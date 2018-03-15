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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Абрамович (52) аэропорт (1100) Днепр_город (2323) экология (920) Ярославский (124) Филатов (214)

 Филатов обсудил с Ярославским строительство международного аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж

15 марта мэр Днепра Борис Филатов провел переговоры с президентом и владельцем группы DCН Александром Ярославским, который намерен построить в городе современный международный аэропорт. Во время встречи в Харькове они осмотрели аэропорт, который перестроили еще 6 лет назад.

"Он (президент и владелец группы DCН Александр Ярославский. - Ред.) пригласил к себе в Харьков. Похвалиться аэропортом, который он построил. Теперь Александр будет строить такой же аэропорт в Днепре", - написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Филатов обсудил с Ярославским строительство международного аэропорта в Днепре 01

Мэр Днепра также подчеркнул, что сотрудничество с Александром Ярославским поможет решить проблемы не только авиасообщения, но и загрязнения окружающей среды в городе. По информации Бориса Филатова, бизнесмен приобрел Днепровский металлургический завод "ЕВРАЗ", который ранее принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу. Глава города отметил, что обсудил с Александром Ярославским важность сохранения окружающей среды и тот его поддержал.

Филатов обсудил с Ярославским строительство международного аэропорта в Днепре 02

Как известно, вчера мэр Днепра Борис Филатов подтвердил опубликованную в СМИ информацию относительно строительства в городе современного международного аэропорта. Мэр также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и подчеркнул: этот вопрос на контроле у ​​главы государства.

Нынешний Днепровский аэропорт был построен в 1943 году. Он уже давно нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса - в государственной собственности.

Источник: https://censor.net.ua/p3055748
 
 
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До чего же мерзкие рожи...И снова они при власти и грязные руки в карман нам суют...
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Благодаря этим мерзким рожам ты сейчас в тепле на кнопки нажимаешь.
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Еше один холоп-защитник, баринов.... Не люблю олигархов.Понял ?
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Не люблю олигархов.

Любить или не любить надо красных девиц. А т.н. "олигархи" это просто данность существующая в любой стране. Не с олигархами надо бороться, а с тем чтобы их средства по возможности работали в стране и на ее благо. А люди/корпорации которые аккумулировали в своих руках значительные материальные ресурсы были всегда и будут, не боритесь с ветряными мельницами и не слушайте популистов, которые рассказывают вам о борьбе с олигархами за деньги олигархов
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Так вперед рыть окопы на передок.
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ДО СИМФА.. ПЛЫТЬ НАДО ДОЛГО.. А не пизтить.
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Т.е. Порошенко полностью уничтожил Коломойского. А его подельник Ахметов, который привел войну на Донбасс, процветает
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Хочется верить, что Ярославский не тупой, потому что постройка еще одного международного аэропорта на таком расстоянии от Харькова, уполовинит пассажиропоток в Харькове
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в Харькове очень удобный международный аэропорт - не в пример Мюнхену
удачи Ярославскому!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныФилатов обсудил с Ярославским строительство международного аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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