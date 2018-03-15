 Euronews в сюжете о поездке Путина в Крым забыл о его оккупации. МИД призывает исправить ошибку. ФОТО

Об этом 15 марта сообщила спикер министерства Марьяна Беца на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, незаконных выборах. Журналистика должна основываться на фактах", - написала Беца.
По ее словам, "такой подход неприемлем".
"Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами", - добавила спикер.
Ранее Euronews уже подвергали критике из-за неупоминания аннексии Крыма в своих сюжетах. В последний раз МИД Украины осудил телеканал за сюжет о военных учениях для крымских детей, в котором не было информации, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году.
"Москва в лице ВГТРК является одним из инвесторов телеканала. Средства в основном вкладываются именно в русскую редакцию. Финансировать Euronews Россия начала в 2004 году, приобретя 17% акций телеканала. Всего в Euronews сначала был 21 акционер, преимущественно государственные и общественные вещатели стран ЕС. Но поиск новых источников финансирования привел к привлечению в качестве инвесторов стран с неоднозначной репутацией. Поэтому в результате Россия очень скоро вошла в четверку крупнейших владельцев"
Им карту разверни и попроси показать Украину или даже ряшку - ткнут в Антарктику.
давайте отличать журналистов от журналюг.
да сложно, но надо старатся...