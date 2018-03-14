 Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Чернигова, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются работниками патрульной полиции. По оперативной информации, сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов на территории области и за ее пределами.

Правоохранители задокументировали четыре факта реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, примерно 20 гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, патроны к огнестрельному оружию различного калибра.

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Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов.





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Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около 2 тысяч патронов различного калибра. Выявленное оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы.





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В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.