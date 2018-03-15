 Euronews в сюжете о поездке Путина в Крым забыл о его оккупации. МИД призывает исправить ошибку. ФОТО

Об этом 15 марта сообщила спикер министерства Марьяна Беца на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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"Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, незаконных выборах. Журналистика должна основываться на фактах", - написала Беца.

По ее словам, "такой подход неприемлем".

"Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами", - добавила спикер.

Ранее Euronews уже подвергали критике из-за неупоминания аннексии Крыма в своих сюжетах. В последний раз МИД Украины осудил телеканал за сюжет о военных учениях для крымских детей, в котором не было информации, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году.