказывали им необходимую информацию и переводили на банковские карточки названную полицейскими сумму. Передача информации и переписки происходило с помощью, по их мнению, наиболее защищенного телефонного мессенджера. Банковские карты были оформлены на жену одного из полицейских и их знакомого - фигуранта уголовного производства, начатого по факту незаконного завладения автомобилем.

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Совместными действиями киберполиции и внутренней безопасности Нацполиции проведены санкционированные обыски по месту службы уличенных сотрудников и их месту жительства. Изъяты банковские карточки и компьютерная техника.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации , совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по материалам внутренней безопасности полиции, открыто производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

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За сбыт служебной информации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.