 Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Житель Чернигова, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются работниками патрульной полиции. По оперативной информации, сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов на территории области и за ее пределами.
Правоохранители задокументировали четыре факта реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, примерно 20 гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, патроны к огнестрельному оружию различного калибра.
Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов.
Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около 2 тысяч патронов различного калибра. Выявленное оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Ну и РПГ на фото не видно. СБУ не различает типы гранатометов?
07.03.18 12:02 Поліцейський, який торгував зброєю, під час затримання кинув гранату в співробітника СБУ, - Гітлянська про вибух біля "Лісової"
Співробітники Служби безпеки України проводили спецоперацію із затримання торговця зброєю, колишнього "беркутівця", чинного співробітника поліції, під час затримання він кинув гранату в співробітника спецслужби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству Інтерфакс-Україна речник СБУ Олена Гітлянська. "Це була спецоперація СБУ із затримання торговця зброєю, колишнього "беркутівця", нинішнього співробітника поліції.
Під час затримання він кинув гранату в нашого співробітника", - сказала вона.
О.Гітлянська додала, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).
За її словами, у постраждалого співробітника СБУ легкі тілесні ушкодження. Як повідомляв відділ комунікації поліції Києва, напередодні пізно ввечері до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Лісова", поряд із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.
Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, унаслідок чого одна людина з осколковим пораненням доставлена в лікарню.
На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні загони та оперативники столиці. Введено план "Сирена".
Якщо там займатимуться не власним збагаченням і наданням даху для корупціонерів, а нарешті своєю роботою, то так, дивись, і країну врятуємо.