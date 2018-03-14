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 Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании. ФОТО

Российский журналист Андрей Мальгин опубликовал фотографии обложек британских газет, ключевой темой которых является реакция правительства Великобритании на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Цензор.НЕТ перевел, о чем пишут СМИ Великобритании.

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Например, Daily Mail задается вопросом, как после всего того, что случилось, британцы могут ехать на путинский ЧМ по футболу, а The Daily Telegraph пишет об ультиматуме Мэй Путину дать пояснения до полуночи.

Ультиматум Мэй инфантильной России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании 01

О том, что Тереза Мэй полна решительности отомстить русским рассказывают Financial Times и The Times.

Ультиматум Мэй инфантильной России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании 02

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О том, как министр внутренних дел Британии Эмбер Радд чихвостит "инфантильную" Россию пишет Evening Standard, а The Herald вновь говорит об ультиматуме Мэй.

Ультиматум Мэй инфантильной России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании 03

"Прямая атака России - потеряла ли страна контроль за происходящим? Мэй требует ответа", - гласит заголовок статьи в The Independent. Daily Express напоминает, что премьер Великобритании дала Путину 24 часа, чтобы "сказать нам правду".

Ультиматум Мэй инфантильной России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании 04

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/p3055581
 
 
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Злой Одессит‏ @zloy_odessit 6 ч.6 часов назад

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Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании - Цензор.НЕТ 6037
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Численность персонала в зарубежных офисах «Газпрома» будет сокращена на несколько сотен человек, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Сейчас в трейдинговых и экспортных подразделениях «Газпрома» за границей работает около 2 тыс. сотрудников, после реорганизации их число сократится более чем вдвое, пояснил один из собеседников агентства.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/14/03/2018/5aa92bc09a79474f546a11e0?from=main
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секретно нагадила под дверь?
чтобы кацапы не узнали?
ай да Мэй...
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вони много а результата нету...
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Вона у відкриту заявила.
Що в її країні нагидило якесь х'ло.
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но одних заявлений мало, это правда.
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ЧМ-2018 нужно переносить в Англию!
Если ещё не поздно.
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А если на это и расчёт?
Есть вот мнение.
Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании - Цензор.НЕТ 6784
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Я хочу посмотреть нормальный красивый футбол и без политики.
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И как это сделать в Раше . Гитлер то же олимпиаду проводил и как по вашему была там политика или нет .
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Если футбол проведут в той же Англии, я буду только рад
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Надеюсь, смерть Хокинга - это не их работа...
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Путю надо грохнуть, тогда просто все побоятся приехать ))
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Наоборот, это будет подарок для "коллективного Путина" - "Это он дурак и сука, а МЫ - ХОРОШИЕ... Давайте дружить...". Вспомните Хрущёва - он именно в этом Запад убедил и ему открылись все двери...
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Чергова ганьба для хйула.
Для нього вже неможливо приховати свої злочини.
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Этот ультиматум это позор Британии ,позор позорный ,он больше похож на ультиматум девочки из детского сада местому хулиганы из первого класса !! ПОЗОР БРИТАНИИ !!!
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Ну а раз Будапештским договором сами подтёрлись - то шо говорить про кацаповское уважение к бритам?
пердуны вонючие не более того...
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Кацапы нас усиленно уверяют что им снова не больно и опять все на пользу Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании - Цензор.НЕТ 6140
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там куча народа делает бизнес с рускими ...не в её интересах делать резкие телодвижения , вообщем у неё тоже есть своя "липецкая кодитерка"
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Там есть возможность отжать у олигархов из Раши сотни лярдов , а при таких раскладах этими деньгами легко перекрываются любые потери от бизнеса.
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радостно из Лондона к родным березкам...
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Здравствуй, Россия, страна непонятная!
Сонное царство, гнилое болото!
Вечно голодная, вечно помятая,
Страшно и холодно мне отчего-то!
Здравствуй, монахиня, здравствуй, безбожница!
Здравствуй, воров и генсеков наложница!
Этот котел, где спиваются нации -
Язва на теле всей цивилизации!
Сотнями лет всем тиранам покорная,
За палачей своих жизнь положившая,
Верящая в убеждения вздорные,
Гениев давшая, их же душившая!
В ярости рушишь ты прежние идолы
Лишь для того, чтобы пасть перед новыми,
Край полоумный, преступный, невиданный,
Сам же себя удавивший оковами!
Мне на просторах твоих необъезженных
Душно от воздуха затхлого, спертого,
Как не меняйся - останешься прежнею
Ты от эпохи Ивана Четвертого.
Пьяная, нищая, грязная, темная,
Не по уму и развитью огромная,
Из лицемерия и суеверия
Соткан портрет твой, холопов империя!
Мнила себя ты единою праведной,
Мнила спасителем и искупителем,
В это же время здесь варвары правили -
Банда крушителей, банда губителей.
Ты - несвободы опора надежная,
Правит тобой иерархия сложная,
Все толстомордые, золотозвездные,
Глупые, гордые, орденоносные...
Все-таки здравствуй, тюрьма величайшая!
Есть в тебе польза, хоть нету свободы:
К бездне идешь ты дорогой кратчайшею,
Вслед тебе смотрят другие народы,
Ты полигоном для них испытательным
Служишь, к обрыву идя под овации,
Этим примером своим отрицательным
Предохраняешь ты цивилизацию.
Разнообразная и безобразная,
Грязь прикрывающая позолотой,
Здравствуй, Россия, страна несуразная,
Сонное царство, гнилое болото!
Ю. Нестеренко, 1988г.
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Дочитал до конца и вижу: 1988 г. А кажется, словно написано сегодня. 30 лет спустя та же картина...
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Разбомбят Воронеж,ведь там одни скрепы и носители скреп- ЯО.
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В своё время пропустил этот прикол... Почему Воронеж?
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Британия- 23 часа и дипломаты высланы.
Украина - 5-й год войны, и только подготовили денонсацию договора о дружбе с РФ.
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тихо, фирташевско-парашанковские карты не свети...
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в гузно клюнув смажений півень?
краще пізно, ніж ніколи
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А выполнили бы свои гарантии по Будапештскому меморандуму, может и не сунулись бы кацапы ......
Договориться с гопником или игнорировать его в подворотне - гиблое дело!
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Чудь, меря, весь, мокшанские эрзя просто не понимают, как это так? Нельзя прийти в чужой дом и тупо там травить до смерти, кого им хочется.
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Если бы их физдили каждый раз, как сделают какую-то гадость, всё бы они прекрасно понимали. А так от безнаказанности только наглеют. Знают ведь: ну обеспокоенность выразят, ну санкции на пару десятков человек* наложат максимум...

