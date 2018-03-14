 Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании. ФОТО

Цензор.НЕТ перевел, о чем пишут СМИ Великобритании.
Например, Daily Mail задается вопросом, как после всего того, что случилось, британцы могут ехать на путинский ЧМ по футболу, а The Daily Telegraph пишет об ультиматуме Мэй Путину дать пояснения до полуночи.
О том, что Тереза Мэй полна решительности отомстить русским рассказывают Financial Times и The Times.
О том, как министр внутренних дел Британии Эмбер Радд чихвостит "инфантильную" Россию пишет Evening Standard, а The Herald вновь говорит об ультиматуме Мэй.
"Прямая атака России - потеряла ли страна контроль за происходящим? Мэй требует ответа", - гласит заголовок статьи в The Independent. Daily Express напоминает, что премьер Великобритании дала Путину 24 часа, чтобы "сказать нам правду".
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
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Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/14/03/2018/5aa92bc09a79474f546a11e0?from=main
чтобы кацапы не узнали?
ай да Мэй...
Що в її країні нагидило якесь х'ло.
Если ещё не поздно.
Есть вот мнение.
Для нього вже неможливо приховати свої злочини.
пердуны вонючие не более того...
радостно из Лондона к родным березкам...
Сонное царство, гнилое болото!
Вечно голодная, вечно помятая,
Страшно и холодно мне отчего-то!
Здравствуй, монахиня, здравствуй, безбожница!
Здравствуй, воров и генсеков наложница!
Этот котел, где спиваются нации -
Язва на теле всей цивилизации!
Сотнями лет всем тиранам покорная,
За палачей своих жизнь положившая,
Верящая в убеждения вздорные,
Гениев давшая, их же душившая!
В ярости рушишь ты прежние идолы
Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,
Край полоумный, преступный, невиданный,
Сам же себя удавивший оковами!
Мне на просторах твоих необъезженных
Душно от воздуха затхлого, спертого,
Как не меняйся - останешься прежнею
Ты от эпохи Ивана Четвертого.
Пьяная, нищая, грязная, темная,
Не по уму и развитью огромная,
Из лицемерия и суеверия
Соткан портрет твой, холопов империя!
Мнила себя ты единою праведной,
Мнила спасителем и искупителем,
В это же время здесь варвары правили -
Банда крушителей, банда губителей.
Ты - несвободы опора надежная,
Правит тобой иерархия сложная,
Все толстомордые, золотозвездные,
Глупые, гордые, орденоносные...
Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!
Есть в тебе польза, хоть нету свободы:
К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,
Вслед тебе смотрят другие народы,
Ты полигоном для них испытательным
Служишь, к обрыву идя под овации,
Этим примером своим отрицательным
Предохраняешь ты цивилизацию.
Разнообразная и безобразная,
Грязь прикрывающая позолотой,
Здравствуй, Россия, страна несуразная,
Сонное царство, гнилое болото!
Ю. Нестеренко, 1988г.
Украина - 5-й год войны, и только подготовили денонсацию договора о дружбе с РФ.
краще пізно, ніж ніколи
Договориться с гопником или игнорировать его в подворотне - гиблое дело!
*согласен, неправ, там людей нет
Розглас забеспечено.
надписью"наш президент "голубой"-(3.14дар).
Кому верить?
Как могла великая держава дать предателю гражданство??? Позор! Ну... получил бабки - и вали с богом! А Мэй совершила не правильный шаг - запачкалась в этом дерьме: ну завербовали...ну получил гонорар...ну пожил своё...и гудбай!