 На территории храма УПЦ МП в Бабьем Яру горело здание. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр в Киеве в ночь на 14 марта подожгли сооружение возле храма УПЦ МП в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", сообщается на сайте УПЦ МП.

Как сказал настоятель храма протоиерей Сергей Темник, огнем была уничтожена крыша и стройматериалы. Нанесенный ущерб составляет примерно 5 тыс. грн.

"Храм не пострадал, охранник очень быстро отреагировал и потушил огонь", – сказал отец Сергий.

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Он рассказал, что к сторожу в полночь обратилась пара – высокий мужчина и женщина, которые поинтересовались канонической принадлежностью храма.

"Через минут 40, группа людей приблизилась к храму и осуществила поджог", – сообщил настоятель.

Пожар удалось ликвидировать своими силами. Для этого охраннику понадобилось три огнетушителя.

Настоятель храма подчеркнул, что это уже седьмая попытка сжечь храм.