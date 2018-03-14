 "Привозить тело с простреленной башкой и отваливать?": Наемники РФ сдают в морги трупы своих, не сообщая обстоятельств смерти. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в паблике "Свердловск - ты должен это знать" в российской соцсети "ВКонтакте".
В сообщении говорится, что 11 марта в областную больницу приехала группа наемников РФ и отдала патологоанатому труп убитого боевика Сергея Пронина, жителя города Ровеньки. При этом террористы не объяснили где и при каких обстоятельствах он был убит.
Бляха, может он просто такой крутой чел., что патроном 5,45х39 закусывл. Вот и капсюль прокусил кариесом.
Прикре самогубство.
КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДАЙВЕР
Если вы считаете свою работу плохой и малооплачиваемой, сравните ее с работой 43-летнего Деви Лал.
Мужчина работает "Канализационным дайвером" в Дели (Индия).
Он вручную чистит общественную канализацию, приходится нырять, чтобы достать мусор.
Ежедневно ему платят 3,50$ и бутылку спиртного для дезинфекции.
За последние полгода на этой должности погибли 61 человек.
Канализационный люк. Из него течет дерьмо. Сантехник подходит к люку и ныряет.
Через минуту выныривает, кричит:
- Ключ на 19.
Снова ныряет. Через полминуты выныривает:
- Прокладку No.6.
Опять ныряет. Выныривает:
- Ключ на 26.
Ныряет. Через минуту выныривает. Выходит, отряхивается и закуривает.
Сел, отдышался и говорит практиканту:
- Вот так!.. Учись, студент! А то так и будешь всю жизнь ключи подавать...
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
украина. киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегад зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. мешок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!