 Торговец оружием задержан в Хмельницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Житель Хмельницкого скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, для последующей перепродажи, в частности представителям криминальных кругов. По месту жительства своих родственников делец также оборудовал мастерскую по переработке пневматического оружия в боевое.
Оперативники задержали злоумышленника на одной из улиц Хмельницкого при попытке сбыта карабина и патронов к нему.
Во время проведения обысков в "цехе" задержанного сотрудники СБУ изъяли 50 пистолетов различных модификаций, патроны различного калибра, а также около 400 граммов прекурсоров и почти полкилограмма марихуаны.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
торговля оружием))))
а то не то, то уже такое)))