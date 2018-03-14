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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1279) оружие (3375) СБУ (12239) Хмельницкий (267)

 Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Хмельницком торговца оружием.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Хмельницкого скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое.

Оперативники задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого при попытке сбыта карабина и патронов к нему.

Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ 01

Также смотрите: Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Во время проведения обысков в "цехе" задержанного сотрудники СБУ изъяли 50 пистолетов различных модификаций, патроны различного калибра, а также около 400 граммов прекурсоров и почти полкилограмма марихуаны.

Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ 02
Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ 03

Также смотрите: Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ 04
Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ 05

Смотрите: Капитан-пограничник задержан в Хмельницком за торговлю наркотиками, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3055575
 
 
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Позорище ,идите вора мальдивского арестуйте ,там уже миллиард пожизненных ...
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Хозяйска людина и оружие и наркота многостаночник Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ - Цензор.НЕТ 4227
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Ну трава-не наркота а пневматика не оружие ,зато премии себе выпишут ... Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ - Цензор.НЕТ 6930
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да разрешите.... короткоствол и сколько вопросов сразу отпадет! а бизнес на оружии будет под контролем !
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Речь может идти о предметах, похожих на оружие. Не надо нас дурить.
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и сушеные укроп с петрушкой не надо называть наркотой
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з банди рубана-гарбузюка , бо Рубана арештували а банду ще не зорганізували
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Мудакам сбушным больше заняться не чем ? Боевого оружия полно ,для чего играться с пневматикой?
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и хрен подкопаешся))))
торговля оружием))))
а то не то, то уже такое)))
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