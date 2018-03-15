EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины, За рубежом
  3635  10
Материалы по теме:
Все про:Крым (19653) МИД (4442) Путин (23627) Россия (68417) СМИ (3040) телевидение (434) Беца (197)

 Euronews в сюжете о поездке Путина в Крым забыл о его оккупации. МИД призывает исправить ошибку. ФОТО

Министерство иностранных дел Украины призывает телеканал Euronews исправить сюжет о визите президента России в Крым, где не упоминается об оккупации полуострова.

Об этом 15 марта сообщила спикер министерства Марьяна Беца на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина"

"Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, незаконных выборах. Журналистика должна основываться на фактах", - написала Беца.

По ее словам, "такой подход неприемлем".

"Мы призываем Euronews исправить статью в соответствии с международными законами и стандартами", - добавила спикер.

Euronews в сюжете о поездке Путина в Крым забыл о его оккупации. МИД призывает исправить ошибку 01

Ранее Euronews уже подвергали критике из-за неупоминания аннексии Крыма в своих сюжетах. В последний раз МИД Украины осудил телеканал за сюжет о военных учениях для крымских детей, в котором не было информации, что Крым был аннексирован Россией в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/p3055725
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
там вєрняк хтось з путінських олігархів головний акціонер: керімов або усманов. путін давно скупляв європейські Засоби Маніпулювання Ідіотами
 показать весь комментарий
 
 
так російській відділ Euronews - це давно вже хуйло-змі, не знали?
 показать весь комментарий
 
 
после 2010 года финансовые дела у Euronews пошли неважно. В 2015 году 53% акций было решено продать египтянину Нагибу Савирису
 показать весь комментарий
 
 
Ну если учесть, что вгтрк акционер еuronews....то слово забыли не уместно даже.
 показать весь комментарий
 
 
ранее
"Москва в лице ВГТРК является одним из инвесторов телеканала. Средства в основном вкладываются именно в русскую редакцию. Финансировать Euronews Россия начала в 2004 году, приобретя 17% акций телеканала. Всего в Euronews сначала был 21 акционер, преимущественно государственные и общественные вещатели стран ЕС. Но поиск новых источников финансирования привел к привлечению в качестве инвесторов стран с неоднозначной репутацией. Поэтому в результате Россия очень скоро вошла в четверку крупнейших владельцев"
 показать весь комментарий
 
 
канал с подмоченной репутацией, работников канала с с подмоченной репутацией может купить любой желающий
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно делать из евроньюсовских журналюг шо та особенного.
Им карту разверни и попроси показать Украину или даже ряшку - ткнут в Антарктику.
давайте отличать журналистов от журналюг.
да сложно, но надо старатся...
 показать весь комментарий
 
Евроньюс кацапская контора, так что ничего они не забыли
 показать весь комментарий
 
 
Ещё раше тудей пред'явите. Это такие же кремлёвские пропогандоны. Удивляюсь, что в Украине они ещё блевотину разводят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныEuronews в сюжете о поездке Путина в Крым забыл о его оккупации. МИД призывает исправить ошибку. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх