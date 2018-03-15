 "Киевавтодор" начал плановый ремонт дорог после зимы. ФОТОрепортаж

Сотрудники "Киевавтодора" работают в круглосуточном режиме, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что при ремонте применяют литой и холодный асфальт.
Литой асфальт, объяснили представители предприятия, - это смесь минерального порошка и битума, разогретая в специальных условиях до 250 градусов. Её особенность в том, что такой асфальт можно укладывать даже во влажную и холодную погоду, непригодную для укладки обычного асфальта, вплоть до морозов -20° - лишняя влага просто испаряется под воздействием высокой температуры. Такое дорожное покрытие не реагирует на циклы замерзания-таяния и сезонные движения грунтов, при любых условиях сохраняя гибкость и монолитность.
Литой асфальт относится к материалам для высококлассного дорожного покрытия, рассчитанного на большие нагрузки и широко применяется в Швейцарии, Германии и Франции.
Также сотрудники "Киевавтодора" применяют холодный асфальтобетон.
сколько вы на эту яму спишите? все равно скоро переделывать...
Дороги по Києву потрібно ВСІ капіталити а не штопати як диряві штани!