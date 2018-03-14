 Конфликт с предоставлением слова Порошенко и эмоциональная беседа Луценко с "радикалами", - день работы ВР 14 марта. ФОТОрепортаж

Парламентский корреспондент Цензор.НЕТ зафиксировал основные моменты парламентского вторника.

Экс-спикер Владимир Литвин





Совещание фракции "Блока Петра Порошенко"





Радикал Игорь Попов, которого Олег Ляшко дажды призывал сложить депутатский мандат с главой фракции БПП Артуром Герасимовым





Диалог вице-спикера Ирины Геращенко с Алексеем Порошенко





Внефракционный Борислав Береза с коллегой









Глава Минэнерго Игорь Насалик с представителем президента в ВР Ириной Луценко





Министр Насалик и глава фракции БПП Артур Герасимов





Сергей Пашинский и Татьяна Чорновол из "Народного фронта"







В Раде первый заместителя Нацполиции Украины Вадим Троян





Общение возле трибуны - Александра Кужель "Батькивщина", Артур Герасимов и Алексей Порошенко "Блок Петра Порошенко" и Игорь Мосийчук "Радикальная партия".

По мнению некоторых нардепов, председательствующая первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко не по регламенту предоставила слово Алексею Порошенко







Импульсивный диалог вице-спикера Ирины Геращенко и Александры Кужель во время которого депутату из "Батькивщины" было указано на низкую явку депутатов фракции





"Оппозиционер" Игорь Шурма с коллегой







Евгений Рыбчинский с гаджетом. Ищет информацию о Вадиме Трояне









Диалог представителя президента в ВР Ирины Луценко с фракцией РПЛ







Юрий Береза и Андрей Тетерук