*согласен, неправ, там людей нет
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Надо послать Пастора научить эту Мэй блефовать. Пастор своим камасутра-блефом целые армии останавливает.
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"Жёсткие меры!". Позорище, а не меры. Зачем было орать на весь мир и щёки раздувать?На мацковии наверное ржут-угорают с таких мер.И думают, кого-бы следующего в Лондоне завалить?
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Цю пресу читає весь світ.
Розглас забеспечено.
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Да уж бойкот так бойкот, министры и члены королевской семье не поедут.)))
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ватнік який гавкає на Британію сайті, моська сильна раз лає на слона) ця історія тільки розкручується не треба бігти поперед потягу.
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Как-то слабовато. На Англию было произведено нападение при помощи БОВ, а они в ответ высылают кучку дипломатов. С таким ответом нужно закупать противогазы всему населению. Это будет более действенно🤯
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Ого, тепер буде пі#дець всьому цивілізованому світові, побачте, згадаєте мої слова
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Бойкот-это когда команда не едет, а не кучка функционеров.
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вообще-то конгруэнтная картина сложилась: премьер Великобритании Мэй делает из президента орды хутина козлиную отбивную за то, что ради роста избирательного рейтинга у того были убиты люди с украинской фамилией Скрипали. Правильная реакция, в нужном направлении, невозможно не приветствовать.
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какой ЧМ па скотном дворе удел быдло-холопов, мокшей, свинособак путина ху@ла и остального сброда метание коровьих лепёшек прошлогодних и то если они их не поели. ПОБЕДА не за горами ура товарищи (аплодисменты)
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Как я и говорил два часа назад, ограничилась озабоченностью и громко помахала пальцем.
Ультиматум Мей "інфантильній" Росії, бойкот ЧС-2018 і помста британців: перші шпальти газет Великої Британії - Цензор.НЕТ 7621
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КИЕВ, 14 марта. Компания "Нафтогаз Украины" не согласна разрывать контракты с российским "Газпромом" и сообщит об этом на двусторонних переговорах. Об этом сообщил в среду главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Байкот? Отлично. Выбили из ЧМ сильного соперника!
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В Англии немало людей посчитают произошедшее провалом британских спецслужб, а Россию хоть и будут ругать, но отчасти восторгаться, тем, что ликвидируют предателей. Местной власти нужно делать акцент на том, что Россия нанесла не точечный удар, устранив своего предателя, а нанесла непоправимый вред невинным людям и подвергла опасности большое количество местных жителей этой атакой. Ликвидацию Россией своего предателя немало людей похвалят - ишь как уделали, а вот удар по не связанным с этим предателем британцам - это уже серьезно, чтобы настроить людей против РФ.
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Начало года прямо на загляденье , Ху.йло мочат со всех сторон , а теперь еще и вместо Тилерсога госдеп возглавил директор ЦРУ Помпео , который нууууууууу очень любит Рашу , по тому спит и видит как бы ее раком поставить.
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Газета "Гардиан" опудликовала фото Обамы с
надписью"наш президент "голубой"-(3.14дар).
Кому верить?
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Если честно, полковник ГРУ МО РФ это не разведчик в смысле шпион, засланный из Англии в Россию. Это предатель, который за деньги продал свою родину, который давал ей присягу и получил от неё все блага. Продал своих близких и друзей. Значит, это просто шакал.
Как могла великая держава дать предателю гражданство??? Позор! Ну... получил бабки - и вали с богом! А Мэй совершила не правильный шаг - запачкалась в этом дерьме: ну завербовали...ну получил гонорар...ну пожил своё...и гудбай!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомУльтиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании. ФОТО
 
 
 
 
 
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