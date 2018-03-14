 Акция в поддержку украинского добровольца Маркива прошла под посольством Италии в Киеве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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В акции приняло участие около ста человек с символикой батальона Национальной гвардии Украины им.Кульчицкого. Напротив здания посольства они развернули баннер с фотографией Маркива и надписью "Украинские добровольцы спасли Европу от российской угрозы".

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Участники акции намеревались передать представителям посольства Италии обращение с требованием освободить украинца из-под стражи, однако к ним никто не вышел.







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В акции приняла участие также жена Маркива Диана.





Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

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Генеральная прокуратура Украины настаивает, что Маркив не мог этого сделать, поскольку на вооружении Национальной гвардии тогда вообще не было минометов. В ГПУ также напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

Адвокат Маркива Делла Валле предложил прокурорам и представителям итальянской полиции вместе поехать в Украину для проведения серии экспертиз на горе Карачун Донецкой области. Он также в ходе визита в Украину собрал показания нацгвардейцев, которые помогут опровергнуть обвинения против его подзащитного.

16 ноября Аваков обратился к министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано с письмом в связи с отклонением ходатайства Маркива с призывом обратить внимание на дело во избежание спекуляций.