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 Политика Украины
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 Танки, БТР, БМП, САУ - 1375 единиц техники: вооружение 1 и 2 АК оккупационных войск России на Донбассе. ИНФОГРАФИКА

В составе 1 и 2 Армейских корпусов оккупационных войск России на Донбассе 410 танков, более 825 боевых бронированных машин и 140 Самоходных артиллерийских установок.

Инфограику обнародовал пользователь в Twitter Necro Mancer, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Техника, добытая непосильным трудом в шахтах Донбасса. Что называется, Гейропе и не снилось", - отметил Necro Mancer.

Танки, БТР, БМП, САУ - 1375 единиц техники: вооружение 1 и 2 АК оккупационных войск России на Донбассе 01

Как сообщалось ранее, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на оккупированных территориях Донбасса 2 зенитно-ракетных комплекса и 77 танков в тех местах, где размещение вооружения запрещено Минскими соглашениями.

Танки, БТР, БМП, САУ - 1375 единиц техники: вооружение 1 и 2 АК оккупационных войск России на Донбассе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3055649
 
 
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Так це показана чисельність тільки двох армійських корпусов терористів, без врахування бронетехніки російських підрозділів, яка заведена в ДНР та ЛНР і залишена для зберігання для майбутнього наступу! Сумарна кількість танків та БМП терористів на окупованих територіях буде набагато більшою!
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На иностранных языках надо тиражировать и по посольствам рассылать...
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Засіяли той Бамбас залізяччям на багато десятиріч. Хуйлоспасі, біндери нарєчія лішають!
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А Дамбасу цинічні біндери забороняли ґаваріть парускі, інакше вб"ють.
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Мені теж забороняють, ось і доводиться писати українською.
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моази кацапо-фашисткие.все сожгем!и кацапню с ней!
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Танки, БТР, БМП, САУ - 1375 единиц техники: вооружение 1 и 2 АК оккупационных войск России на Донбассе - Цензор.НЕТ 4154

традиционно укатают...как много лет назад...
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тебе в Белоруси они каким боком припнулися?!)
у вас тама руцькЄмир уже всех теток перелапал и луку за помЯдорі напнув...
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И что разве не пи@орасы эти "братья" из- за поребрика ???

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не ровен час и этот рашахлам переплавят на ложки для голодных дамбасят....
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в донецке появился партизан-шутник.
сидит в кустах возле кабаков, где бухают орки. когда выходят бухие олени, обычно начинают ругаться. менталитет у них такой. шутник бросает им под ноги петарду. результат - трупов 10-20. ну не могут пацаны не ответить на обиду.
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)) І наХ нам цю клоаку воювать? Парашку все більше весь світ обкладає і не тільки матом. В якийсь момент там просто соляра скінчиться. Я б програму ще окрему зробив по викупу технікі. Танк по ціні металолому + індульгенція після фейс контроля.
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сколько скоро будет металлолома, жуть ... ведь каждому ясно, что половина того вооружения негодная, неисправная, а то и надувная ... воюют не количеством, а качеством
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А в Украине четыре танка было и то два из них под Дебальцево разбили.
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Блин, ну эти суки явно к наступлению готовятся
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А теперь можно представить сколько только топлива сжирает вся дыровская техника , а нефтяных скважин , там вроде не было не когда , а из шахт только вода херячит , да и купить им не за что ,по тому что даже до войны при всей работающей промышленности это были дотационные регионы , а теперь это просто глубокая жооооооопа . И склады с топливом серьезные там не создашь , бо вся територия без проблем простреливается нашими РСЗО , так что при грамотной постановке вопроса , всю эту армаду без проблем можно превратить в недвижимые железяки. Танк с неработающим двигателем даже как огневая точка не может быть использован.
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У Болгарії затвердили російську корпорацію на ремонт винищувачів МіГ, відхиливши скаргу України .
Міністерство оборони Болгарії затвердило пропозицію російської авіабудівної корпорації МіГ на ремонт 15 радянських винищувачів МіГ-29 в наступні 4 роки.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше українська компанія Укрінмаш подала скаргу про порушення конкуренції Болгарією про затвердження фактично без конкурсу російської корпорації. Софія до 2022 року планувала відремонтувати радянські винищувачі. Ціна контракту склала 81,3 млн болгарських левів ($45 млн.).
І вже 6 березня Антимонопольна комісія Болгарії відхилила скаргу України.
Оборонне відомство Болгарії пояснило свій вибір тим, що нібито тільки російська компанія має ліцензію, виробляє оригінальні запчастини та може відремонтувати МіГ-29, а Україна нібито не може забезпечити нічого з цього переліку.
https://nv.ua/ukr/world/countries/u-bolhariji-zatverdili-rosijsku-korporatsiju-na-remont-vinishchuvachiv-mih-vidkhilivshi-skarhu-ukrajini-2457721.html
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныТанки, БТР, БМП, САУ - 1375 единиц техники: вооружение 1 и 2 АК оккупационных войск России на Донбассе. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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