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 "Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?": Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти. ФОТО

Российские наемники привозят и сдают в морг своих убитых, не объясняя, где и при каких обстоятельствах они были убиты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в паблике "Свердловск - ты должен это знать" в российской соцсети "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что 11 марта в областную больницу приехала группа наемников РФ и отдала патологоанатому труп убитого боевика Сергея Пронина, жителя города Ровеньки. При этом террористы не объяснили где и при каких обстоятельствах он был убит.

Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?: Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти 01
Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?: Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти 02
Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?: Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти 03
Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?: Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти 04
Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?: Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ харьковчанин Владимир Калсигин ликвидирован в Сирии. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3055494
 
 
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Ну так ясен-красен: от головной боли помер... Жаль, что недолго болел.
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Да уж.....накрытый стол говорит все об этом товаришЧе......лещ..и винище в баклажкаг из наливайки.....
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И календарь долбославных праздников. Все прекрасно.
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- Пацаны, я маслину поймал! (с) бандиты из Сталкера
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Ну насчет стола. Колбаска сразу скажу внешне не Украинского проиводства. В пластике на вино не похоже (вино так не пенится), леща - бляха еще бы на газетку выложили. Умиляют свежие помидорчики и огурчики.
Бляха, может он просто такой крутой чел., что патроном 5,45х39 закусывл. Вот и капсюль прокусил кариесом.
Прикре самогубство. "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 8852
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Такая судьба у этого Сергея Алексаныча-жил кое-как и помер с дыркой в голове. Хорошо хоть не в ближайшей канаве бросили. Уважили!
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Эх проня,проня...Сидел бы ты дома...Здоровей был бы. Мне ведь такие дебилы тоже нужны, для тяжелыых и неквалифицированных работ. На те харчи,что на столе - точно заработал бы.
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Для тяжелых работ у него рученки тонковаты.
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Ну говнецо вычерпывать дал бы из милосердия ))
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Тем более тут можно перенять индийский опыт.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДАЙВЕР

Если вы считаете свою работу плохой и малооплачиваемой, сравните ее с работой 43-летнего Деви Лал.
Мужчина работает "Канализационным дайвером" в Дели (Индия).
Он вручную чистит общественную канализацию, приходится нырять, чтобы достать мусор.
Ежедневно ему платят 3,50$ и бутылку спиртного для дезинфекции.
За последние полгода на этой должности погибли 61 человек.

"Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 6246
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"Учись, сынок, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать" (с)
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После фото несчастного индуса перспектива подавать ключи резко становится не такой уж мрачной "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 1117
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Там весь цимус не в том что надо подавать ключи, а в том, что потом их надо забирать обратно... "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 5033
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В анегдоті, звіткіля цитата, перспектива була теж не той во... Майже така ж сама. "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 4464
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К сантехнику прикрепили практиканта. Вызывают на выезд. Приезжают.
Канализационный люк. Из него течет дерьмо. Сантехник подходит к люку и ныряет.
Через минуту выныривает, кричит:
- Ключ на 19.
Снова ныряет. Через полминуты выныривает:
- Прокладку No.6.
Опять ныряет. Выныривает:
- Ключ на 26.
Ныряет. Через минуту выныривает. Выходит, отряхивается и закуривает.
Сел, отдышался и говорит практиканту:
- Вот так!.. Учись, студент! А то так и будешь всю жизнь ключи подавать...
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Индус - прямо практическая реализация анекдота.
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Не по скрепному как то автомат висит...стволом в низ.... явно натовский шпион...вот и завалили свои же.... "Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?": Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти - Цензор.НЕТ 4173
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А глаза-то грустные....видать, чувствует "ополченец", что недолго осталось. Потому и пьет, не цокаясь.
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Мертвым телом хоть забор подпирай, проку с него никакого.
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Духавітасть узькаго міра "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 7802 Скрєпка і всьо такоє "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 8600
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Хорошо что мозг не поврежден - отсутствовал при жизни .
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Так только скот хоронят, даже не хоронят, а зарывают.
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А Ровеньковское пивко кстати до войны было хорошее.
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А не пішов би на "гражданскую войну", то і далі пив би водочку, запивав пивцем, заїдав нехитрою закусочкою та й живий був. Кожен обирає своє...
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А что за кипишь? Видно же сразу, что от насморка помер. Какие вам ещё обстоятельства нужны? Когда в пустой бошке появляется отверстие, то из-за сквозняка наступает смертельный насморк. Что там описавать и расскзывать?
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мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
украина. киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегад зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. мешок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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Бухать под церковным календарём, все скрепно, чо.
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Рашка вона така. Хай родичі радіють, що взагалі привезли, ще й безкоштовно ... "Привозити тіло з простреленою довбешкою і звалювати?": Найманці РФ здають у морги трупи своїх, не повідомляючи обставин смерті - Цензор.НЕТ 4185
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Несчастный случай. Резкое отравление свинцом в голову.😯
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?": Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти. ФОТО
 
 
 
 
 
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