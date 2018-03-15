 Мужчина, который бросил гранату в патрульных на Троещине, имел при себе наркотики, - Белошицкий. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение первый замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкого, происшествие случилось ночью в Деснянском районе Киева.

"Патрульный экипаж второй роты заметил гражданина, который своим поведением вызвал у полицейских подозрение (лицо быстро изменилло направление движения, увидев полицейских). Старший лейтенант полиции Виталий Сорока и капрал полиции Максим Небелюк решили остановить гражданина для проверки. Сразу в начале общения, гражданин достал из кармана сверток с веществом "похожей" наркотическую", - пишет он.

Патрульные сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для извлечения вещества и проведения необходимых действий.

Но при проведении дальнейшей поверхностной проверки, мужчина достал из кармана гранату (скорее всего РГД-5) и швырнул под ноги полицейским.

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"Мгновенно отреагировав, полицейским удалось отбежать и спрятаться от взрыва за остановкой общественного транспорта.

К счастью, кроме служебного Приуса от взрыва никто не пострадал. Гражданина задержали, а при нем еще был обнаружен предмет похожий на переделаный боевой пистолет, и "заточку". Далее с ним будут работать следователи", - сказано в сообщении.











