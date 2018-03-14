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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (21734) депутат (2504)

 Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с "радикалами", - день работы ВР 14 марта. ФОТОрепортаж

Сегодня Верховная Рада рассматривала законопроект о защите детей от сексуальной эксплуатации и ратифицировала ряд международных договоров.

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал основные моменты парламентского вторника.

Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 01

Экс-спикер Владимир Литвин


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 02

Совещание фракции "Блока Петра Порошенко"


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 03

Радикал Игорь Попов, которого Олег Ляшко дажды призывал сложить депутатский мандат  с главой фракции БПП Артуром Герасимовым


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 04

Диалог вице-спикера Ирины Геращенко с Алексеем Порошенко


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 05

Внефракционный Борислав Береза с коллегой 


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 06


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 07

Глава Минэнерго Игорь Насалик с представителем президента в ВР Ириной Луценко


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 08

Министр Насалик и глава фракции БПП Артур Герасимов


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 09

Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 10
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 11

В Раде первый заместителя Нацполиции Украины Вадим Троян 

Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 12
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 13

Общение возле трибуны - Александра Кужель "Батькивщина", Артур Герасимов и Алексей Порошенко "Блок Петра Порошенко" и Игорь Мосийчук "Радикальная партия". 

Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 14

По мнению некоторых нардепов, председательствующая первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко не по регламенту предоставила слово Алексею Порошенко


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 15
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 16

Импульсивный диалог вице-спикера Ирины Геращенко и Александры Кужель во время которого депутату из "Батькивщины" было указано на низкую явку депутатов  фракции


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 17

"Оппозиционер" Игорь Шурма с коллегой


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 18
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 19

Евгений Рыбчинский с гаджетом. Ищет информацию о Вадиме Трояне 


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 20
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 21
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 22

 Диалог представителя президента в ВР Ирины Луценко с фракцией РПЛ


Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 23
Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с радикалами, - день работы ВР 14 марта 24

Юрий Береза и Андрей Тетерук

Источник: https://censor.net.ua/p3055578
 
 
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Як буде з кого- то звичайно виберемо кращих.
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Роман Бардиц‏ @romanbua

В ответ @STsegolko

Це подвиг!!! Це президент, а як інакше, Україна йде в європу, за 3 роки вже 10% українців виїхали в європу .... а тут ще шапка.... хоч є про що говорити, в нас же більше нема ніяких проблем??? Цілий твітер обговорює як то президент підняв шапку і його кілька не колькнула..
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Новини і подаються в такому ключі щоб викликати огиду.
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1."По мнению некоторых нардепов, председательствующая первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко не по регламенту предоставила слово Алексею Порошенко". Хорошо, что к груди не приложила.
2. Такое впечатление, что "слуги народа " ищут любой повод, чтобы "валять дурака".
3. Это не Рада, а какой-то рассадник вирусов: безделья, лени, веселого времяпровождения, безответственности, непрофессионализма и прочего.
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Вернее сказать, что народ "заслуживает то правительство, которое выбирает", а "казлы" этим и пользуются.
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А шо за конфликт? Царевич Алексей вне очереди попёр?
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наверное что-то типа: -Папа, я уже вырос...
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Це далеко не Верховна Рада... це якассь туса мажорів та шестірок...
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Розенко: Чиновники набирають вагу через роботу.
За словами віце-прем'єра, зміна ритму життя є причиною набирання ваги чиновниками після приходу до влади.
Віце-прем'єр Павло Розенко під час спілкування з ведучим телеканалу NEWSONE Максом Назаровим заявив, що причиною набирання ваги чиновниками після приходу до влади є зміна ритму життя.
Так, відповідаючи на запитання: "Як так сталося в Україні, що як тільки людина займає найвищі посади, вона відразу втрачає фізичну форму?", Розенко відповів: "Дуже просто. Змінюється ритм життя".
При цьому він не забув похвалитися своєю хорошою формою, запевнивши , що "протягом останніх трьох місяців схуд на 12 кілограм".
Раніше політолог Дмитро Корнійчук заявив, що люди з оточення президента Порошенка "сядуть" на багатомільярдні потоки, які з'являться в результаті ухвалення медичної реформи.

http://ua1.com.ua/politics/rozenko-chinovniki-nabirayut-vagu-cherez-robotu-41040.html
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рыба гниет с головы.
каков ПОП, таков и ПРиход.
вспомните ...ВСЕ созывы парламента, похожи на президента того времени.
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Не бачу нардепів Соболева, Сємєнчєнко і Савченко. За що ми їм платимо гроші?
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судячи з останнніх подій - це фініш цієї Ради.
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Верховна Зрада

У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.

Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.

Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.

У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?

Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.

Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.

Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.

Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.

Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
😝
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У Светлакова есть история из молодости, о том, как он ехал в поезде и вдруг был разбужен громкими воплями из тамбура. Кричала проводница и делала это от охватившего её первородного ужаса. Прибежав на шум, пассажиры увидели, что весь тамбур измазан говном, причем очень тщательно и практически без пробелов. А посреди тамбура стоял пьяный мужчина со спущенными штанами и, слегка покачиваясь, гордо смотрел прямо перед собой. Мужчина тоже был весь в говне. «Ты что наделал!?!» - закричала несчастная проводница, обретя дар членораздельной речи. Мужчина перевел на неё взгляд и, выдержав профессиональную актерскую паузу, ответил: «А ты докажи, что это я!» Эта история очень напоминает мне то, как реагируют наши государственные мужи на любые обвинения в свой адрес. Неважно в чем - в освоении бюджетных средств, в постройке дворца, несовместимого с доходами и наличием совести, в оргиях на яхте, в проведении внутренней стороной ладони по внешней стороне лобка (слава Богу, что не по внутренней), - реакция на все обвинения примерно такая же, как у этого мужчины из тамбура. А мы дружной толпой едем в этом поезде. Интересно, куда он держит путь? Какова конечная точка назначения? Светлое будущее? А пустят ли в него наш говнопоезд? Сложно сказать.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с "радикалами", - день работы ВР 14 марта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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