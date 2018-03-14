EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  580  3
Материалы по теме:
Все про:взятка (3624) прокуратура (3015) Хмельнитчина (332) военкомат (138)

 Сотрудник военкомата задержан на Хмельнитчине при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

В Хмельницкой области правоохранителями разоблачен работник военного комиссариата, который получил неправомерную выгоду за содействие в предоставлении отсрочки от призыва на срочную военную службу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.

По заявлению жительницы Шепетовки задокументирован факт вымогательства и получения сотрудником военкомата взятки в размере 8 тыс. грн. Эту сумму военнослужащий требовал за содействие в решении вопроса о предоставлении родственнику заявительницы отсрочки от призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины.

При получении неправомерной выгоды взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сотрудник военкомата задержан на Хмельнитчине при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оштрафовал на 5 тыс. грн военкома на Львовщине за публикацию в Facebook списков 15 тысяч "уклонистов"

Сотрудник военкомата задержан на Хмельнитчине при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством).

Также смотрите: Сотрудник военкомата на Харьковщине задержан при получении $700 взятки за постановку на учет как непригодного к службе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3055533
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
«И вообще последний город на земле это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана».
 показать весь комментарий
 
 
Военкоматы Хмельнитчины полностью погрязли в коррупции, в прошлом году был задержан с поличными военком г.Староконстантинова - хабар 5000 грн., сейчас Шепетовка хабар - 8000грн., а сколько мы еще не знаем, масштабы коррупции просто поражают!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник военкомата задержан на Хмельнитчине при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх