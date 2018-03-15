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Все про:Киев (15522) пожар (3030) УПЦ (607)

 На территории храма УПЦ МП в Бабьем Яру горело здание. ФОТО

Огнем была уничтожена крыша и стройматериалы.

Как передает Цензор.НЕТ, в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр в Киеве в ночь на 14 марта подожгли сооружение возле храма УПЦ МП в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", сообщается на сайте УПЦ МП.

Как сказал настоятель храма протоиерей Сергей Темник, огнем была уничтожена крыша и стройматериалы. Нанесенный ущерб составляет примерно 5 тыс. грн.

"Храм не пострадал, охранник очень быстро отреагировал и потушил огонь", – сказал отец Сергий.

На территории храма УПЦ МП в Бабьем Яру горело здание 01

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Он рассказал, что к сторожу в полночь обратилась пара – высокий мужчина и женщина, которые поинтересовались канонической принадлежностью храма.

"Через минут 40, группа людей приблизилась к храму и осуществила поджог", – сообщил настоятель.

Пожар удалось ликвидировать своими силами. Для этого охраннику понадобилось три огнетушителя.

Настоятель храма подчеркнул, что это уже седьмая попытка сжечь храм.

Источник: https://censor.net.ua/p3055738
 
 
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Савченко работа-не иначе .....тренировалась на кошках .....
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Святой огонь уничтожил церковь московского сатанячьего патриархата.
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Вроде бы не пироман...А когда горит мп,сердце радуется ))
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Все московско-патриархальное жечь, взрывать, а кацапо-ФэЭсБэшных попов гуманно топить и вешать - "без пролития крови"!
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О! Поперло! Кожен тиждень по одній кацапській патріархальній халупі!
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Новострої (балагани) по типу на фундаметі Десятинної можна і спалили.
Лавру яку будував наш народ за гроші гетьманів (Мазепа наприклад) чіпати не треба
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Ну то вже у процесі можно вирішувати... Але ще треба дуже дивитись за руками кацапськіх попів, щоб знову не пограбували церкви, як то вже їми коїлося під патронатом "богалюбскаго".
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Надо не храмы жечь,а попов московитских вон из Украины гнать.Храмы не виноваты в том,что нечисть в них засела
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Для начала можно и пожечь немного. И поубивать...Пока не сложится откровенный месседж от украинского народа.
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А як раніше бісів вигоняли? Палили носіїв!
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Молния. Сухая Здание на территории храма УПЦ МП горело в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 5047 Ты погляди как получилось Здание на территории храма УПЦ МП горело в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 7909
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а во мне Герострата еще в детстве глубоком уничтожили...
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Проявить и развить свои зачатки никогда не поздно. Тем более на богоугодное дело - уничтожение эпицентров сатанизма РПЦ МП.
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Тоже метод, учитывая бездействие верховной рады по запрете сатанинской секты ФСБ-РПЦ вражеского государства.
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московские попы грязные проходимцы, вон из Украины !
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На будущее, сначала нужно сжигать настоятеля, а уж затем и сами сараи мацкавскага пархата. Здание на территории храма УПЦ МП горело в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 8134
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"кацапська церква несе людям світло, та тепло! Запалюй, хлопці..."
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Понастроили незаконных времянок, поназывали храмами, а потому будут требовать отписать на МП места, где эти будки стояли, плюс еще в десять раз больше территории вокруг.
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А вот нечего было московским попам курить в церкви.
Мож, пользуясь случаем, одновременно с пожарной инспекцией провести там обыск...
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Ну скиньтесь им там на бензин!!!
Уже поджечь нормально не могут.. уроды...
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Не, жечь нельзя! Просто как Иисус учил и показывал своим примером, гнать вон сатанистов кацапских и их челядь за одно.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа территории храма УПЦ МП в Бабьем Яру горело здание. ФОТО
 
 
 
 
 
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