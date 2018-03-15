 Филатов обсудил с Ярославским строительство международного аэропорта в Днепре. ФОТОрепортаж

"Он (президент и владелец группы DCН Александр Ярославский. - Ред.) пригласил к себе в Харьков. Похвалиться аэропортом, который он построил. Теперь Александр будет строить такой же аэропорт в Днепре", - написал Борис Филатов на своей странице в соцсети.
Мэр Днепра также подчеркнул, что сотрудничество с Александром Ярославским поможет решить проблемы не только авиасообщения, но и загрязнения окружающей среды в городе. По информации Бориса Филатова, бизнесмен приобрел Днепровский металлургический завод "ЕВРАЗ", который ранее принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу. Глава города отметил, что обсудил с Александром Ярославским важность сохранения окружающей среды и тот его поддержал.
Как известно, вчера мэр Днепра Борис Филатов подтвердил опубликованную в СМИ информацию относительно строительства в городе современного международного аэропорта. Мэр также поблагодарил президента Украины Петра Порошенко и подчеркнул: этот вопрос на контроле у главы государства.
Нынешний Днепровский аэропорт был построен в 1943 году. Он уже давно нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании "Днеправиа", взлетно-посадочная полоса - в государственной собственности.
Любить или не любить надо красных девиц. А т.н. "олигархи" это просто данность существующая в любой стране. Не с олигархами надо бороться, а с тем чтобы их средства по возможности работали в стране и на ее благо. А люди/корпорации которые аккумулировали в своих руках значительные материальные ресурсы были всегда и будут, не боритесь с ветряными мельницами и не слушайте популистов, которые рассказывают вам о борьбе с олигархами за деньги олигархов
удачи Ярославскому!