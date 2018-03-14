 Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании. ФОТО

Цензор.НЕТ перевел, о чем пишут СМИ Великобритании.

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Например, Daily Mail задается вопросом, как после всего того, что случилось, британцы могут ехать на путинский ЧМ по футболу, а The Daily Telegraph пишет об ультиматуме Мэй Путину дать пояснения до полуночи.

О том, что Тереза Мэй полна решительности отомстить русским рассказывают Financial Times и The Times.

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О том, как министр внутренних дел Британии Эмбер Радд чихвостит "инфантильную" Россию пишет Evening Standard, а The Herald вновь говорит об ультиматуме Мэй.

"Прямая атака России - потеряла ли страна контроль за происходящим? Мэй требует ответа", - гласит заголовок статьи в The Independent. Daily Express напоминает, что премьер Великобритании дала Путину 24 часа, чтобы "сказать нам правду".

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.