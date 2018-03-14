 Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Die Welt.
Мужчина бросился к Меркель, он кричал что-то не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас он арестован.
Как известно, 14 марта Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
в Німеччині вже 50% населення турки та араби
Німеччині пздц ,як і багатьом країнам европи
ніякої зради
Во как надо
https://censor.net.ua/news/347926/brat_eksregionala_ogradil_osobnyak_v_buche_13metrovym_zaborom_foto
Мають подвійне гражданство та получають кацапську пенсію (хто в віці).
Можно вывезти кацапа из россосии, но россосию из кацапа - нельзя.
Скорей всего мужчина кричал что-то по чувашски или по мордвински.
Тракторист предлагал вспахать огород фрау.
Хозяин, найдись
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