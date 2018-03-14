EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия, Фоторепортаж
  2713  27
Все про:боеприпасы (1003) оружие (3375) СБУ (12239) Чернигов (362)

 Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Чернигове сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, завезенных из района проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Житель Чернигова, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, организовал преступную группировку, в которую входили пять местных жителей, двое из которых являются работниками патрульной полиции. По оперативной информации, сообщники планировали наладить разветвленную сеть реализации оружия и боеприпасов на территории области и за ее пределами.

Правоохранители задокументировали четыре факта реализации злоумышленниками автоматического оружия неустановленного образца и глушителя, примерно 20 гранат РГН, Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, патроны к огнестрельному оружию различного калибра.

Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Умани наладил разветвленную сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ 02

Оперативники спецслужбы задержали участников группировки в центре Чернигова при попытке сбыта тротиловых шашек и электродетонаторов.

Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ 03
Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ 04

Смотрите: Житель Измаила незаконно переправлял в Украину огнестрельное оружие и реализовывал его через интернет, - Лысенко. ФОТОрепортаж

Во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли два гранатомета РПГ, гранаты Ф-1, пистолеты различных модификаций и около 2 тысяч патронов различного калибра. Выявленное оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы.

Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ 05
Группа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ 06

Смотрите: Два тайника с боеприпасами выявлены на Донетчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3055484
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ай-я-яй!!! Ето вам не сказки про Семенченко который в рюкзаках минометы с майдана выносил...
 показать весь комментарий
 
 
Если хочешь купить нелегальный ствол - иди прямо в новую полицию...
 показать весь комментарий
 
 
Можно позвонить 102 и буде с доставкой. Причем можно и наркоту заказать и девок, все привезут, только немного дороже, чем самовывоз, а если закажешь рюкзак, то девка в подарок, но это не по 102, а на телефон приемной авакяна
 показать весь комментарий
 
 
отсюда вопрос, как квалификационная комиссия пропустила это ОПГ в ряды МВД? это же прожженые рецедевисты, почему из комиссий никто не несет ответственность? явление массовое.
 показать весь комментарий
 
 
Наверное это с тех двух мешков, что Семенченко с палатки вынес без разрешения сабакова. (для тупых: это был сарказм).
 показать весь комментарий
 
 
а вот и подельники рубана заявленные брехлопрокурором
 показать весь комментарий
 
 
Аваков! Твой выход! Группа торговцев оружием, в составе который были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ - Цензор.НЕТ 1005 Даже не знаю кто мог еще так отреформировать ментов в полицию.))))
 показать весь комментарий
 
 
Да оружия на руках все больше и больше -- значит будет всплывать так же в прогрессии !!!
 показать весь комментарий
 
 
А где фото Семенченка которий ето все подкинул патрульним палицаям???
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ розсекретило відео слідчих дій та фрагменти аудіозаписів, отримані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння депутатами Київської міської ради земельними ділянками у Києві ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=tT20gAQlv4c
 показать весь комментарий
 
ну и как можно доверять информации от полиции, которая якобы нашла гранаты на Майдане в палатках митингующих? они же этими гранатами налево и направо торгуют, откуда кстати товар? Рубан подогнал?
 показать весь комментарий
 
 
Слабо, на на захват Рады маловато, но могли хоть мэрию какую припаять.)
 показать весь комментарий
 
 
Да Вы что, не может быть! Ай-яй-яй, а как же преатестация!?

Ну и РПГ на фото не видно. СБУ не различает типы гранатометов?
 показать весь комментарий
 
А причем здесь переаттестация, если это новые сотрудники патрульной полиции?
 показать весь комментарий
 
Ищут до сих пор.
07.03.18 12:02 Поліцейський, який торгував зброєю, під час затримання кинув гранату в співробітника СБУ, - Гітлянська про вибух біля "Лісової"
Групу торговців зброєю, в складі якої були співробітники патрульної поліції, затримано в Чернігові, - СБУ - Цензор.НЕТ 4079Співробітники Служби безпеки України проводили спецоперацію із затримання торговця зброєю, колишнього "беркутівця", чинного співробітника поліції, під час затримання він кинув гранату в співробітника спецслужби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству Інтерфакс-Україна речник СБУ Олена Гітлянська. "Це була спецоперація СБУ із затримання торговця зброєю, колишнього "беркутівця", нинішнього співробітника поліції.
Під час затримання він кинув гранату в нашого співробітника", - сказала вона.
О.Гітлянська додала, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).
За її словами, у постраждалого співробітника СБУ легкі тілесні ушкодження. Як повідомляв відділ комунікації поліції Києва, напередодні пізно ввечері до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Лісова", поряд із зупинкою громадського транспорту, вибухнув автомобіль.

Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, унаслідок чого одна людина з осколковим пораненням доставлена в лікарню.
На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні загони та оперативники столиці. Введено план "Сирена".
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрел это видео, Что можно сказать? Хорошая подготовка у старых кадров была, а сотрудники СБУ пытались напугать своим грозным видом, Странно, как они там все не остались.
 показать весь комментарий
 
Ой, какое то оружие? Если не считать клона Мас10 то, всё старьё. Всё из него накопаного и конфискованого.
 показать весь комментарий
 
С пистолетами мутно, но пистолетные патроны есть, а вот гранаты и патроны лягут на чашу весов тяжким грузом
 показать весь комментарий
 
СБУ останнім часом поперло: гарні новини йдуть одна за одною. Можуть, якщо хочуть!
Якщо там займатимуться не власним збагаченням і наданням даху для корупціонерів, а нарешті своєю роботою, то так, дивись, і країну врятуємо.
 показать весь комментарий
 
Сабаков і Жуков покиньте будь ласка МВС достойно..напишить заяви і їдіть на х...Після таких проколів в роботі нормальні люди уходять..
 показать весь комментарий
 
 
А была бы у полицейских презумпция правоты - ты сначала купи у него оружие, а потом обжалуй, что он тебя же с ним и арестует... Суд, он конечно же поверит тебе, а не полицейскому с его презумпцией (сарказм, если что).
 показать весь комментарий
 
 
Та надоїв пеці сабакян, ось і взялись за нього. Від сабакяна одні компромати в сторону пеці, а захід його як кошеня в гівно мордою тиче. Порівнюютть то рехвармовану з західними стандартами, а тут похожа свиня на коня тільки шерсть не така. Форму лише поміняли та дівок для фотосесій понабирали.
 показать весь комментарий
 
 
І знову, і знову поліція. А з Авакова як з гуся вода... Як кажуть наші "братья" ДОКОЛЕ?!?!?!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа торговцев оружием, в составе которой были сотрудники патрульной полиции, задержана в Чернигове, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх