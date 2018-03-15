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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:кино (1078) Конгресс США (315) США (13412) фильмы (227) Сеитаблаев (1)

 Фильм "Киборги" показали в Конгрессе США. ФОТОрепортаж

Фильм "Киборги", который показывает судьбы защитников Донецкого аэропорта, рассказывает не о войне, а о мире, который хочет построить украинская нация и жить по стандартам и ценностям цивилизованного человечества.

Именно за это они умирают на передовой гибридной войны, развязанной Россией, охарактеризовал свою ленту во время премьерного показа в американском Конгрессе режиссер Ахтем Сеитаблаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой фильма в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте как Конгресс США", - отметил режиссер перед показом.

Более того, по его словам, 14 марта – это День украинского добровольца, что также является символичным и важным для премьеры этого фильма в США.

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Фильм Киборги показали в Конгрессе США 01

"Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру – верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", - рассказал Ахтем Сеитаблаев.

Он подчеркнул, что своей работой хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".

По словам продюсера ленты "Киборги" Иванны Дядюры, западный зритель увидит в фильме, что события на Донбассе является "цивилизационным выбором Украины", а не гражданской войной по версии российской пропаганды.

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Фильм Киборги показали в Конгрессе США 02

"В этом фильме мы показали достаточно широкий социальный спектр современной Украины: здесь профессиональные военные, добровольцы, люди с высшим образованием, студенты, простые жители небольших городков. Они разные по специальности, они говорят на украинском и русском языках, они разного поколения, но их объединяет одно – они защищают свою страну от российского агрессора", - подчеркнула продюсер.

По её словам, сценарий, опробованный Россией в Грузии, сейчас в полной мере разыгрывается в Украине. "Нужно понимать, какой опасности сейчас это представляет для всего мира", - отметила Дядюра.

Лента "Киборги" будет представлена в других странах. Уже на этой неделе состоится её премьера в Гааге, в Варшаве, в Брюсселе.

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Фильм Киборги показали в Конгрессе США 03

 В планах есть также показы в Канаде, странах Балтии, Германии и Австралии.

Источник: https://censor.net.ua/p3055678
 
 
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чесно кажучи я очікував фільм сильніший....
вибачте думаю що фільм слабенький.....
вибачте,нікого не хочу скривдити ........
це моє бачення.
Впевнений що у майбутньому фільм буде знятий "Сильніший ".
Слава Україні !
Слава Героям!
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Тоже ждала большего,и в плане худ.произведения и в плане пропаганды.Хотя в общем фильм понравился.Есть желание посмотреть его еще раз.
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Ничего кроме "Слава Украине!" не приходит в голову. На последней фото наш настоящий герой, а не бутафорный, коих развелось как тараканов, торгующих таблом на ТВ.
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фильм получился не очень, там патриотизм и всё такое, но фильм не интересен. ХАЛТУРА.
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Он и ставился с учетом патриотизма,чтоб мир знал, украинцы патриоты своей страны..
А если ты хочешь фильму посмотреть,который тебе понравятся,то тебе в "Болливуд"...
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посмотри "Цитадель" - вот где настоящее искусство! Фильм "Киборги" показали в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 9465
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Конгресс Конгрессом а в широком прокате не потянет? Хорошо бы, чтобы кацапью в рыла плевали на улицах и Брайтон Бич сожгли.
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Вы таки не трогайте Брайтон-Бич! Там таки тоже есть люди!
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Ага. Такие же,как на ПМЖ в Германии орут-"путын-наш президент!"
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этот фильм для мозгов, а не для проката.
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Ты считаешь народ в США безмозглым? Ну,может некоторые.Скорее можно сказать что ему пох на наши проблемы,как и нам на их. Но чем большее количество людей увидели бы этот фильм-тем лучшее. А то по сей день не знают,где это-Украина и считают её вообще рашкой
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...я считаю ЛЮБОЙ народ одинаковым. Есть кино для мозгов, где заставляют задуматься о смысле жизни, и для ниже пояса, где можно отдыхать. Как правило кассовость приносит второй вариант.
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В широком прокате он никому не нужен. Кроме Украины.
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Хороший способ донести наши - общечеловеческие проблемы через искусство. Никто лучше не снимет фильм про нас чем мы сами. Правильно что не повелись делать такой фильм в Голливуде, может он будет не будет такой кассовый, за то он НАШ! Пусть весь мир видит правду от первого лица.
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Режисер молодець., Ахтем Сеітаблаєв молодець. Тай взагалі скільки років нам "вєщалі" , що кримські татари це зло, це сепаратисти, а воно вийшло все на оборот, і першим приємним шоком було для мене те що багато з них вивчили українську мову і вільно нею розмовляють, отак. І зараз (хоча відверто кажучи це потрібно було робити давно) потрібно надати Крим кримським татарам.
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"Тай взагалі скільки років нам "вєщалі" , що кримські татари це зло, це сепаратисти..."

кто тебе такое вещал?
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Нужно было показать актера Пореченкова в каске "пресса" , как он расстреливал Киборгов, как в тире для удовольствия. Пусть у него тоже будет реклама по всему миру.
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Попытка хорошая, но реально фильм получился слабым.
Тем, кто не в теме - вообще ничего непонятно будет: где, кто, зачем...
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не в теме, только ольгинские боты как ты
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Цензор.НЕТФотоОбществоФильм "Киборги" показали в Конгрессе США. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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