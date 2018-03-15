 Двое сотрудников уголовного розыска задержаны в Виннице за торговлю служебной информацией, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Оперуполномоченные Левобережного отделения полиции Винницы, 26 и 27 лет, имея доступ к серверу служебных баз информации, торговали его данными.
Покупатели заказывали им необходимую информацию и переводили на банковские карточки названную полицейскими сумму. Передача информации и переписки происходило с помощью, по их мнению, наиболее защищенного телефонного мессенджера. Банковские карты были оформлены на жену одного из полицейских и их знакомого - фигуранта уголовного производства, начатого по факту незаконного завладения автомобилем.
Совместными действиями киберполиции и внутренней безопасности Нацполиции проведены санкционированные обыски по месту службы уличенных сотрудников и их месту жительства. Изъяты банковские карточки и компьютерная техника.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации , совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, по материалам внутренней безопасности полиции, открыто производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
За сбыт служебной информации предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.