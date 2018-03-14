 Сотрудник военкомата задержан на Хмельнитчине при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
По заявлению жительницы Шепетовки задокументирован факт вымогательства и получения сотрудником военкомата взятки в размере 8 тыс. грн. Эту сумму военнослужащий требовал за содействие в решении вопроса о предоставлении родственнику заявительницы отсрочки от призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины.
При получении неправомерной выгоды взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством).