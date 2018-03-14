 Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с "радикалами", - день работы ВР 14 марта. ФОТОрепортаж

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал основные моменты парламентского вторника.
Экс-спикер Владимир Литвин
Совещание фракции "Блока Петра Порошенко"
Радикал Игорь Попов, которого Олег Ляшко дажды призывал сложить депутатский мандат с главой фракции БПП Артуром Герасимовым
Диалог вице-спикера Ирины Геращенко с Алексеем Порошенко
Внефракционный Борислав Береза с коллегой
Глава Минэнерго Игорь Насалик с представителем президента в ВР Ириной Луценко
Министр Насалик и глава фракции БПП Артур Герасимов
Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"
В Раде первый заместителя Нацполиции Украины Вадим Троян
Общение возле трибуны - Александра Кужель "Батькивщина", Артур Герасимов и Алексей Порошенко "Блок Петра Порошенко" и Игорь Мосийчук "Радикальная партия".
По мнению некоторых нардепов, председательствующая первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко не по регламенту предоставила слово Алексею Порошенко
Импульсивный диалог вице-спикера Ирины Геращенко и Александры Кужель во время которого депутату из "Батькивщины" было указано на низкую явку депутатов фракции
"Оппозиционер" Игорь Шурма с коллегой
Евгений Рыбчинский с гаджетом. Ищет информацию о Вадиме Трояне
Диалог представителя президента в ВР Ирины Луценко с фракцией РПЛ
Юрий Береза и Андрей Тетерук
В ответ @STsegolko
Це подвиг!!! Це президент, а як інакше, Україна йде в європу, за 3 роки вже 10% українців виїхали в європу .... а тут ще шапка.... хоч є про що говорити, в нас же більше нема ніяких проблем??? Цілий твітер обговорює як то президент підняв шапку і його кілька не колькнула..
2. Такое впечатление, что "слуги народа " ищут любой повод, чтобы "валять дурака".
3. Это не Рада, а какой-то рассадник вирусов: безделья, лени, веселого времяпровождения, безответственности, непрофессионализма и прочего.
За словами віце-прем'єра, зміна ритму життя є причиною набирання ваги чиновниками після приходу до влади.
Віце-прем'єр Павло Розенко під час спілкування з ведучим телеканалу NEWSONE Максом Назаровим заявив, що причиною набирання ваги чиновниками після приходу до влади є зміна ритму життя.
Так, відповідаючи на запитання: "Як так сталося в Україні, що як тільки людина займає найвищі посади, вона відразу втрачає фізичну форму?", Розенко відповів: "Дуже просто. Змінюється ритм життя".
При цьому він не забув похвалитися своєю хорошою формою, запевнивши , що "протягом останніх трьох місяців схуд на 12 кілограм".
Раніше політолог Дмитро Корнійчук заявив, що люди з оточення президента Порошенка "сядуть" на багатомільярдні потоки, які з'являться в результаті ухвалення медичної реформи.
http://ua1.com.ua/politics/rozenko-chinovniki-nabirayut-vagu-cherez-robotu-41040.html
каков ПОП, таков и ПРиход.
вспомните ...ВСЕ созывы парламента, похожи на президента того времени.
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
😝