 Танки, БТР, БМП, САУ - 1375 единиц техники: вооружение 1 и 2 АК оккупационных войск России на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

Инфограику обнародовал пользователь в Twitter Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.
"Техника, добытая непосильным трудом в шахтах Донбасса. Что называется, Гейропе и не снилось", - отметил Necro Mancer.
Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса 2 зенитно-ракетных комплекса и 77 танков в тех местах, где размещение вооружения запрещено Минскими соглашениями.
традиционно укатают...как много лет назад...
у вас тама руцькЄмир уже всех теток перелапал и луку за помЯдорі напнув...
сидит в кустах возле кабаков, где бухают орки. когда выходят бухие олени, обычно начинают ругаться. менталитет у них такой. шутник бросает им под ноги петарду. результат - трупов 10-20. ну не могут пацаны не ответить на обиду.
Міністерство оборони Болгарії затвердило пропозицію російської авіабудівної корпорації МіГ на ремонт 15 радянських винищувачів МіГ-29 в наступні 4 роки.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше українська компанія Укрінмаш подала скаргу про порушення конкуренції Болгарією про затвердження фактично без конкурсу російської корпорації. Софія до 2022 року планувала відремонтувати радянські винищувачі. Ціна контракту склала 81,3 млн болгарських левів ($45 млн.).
І вже 6 березня Антимонопольна комісія Болгарії відхилила скаргу України.
Оборонне відомство Болгарії пояснило свій вибір тим, що нібито тільки російська компанія має ліцензію, виробляє оригінальні запчастини та може відремонтувати МіГ-29, а Україна нібито не може забезпечити нічого з цього переліку.
https://nv.ua/ukr/world/countries/u-bolhariji-zatverdili-rosijsku-korporatsiju-na-remont-vinishchuvachiv-mih-vidkhilivshi-skarhu-ukrajini-2457721.html