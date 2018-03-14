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 Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В среду в Киеве у здания посольства Италии в Украине прошла акция в поддержку украинского добровольца Виталия Маркива, задержанного в Италии по подозрению в причастности к убийству журналиста Андреа Роккелли в зоне АТО.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 01
Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 02

В акции приняло участие около ста человек с символикой батальона Национальной гвардии Украины им.Кульчицкого. Напротив здания посольства они развернули баннер с фотографией Маркива и надписью "Украинские добровольцы спасли Европу от российской угрозы".

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Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 03
Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 04
Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 05
Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 06

Также смотрите: "Требуем честного суда!": в центре Киева прошла акция в поддержку арестованного в Италии нацгвардейца Маркива. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Участники акции намеревались передать представителям посольства Италии обращение с требованием освободить украинца из-под стражи, однако к ним никто не вышел.

Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 07
Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 08
Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 09

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В акции приняла участие также жена Маркива Диана.

Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве 10

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

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Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.

Источник: https://censor.net.ua/p3055507
 
 
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Вот это правильно! Ребята за своего товарища вписываются.

Но главное, что никаким импичментастам подобные акции не интересны. Где семёны-парасюки-зимины? Где лизки и грузиношвили? Где дружины Билецкого и остальные праворадикалы? Нет их.
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Завдання звільнення бійця НГУ з італійської в'язниці це завдання влади! Що і тут все просрали і потрібні волонтери та активісти? Де кримінальні справи по італійцям які воювали проти України на боці терористів? Де рішення українських судів по громадянам Італії які приймали участь в боях чи допомагають фінансувати терористів з-за кордону? Влада рошена нікчемна та бездіяльна і тому будь який італійський говночиновник чи говнопрокурор за гроші російської мафії готовий тримати українського ветерана в тюрмі роками!
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Та я зрозумів, що подібні акції не цікаві імпичментастам-зрадунам, бо тут навару з бабусної пенсії не буде. Не потрібно було так багато писати.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАкция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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