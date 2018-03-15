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 Киевские новости, Фоторепортаж
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 "Киевавтодор" начал плановый ремонт дорог после зимы. ФОТОрепортаж

Начиная со вчера, 14 марта, во всех районах столицы одновременно начались работы по ямочному ремонту дорог.

Сотрудники "Киевавтодора" работают в круглосуточном режиме, сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что при ремонте применяют литой и холодный асфальт.

Литой асфальт, объяснили представители предприятия, - это смесь минерального порошка и битума, разогретая в специальных условиях до 250 градусов. Её особенность в том, что такой асфальт можно укладывать даже во влажную и холодную погоду, непригодную для укладки обычного асфальта, вплоть до морозов -20° - лишняя влага просто испаряется под воздействием высокой температуры. Такое дорожное покрытие не реагирует на циклы замерзания-таяния и сезонные движения грунтов, при любых условиях сохраняя гибкость и монолитность.

Литой асфальт относится к материалам для высококлассного дорожного покрытия, рассчитанного на большие нагрузки и широко применяется в Швейцарии, Германии и Франции.

Также сотрудники "Киевавтодора" применяют холодный асфальтобетон.

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Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 01
Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 02
Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 03
Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 04
Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 05
Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 06
Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 07

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Киевавтодор начал плановый ремонт дорог после зимы 08

Источник: https://censor.net.ua/p3055764
 
 
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Ах-ДЕНЬ-ДЕНЬ-ДЕНЬ-ДЕНЬ-ДЕНЬЖАТА-ДЕНЮЖКИ - СЛАЩЕ ПРЯНИКА,МИЛЕЕ ДЕВУШКИ .... "Киевавтодор" начал плановый ремонт дорог после зимы - Цензор.НЕТ 4767
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Правильно. Нужно торопиться пока не высохло и не наступила жара.
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Ага. Вовремя. Завтра возвращается зима на неделю - а им припекло.
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Все как всегда.Начался дерибан бабла на ямочных ремонтах.
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Пичальные фото - у работников нет нормальной спецовки(в лаптях,кто в чем),инструмент еще с совка наверное(метлы(!!!),лопаты),техника сорокалетняя.И это Киев!Неужели кто то поверит,что люди в лохмотьях с метлами и лопатами (скорее всего все поголовно деморализированые) смогут сделать хоть что то нормальное на дорогах?Интересно,дауны с Укравтодора хоть раз видели,как делают дороги в нормальных странах(кстати для сравнения - 1 км автобана в Германии в 4 раза дешевле по смете чем 1 км нашей "дороги")?Я только тогда поверю,что укравтодор перестал мои налоги дерибанить,когда эти конченые ублюдки разрешат делать дороги в Украине немецким подрядчикам,которые предлагают свои сметы с 2000 года.Но не разрешают,немцы ж на откатах не работают...
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Метла, лопата, сапоги, лужи- ето новейшая техника и технология закупленная Педаликом для ремонта дорог в Европейской столице.
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Електоровідбійник маломоцний. Фуфло.
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а на днях метели обещали...
сколько вы на эту яму спишите? все равно скоро переделывать...
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А что, зима уже закончилась? Или Киевавтодор управляет природой?
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О,Гросяботы и порохоботы понеслись затирать комменты с критикой.
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Мітла, грабарка, віброплита дешева. І литий асфальт і холодний асфальтобетон. Якийсь дисонанс виходить. Окозамилювання - єдине в чому наша рада йде попереду всих країн.
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Метлу надо сделать гербом Автодора !!!
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а где уже был этот литой асфальт,которым залатали ямку ??? пусть покажут что это эффективно
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А где Весёлый Грося, обещатель. Весь Киев в латках да пердолатках. Как стриальная доска. про Киевские Дворы вообще КОЛДОБИНА НА КОЛДОБИНЕ.
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Киевавтодор" начал плановый ремонт дорог после зимы. Плановый деребан бюджетных денег после зимы.
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от суки, не діждались поки морози пройдуть на наступному тижні, грошенята закінчились, чи саме на морози все і спишеться
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ну всё правильно,посмотрел прогноз а там похолодание и снег,дождь пора денюшку в грязь зарывать и карманы набивать "Київавтодор" почав плановий ремонт доріг після зими - Цензор.НЕТ 404
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До пзд ці ямкові ремонти! Беручи до уваги, що через день-два знову морози і сніг!
Дороги по Києву потрібно ВСІ капіталити а не штопати як диряві штани!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Киевавтодор" начал плановый ремонт дорог после зимы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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