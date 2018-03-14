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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (2957) Меркель (1474) нападение (1443)

 Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером. ФОТО

Сегодня, 14 марта, на Меркель напал неизвестный мужчина, когда она выходила из здания Бундестага после выборов.

Как передает Цензор.НЕТ об этом пишет Die Welt.  

Мужчина бросился к Меркель, он кричал что-то не по-немецки и его тут же задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас он арестован.

Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером 01

Как  известно, 14 марта Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель четвертый раз подряд избрана канцлером Германии

 

Источник: https://censor.net.ua/p3055572
 
 
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Действительно, на кой ляд им трубопроводы для будущих поставок "Новичка"?
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Но он очень старался крикнуть по немецки. Получилось: За пацанофф!
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Случайно не это кричал "За Сталина", "Дедывоевали"?))
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Один з тих кацапів, що "люблять родіну на расстаянії"
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Неизвестный попытался напасть на Меркель. Точно кацап. Из тех кто переехал на пмж в Германию, но так продолжают страдать за совком и "великой" россией.
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та врядли...скорее упоротый жорик какой нить... Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 4083
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розумію того хто напав. ...
в Німеччині вже 50% населення турки та араби
Німеччині пздц ,як і багатьом країнам европи
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да и выпустил особо опасный сероводородный газ
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Это как на Олимпиаде и Паралимпиаде. Неизвестные спортсмены под неизвестным флагом с неизвестным гимном.
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В этом доме живет Канцлер Германии фрау Меркель. Да, намекаю на зраду...
Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 4518
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фрау Меркель завжди була політиком, а на чиновницьку зарплатню не зашикуєш
ніякої зради
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Тут я категорически не разделяю твоих симпатий
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будемо вважати, що ти був на межі провалу, але відмазався
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Пэдра с 1998 тоже политик. А бизнесом начал заниматься с 1993. За 5 лет так разжирел?
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По-приличние будку она построить на смогла! Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 7248
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Возле немецкого Бундестага припаркованных сенаторами китайских дешевых велосипедов стоит столько-же, сколько возле украинского парламента стоит немецких дорогих мерседесов.
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кацапскі "патріоти" в Німеччині: https://youtu.be/Q5LcDHYSIrQ
Мають подвійне гражданство та получають кацапську пенсію (хто в віці).

Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 8151
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Перефразируя поговорку.

Можно вывезти кацапа из россосии, но россосию из кацапа - нельзя.
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В що був взутий нападник? Часом, не в лапті?
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Ну если уж на Меркель, то - "доннер вэтэр твою мутэр" как говорил один знакомый немец....... Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 2346
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Хреново у них с охраной. Всего пару человек, никаких тебе решеток и перекрытого центра города. Лисапеды на стоянке Бундестага вместо бумеров... Полицаи одеты из секондхенда украинского... Нищета позорная...
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та то не охрана...то волонтеры сэмэнченка
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И не говори. Петя сам кого хочешь замочит.


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Господь, бережи Меркель. Ангела хоче почати програму повної відмови від російських углеводородів, на користь енерговідновлювання. Від вугілля вже відмовилась.
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..."мужчина бросился к Меркель, он кричал что-то не по-немецки...."

Скорей всего мужчина кричал что-то по чувашски или по мордвински.
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Ставлю на по-бурятски.
Тракторист предлагал вспахать огород фрау.
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это же унизительно, что его коленом и мордой в пол. куда омбундсмен смотрит.
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Решили запугать,твари кацапские....... подослали медведя в шапке ушанке, в лаптях и с балалайкой (типа маскировки).
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Днепр. Посмотрите как эта овчарочка Дина всматривается в каждого - ты не за мной? Может, ты мой хозяин? Собака очень хорошая, молодая, адекватная, охраняет хорошо, лает по делу, но не агрессивна. Ее запросто можно в семью и с детками, и с другими животными. Стерилизована и привита.
Хозяин, найдисьНеизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 3310
+380669550388

Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером - Цензор.НЕТ 6520
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Може і Гадя - за мужика зійде тока так. Невідомий спробував напасти на Меркель, коли вона виходила з Бундестагу після чергового обрання канцлером - Цензор.НЕТ 370
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Наче хлопчаки на вєліках з дивакуватими зачасками, а виявляється охорона.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером. ФОТО
 
 
 
 
 
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