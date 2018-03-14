 "Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?": Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в паблике "Свердловск - ты должен это знать" в российской соцсети "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что 11 марта в областную больницу приехала группа наемников РФ и отдала патологоанатому труп убитого боевика Сергея Пронина, жителя города Ровеньки. При этом террористы не объяснили где и при каких обстоятельствах он был убит.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ харьковчанин Владимир Калсигин ликвидирован в Сирии. ФОТО