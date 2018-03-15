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 Происшествия
  1964  18
Все про:граната (552) Киев (15522) Белошицкий (1)

 Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий. ФОТОрепортаж

Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение. Патрульные не пострадали, повреждена только служебная машина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение  первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкого, происшествие случилось ночью в Деснянском районе Киева.

"Патрульный экипаж второй роты заметил гражданина, который своим поведением вызвал у полицейских подозрение (лицо быстро изменилло направление движения, увидев полицейских). Старший лейтенант полиции Виталий Сорока и капрал полиции Максим Небелюк решили остановить гражданина для проверки. Сразу в начале общения, гражданин достал из кармана сверток с веществом "похожей" наркотическую", - пишет он.

Патрульные сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для извлечения вещества и проведения необходимых действий.
Но при проведении дальнейшей поверхностной проверки, мужчина достал из кармана гранату (скорее всего РГД-5) и швырнул под ноги полицейским.

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"Мгновенно отреагировав, полицейским удалось отбежать и спрятаться от взрыва за остановкой общественного транспорта.
К счастью, кроме служебного Приуса от взрыва никто не пострадал. Гражданина задержали, а при нем еще был обнаружен предмет похожий на переделаный боевой пистолет, и "заточку". Далее с ним будут работать следователи", - сказано в сообщении.

Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий 01
Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий 02
Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий 03
Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий 04
Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий 05
Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий 06

Источник: https://censor.net.ua/p3055767
 
 
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Кажется, дожили, увы... Когда у каждого бандюгана за пазухой граната а за поясом револьвер...
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Придбати зараз лівольверт не проблема. Кишенькову артилерію теж.
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ага, мусора сами приторговывают, ещё и наркотой
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а чего тут же на месте из табельного не успокоили, чтобы любители гранат четко себе представляли перспективы забав с любимой игрушкой? Или полиции такое игры тоже нравятся и будем ждать, когда пострадают гражданские люди, старики, женщины, дети?
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А вдруг он окажется сынком Авакова или какого то судьи или депутата?
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тем, кого это вдруг сильнее остального беспокоит лучше профессию сменить или научиться гранаты отбивать в космос и на дежурство отправляться без оружия.
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пойдёшь в полицию показывать пример? Погранец вон стрельнувший в сторону автомобиля с сепарами до сих пор в следственом.
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я то пойду и в полицию, если среди полицейских найдется кому за меня мое дело делать. Ничего не поделаешь, раз уж в АТО героев с избытком, а в полиции только то, что осталось после набора в АТО.
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Граната - Ствол -Кокс - ПОЛНЫЙ Фарш. Он вообще откуда ? И так подетски СПАЛИЛСЯ. Новичок.
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Могло быть и по другому. Полицаи подбросили мужчине наркотики и хотели подбросить ещё и гранату. Ног что то пошло не так.
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Кидаться гранатами - обыденная привычка: граждане в полицаев, полицаи в СБУ и т.д. Токо "РГД-5" - уже не комильфо, хотя б "Ф-1". И вообще, пора ж уже ж как-то приобщаться к НАТОвским стандартам. Мы ж там, как-никак, аспиранты. Двухкилограмовые фугасы "Марк-1" подойдут.
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Раз хотів вбити поліцейськиз значить герой, скажуть зрадочмирьота. Сьогодні потренується на поліцейських а завтра може і олігарха якогось уб`є. Трбе відпускати бо Порошенко був на мальдівах а ахмєтка не сидить..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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