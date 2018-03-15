 На территории храма УПЦ МП в Бабьем Яру горело здание. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр в Киеве в ночь на 14 марта подожгли сооружение возле храма УПЦ МП в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", сообщается на сайте УПЦ МП.
Как сказал настоятель храма протоиерей Сергей Темник, огнем была уничтожена крыша и стройматериалы. Нанесенный ущерб составляет примерно 5 тыс. грн.
"Храм не пострадал, охранник очень быстро отреагировал и потушил огонь", – сказал отец Сергий.
Он рассказал, что к сторожу в полночь обратилась пара – высокий мужчина и женщина, которые поинтересовались канонической принадлежностью храма.
"Через минут 40, группа людей приблизилась к храму и осуществила поджог", – сообщил настоятель.
Пожар удалось ликвидировать своими силами. Для этого охраннику понадобилось три огнетушителя.
Настоятель храма подчеркнул, что это уже седьмая попытка сжечь храм.
Лавру яку будував наш народ за гроші гетьманів (Мазепа наприклад) чіпати не треба
Мож, пользуясь случаем, одновременно с пожарной инспекцией провести там обыск...
Уже поджечь нормально не могут.. уроды...